В Тульской области медведь поранил женщину и ребенка
В тульском Алексине медведь поранил женщину и ребенка, подошедших к вольеру на зооферме
© Фото : СУ СК России по Тульской области/TelegramСотрудник СК России у вольера с медведем на зооферме в Алексинском районе
Сотрудник СК России у вольера с медведем на зооферме в Алексинском районе
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 июл - РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту оказания услуг ненадлежащего качества на зооферме в Тульской области после того, как медведь поранил подошедших к его вольеру женщину и ребенка, сообщает СУСК РФ по региону в Telegram-канале.
Инцидент произошел в Алексине.
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"Следствием установлено, что 23 июля 2023 года во время посещения местной зоофермы 27-летняя женщина вместе со своим малолетним ребенком подошла к одному из вольеров с хищными животными, не оборудованному необходимым защитным ограждением, в результате чего находящийся в вольере медведь сквозь решетку ударил лапой женщину и ребенка, причинив им травмы рук. Пострадавшие обратились за медицинской помощью, угрозы их жизни нет", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 238 УК РФ по факту оказания услуг ненадлежащего качества на местной зооферме, информирует следственное управление.
В рамках расследования проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, допрошены очевидцы случившегося, изъята документация, представляющая интерес для следствия.