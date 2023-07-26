https://ria.ru/20230726/medved-1886372962.html

В Тульской области медведь поранил женщину и ребенка

В Тульской области медведь поранил женщину и ребенка - РИА Новости, 26.07.2023

В Тульской области медведь поранил женщину и ребенка

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту оказания услуг ненадлежащего качества на зооферме в Тульской области после того, как медведь поранил... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T13:53

2023-07-26T13:53

2023-07-26T13:53

происшествия

тульская область

алексин

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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 июл - РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту оказания услуг ненадлежащего качества на зооферме в Тульской области после того, как медведь поранил подошедших к его вольеру женщину и ребенка, сообщает СУСК РФ по региону в Telegram-канале. Инцидент произошел в Алексине. "Следствием установлено, что 23 июля 2023 года во время посещения местной зоофермы 27-летняя женщина вместе со своим малолетним ребенком подошла к одному из вольеров с хищными животными, не оборудованному необходимым защитным ограждением, в результате чего находящийся в вольере медведь сквозь решетку ударил лапой женщину и ребенка, причинив им травмы рук. Пострадавшие обратились за медицинской помощью, угрозы их жизни нет", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 238 УК РФ по факту оказания услуг ненадлежащего качества на местной зооферме, информирует следственное управление. В рамках расследования проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, допрошены очевидцы случившегося, изъята документация, представляющая интерес для следствия.

https://ria.ru/20230725/medvedi-1885984218.html

тульская область

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происшествия, тульская область, алексин