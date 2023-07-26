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В Тульской области медведь поранил женщину и ребенка - РИА Новости, 26.07.2023
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13:53 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/medved-1886372962.html
В Тульской области медведь поранил женщину и ребенка
В Тульской области медведь поранил женщину и ребенка - РИА Новости, 26.07.2023
В Тульской области медведь поранил женщину и ребенка
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту оказания услуг ненадлежащего качества на зооферме в Тульской области после того, как медведь поранил... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T13:53
2023-07-26T13:53
происшествия
тульская область
алексин
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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 июл - РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту оказания услуг ненадлежащего качества на зооферме в Тульской области после того, как медведь поранил подошедших к его вольеру женщину и ребенка, сообщает СУСК РФ по региону в Telegram-канале. Инцидент произошел в Алексине. "Следствием установлено, что 23 июля 2023 года во время посещения местной зоофермы 27-летняя женщина вместе со своим малолетним ребенком подошла к одному из вольеров с хищными животными, не оборудованному необходимым защитным ограждением, в результате чего находящийся в вольере медведь сквозь решетку ударил лапой женщину и ребенка, причинив им травмы рук. Пострадавшие обратились за медицинской помощью, угрозы их жизни нет", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 238 УК РФ по факту оказания услуг ненадлежащего качества на местной зооферме, информирует следственное управление. В рамках расследования проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, допрошены очевидцы случившегося, изъята документация, представляющая интерес для следствия.
https://ria.ru/20230725/medvedi-1885984218.html
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происшествия, тульская область, алексин
Происшествия, Тульская область, Алексин
В Тульской области медведь поранил женщину и ребенка

В тульском Алексине медведь поранил женщину и ребенка, подошедших к вольеру на зооферме

© Фото : СУ СК России по Тульской области/TelegramСотрудник СК России у вольера с медведем на зооферме в Алексинском районе
Сотрудник СК России у вольера с медведем на зооферме в Алексинском районе - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© Фото : СУ СК России по Тульской области/Telegram
Сотрудник СК России у вольера с медведем на зооферме в Алексинском районе
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 июл - РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту оказания услуг ненадлежащего качества на зооферме в Тульской области после того, как медведь поранил подошедших к его вольеру женщину и ребенка, сообщает СУСК РФ по региону в Telegram-канале.
Инцидент произошел в Алексине.
«
"Следствием установлено, что 23 июля 2023 года во время посещения местной зоофермы 27-летняя женщина вместе со своим малолетним ребенком подошла к одному из вольеров с хищными животными, не оборудованному необходимым защитным ограждением, в результате чего находящийся в вольере медведь сквозь решетку ударил лапой женщину и ребенка, причинив им травмы рук. Пострадавшие обратились за медицинской помощью, угрозы их жизни нет", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 238 УК РФ по факту оказания услуг ненадлежащего качества на местной зооферме, информирует следственное управление.
В рамках расследования проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, допрошены очевидцы случившегося, изъята документация, представляющая интерес для следствия.
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