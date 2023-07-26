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Жителям Центральной России пообещали тропические ливни в выходные - РИА Новости, 26.07.2023
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12:27 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/livni-1886346528.html
Жителям Центральной России пообещали тропические ливни в выходные
Жителям Центральной России пообещали тропические ливни в выходные - РИА Новости, 26.07.2023
Жителям Центральной России пообещали тропические ливни в выходные
Тропические ливни обрушатся в пятницу и в выходные на Центральную Россию, они связаны с выходом сурового "балканца", сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T12:27
2023-07-26T12:27
общество
евгений тишковец
погода
центр "фобос"
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Тропические ливни обрушатся в пятницу и в выходные на Центральную Россию, они связаны с выходом сурового "балканца", сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "После ослабления осадков в четверг в пятницу и в выходные на Центральную Россию и Черноземье обрушатся настоящие тропические ливни, связанные с выходом сурового "балканца" - балканского циклона, насыщенного морской влагой и теплом, являющихся идеальной базой для формирования грозовых облаков", - рассказал Тишковец. Он отметил, что в общей сложности до конца недели в регионе местами прольется до 60-80 миллиметров, а это еще дополнительно почти месячная норма.
https://ria.ru/20230726/moskva-1886344000.html
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общество, евгений тишковец, погода, центр "фобос"
Общество, Евгений Тишковец, Погода, Центр "Фобос"
Жителям Центральной России пообещали тропические ливни в выходные

Синоптик Тишковец: в выходные на Центральную Россию обрушатся тропические ливни

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкДевушка у фонтана "Дружба народов" на ВДНХ в Москве
Девушка у фонтана Дружба народов на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Девушка у фонтана "Дружба народов" на ВДНХ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Тропические ливни обрушатся в пятницу и в выходные на Центральную Россию, они связаны с выходом сурового "балканца", сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"После ослабления осадков в четверг в пятницу и в выходные на Центральную Россию и Черноземье обрушатся настоящие тропические ливни, связанные с выходом сурового "балканца" - балканского циклона, насыщенного морской влагой и теплом, являющихся идеальной базой для формирования грозовых облаков", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что в общей сложности до конца недели в регионе местами прольется до 60-80 миллиметров, а это еще дополнительно почти месячная норма.
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ОбществоЕвгений ТишковецПогодаЦентр "Фобос"
 
 
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