https://ria.ru/20230726/livni-1886346528.html

Жителям Центральной России пообещали тропические ливни в выходные

Жителям Центральной России пообещали тропические ливни в выходные - РИА Новости, 26.07.2023

Жителям Центральной России пообещали тропические ливни в выходные

Тропические ливни обрушатся в пятницу и в выходные на Центральную Россию, они связаны с выходом сурового "балканца", сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T12:27

2023-07-26T12:27

2023-07-26T12:27

общество

евгений тишковец

погода

центр "фобос"

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Тропические ливни обрушатся в пятницу и в выходные на Центральную Россию, они связаны с выходом сурового "балканца", сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "После ослабления осадков в четверг в пятницу и в выходные на Центральную Россию и Черноземье обрушатся настоящие тропические ливни, связанные с выходом сурового "балканца" - балканского циклона, насыщенного морской влагой и теплом, являющихся идеальной базой для формирования грозовых облаков", - рассказал Тишковец. Он отметил, что в общей сложности до конца недели в регионе местами прольется до 60-80 миллиметров, а это еще дополнительно почти месячная норма.

https://ria.ru/20230726/moskva-1886344000.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, евгений тишковец, погода, центр "фобос"