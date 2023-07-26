https://ria.ru/20230726/kontrnastuplenie-1886387465.html

СМИ: западные эксперты обвинили НАТО в провале украинского наступления

СМИ: западные эксперты обвинили НАТО в провале украинского наступления - РИА Новости, 26.07.2023

СМИ: западные эксперты обвинили НАТО в провале украинского наступления

Ответственность за провал украинского наступления несут страны НАТО, которые переносили сроки наступления и не смогли подготовить Киев к нему, сообщает... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T14:30

2023-07-26T14:30

2023-07-26T14:30

специальная военная операция на украине

в мире

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украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Ответственность за провал украинского наступления несут страны НАТО, которые переносили сроки наступления и не смогли подготовить Киев к нему, сообщает американское издание Newsweek со ссылкой на западных экспертов. "Хотя этой относительной неудаче есть множество причин, в том числе мощь российской обороны, некоторые эксперты указывают и на менее очевидную причину: НАТО", - пишет издание. По мнению экспертов, североатлантический альянс отодвигал сроки украинского контрнаступления, а затем "не смог полностью подготовить украинские силы к его проведению". МИД РФ ранее заявлял, что западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации территории новых российских регионов, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал, "им безразлично, что цена такой политики – жизни тысяч ни в чем не повинных людей". По сообщению МИД, "за все эти годы "коллективный Запад", взрастивший неонацистский киевский режим, сделал из него послушный инструмент, которым он тщетно пытается нанести стратегическое поражение России. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля отмечал, что потери Киева на тот момент превысили 26 тысяч военных, 21 самолет и шесть вертолетов, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, в том числе 17 танков Leopard и 12 БМП Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.

https://ria.ru/20230622/shansy-1879829841.html

https://ria.ru/20230726/kontrnastuplenie-1886354478.html

https://ria.ru/20230726/bundesver-1886264455.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нато, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр