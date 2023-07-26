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Новая волна контрнаступления началась на Ореховском направлении - РИА Новости, 26.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:45 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/kontrnastuplenie-1886320140.html
Новая волна контрнаступления началась на Ореховском направлении
Новая волна контрнаступления началась на Ореховском направлении - РИА Новости, 26.07.2023
Новая волна контрнаступления началась на Ореховском направлении
Украинские войска бросили "максимальные силы" на новую попытку прорвать линию российской обороны на ореховском участке запорожского фронта, сообщил в среду... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T10:45
2023-07-26T10:45
специальная военная операция на украине
владимир рогов
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Украинские войска бросили "максимальные силы" на новую попытку прорвать линию российской обороны на ореховском участке запорожского фронта, сообщил в среду глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале. "Запорожский фронт - началась вторая волна "контрнаступа" ВСУ. Враг бросил максимальные силы на прорыв нашей обороны на ореховском направлении", - написал Рогов в своем телеграм-канале. По его словам, ранним утром в среду после массированной артиллерийской подготовки и авиаударов ВСУ пошли на штурм позиций российских войск, "основной удар противник нанес северо-восточнее Работино". Ранее Рогов выражал мнение, что новая фаза наступления украинских войск намечается в конце июля и продлится до середины августа. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля отмечал, что потери Киева на тот момент превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и 6 вертолетов, в том числе 17 Leopard и 12 Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
https://ria.ru/20230702/atacms-1881521663.html
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владимир рогов, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Запорожская область
Новая волна контрнаступления началась на Ореховском направлении

Рогов сообщил о начале новой волны контрнаступления ВСУ на Ореховском направлении

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Украинские войска бросили "максимальные силы" на новую попытку прорвать линию российской обороны на ореховском участке запорожского фронта, сообщил в среду глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале.
«
"Запорожский фронт - началась вторая волна "контрнаступа" ВСУ. Враг бросил максимальные силы на прорыв нашей обороны на ореховском направлении", - написал Рогов в своем телеграм-канале.
Запуск ракеты ATACMS во время совместных военных учений - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
"Расшевелить контрнаступ". Что Вашингтон придумал для Киева
2 июля, 08:00
По его словам, ранним утром в среду после массированной артиллерийской подготовки и авиаударов ВСУ пошли на штурм позиций российских войск, "основной удар противник нанес северо-восточнее Работино".
Ранее Рогов выражал мнение, что новая фаза наступления украинских войск намечается в конце июля и продлится до середины августа.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
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2 июля, 08:00
Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля отмечал, что потери Киева на тот момент превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и 6 вертолетов, в том числе 17 Leopard и 12 Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники.
Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
25 июля, 20:17
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.07.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир РоговВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныЗапорожская область
 
 
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