https://ria.ru/20230726/kontrnastuplenie-1886320140.html

Новая волна контрнаступления началась на Ореховском направлении

Новая волна контрнаступления началась на Ореховском направлении - РИА Новости, 26.07.2023

Новая волна контрнаступления началась на Ореховском направлении

Украинские войска бросили "максимальные силы" на новую попытку прорвать линию российской обороны на ореховском участке запорожского фронта, сообщил в среду... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T10:45

2023-07-26T10:45

2023-07-26T10:45

специальная военная операция на украине

владимир рогов

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/18/1886043824_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_e82373b5c7d1b6b7e638010749a19b7a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Украинские войска бросили "максимальные силы" на новую попытку прорвать линию российской обороны на ореховском участке запорожского фронта, сообщил в среду глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале. "Запорожский фронт - началась вторая волна "контрнаступа" ВСУ. Враг бросил максимальные силы на прорыв нашей обороны на ореховском направлении", - написал Рогов в своем телеграм-канале. По его словам, ранним утром в среду после массированной артиллерийской подготовки и авиаударов ВСУ пошли на штурм позиций российских войск, "основной удар противник нанес северо-восточнее Работино". Ранее Рогов выражал мнение, что новая фаза наступления украинских войск намечается в конце июля и продлится до середины августа. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля отмечал, что потери Киева на тот момент превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и 6 вертолетов, в том числе 17 Leopard и 12 Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.

https://ria.ru/20230702/atacms-1881521663.html

https://ria.ru/20230702/zaluzhnyy-1881678702.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир рогов, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, запорожская область