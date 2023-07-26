https://ria.ru/20230726/konkurs-1886477089.html

Конкурс на получение социальных субсидий в Подмосковье стартует 1 августа

Конкурс на получение социальных субсидий в Подмосковье стартует 1 августа - РИА Новости, 26.07.2023

Конкурс на получение социальных субсидий в Подмосковье стартует 1 августа

Социальные предприниматели Подмосковья с 1 августа смогут поучаствовать в конкурсе на получение субсидий, они предоставят льготы на аренду недвижимости и... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T19:49

2023-07-26T19:49

2023-07-26T19:49

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Социальные предприниматели Подмосковья с 1 августа смогут поучаствовать в конкурсе на получение субсидий, они предоставят льготы на аренду недвижимости и коммунальные платежи, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Уже 1 августа в Подмосковье стартует конкурс на получение субсидий для социальных предпринимателей. Это позволит компенсировать бизнесу часть затрат по аренде, коммунальным платежам. Также у нас есть грантовая поддержка для социальных и молодых предпринимателей – это средства на развитие бизнеса. Конкурс продлится до 31 августа, и мы ждём заявки ото всех, кто реализует себя в этом важном направлении", - отметил Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства Московской области. По данным пресс-службы, льготы социальным предпринимателям выдаются на выкуп и аренду помещений, коммунальные платежи, текущий и капремонт, сырье, расходные материалы, оборудование и мебель. Субсидии покроют до 85% затрат и до 2 миллионов рублей, до 85% затрат и до 3 миллионов рублей для субъектов малого и среднего бизнеса, осуществляющих деятельность по созданию и развитию в детских центрах групп для детей до трех лет. Также гранты социальным предприятиям и молодым предпринимателям в возрасте до 25 лет на аренду, ремонт, оборудование, коммунальные и лизинговые платежи покроют до 75% от запланированных затрат или 500 тысяч рублей, сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20230724/konkurs-1886028693.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

андрей воробьев, московская область (подмосковье)