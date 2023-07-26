https://ria.ru/20230726/konkurs-1886477089.html
Конкурс на получение социальных субсидий в Подмосковье стартует 1 августа
Конкурс на получение социальных субсидий в Подмосковье стартует 1 августа - РИА Новости, 26.07.2023
Конкурс на получение социальных субсидий в Подмосковье стартует 1 августа
Социальные предприниматели Подмосковья с 1 августа смогут поучаствовать в конкурсе на получение субсидий, они предоставят льготы на аренду недвижимости и... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T19:49
2023-07-26T19:49
2023-07-26T19:49
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Социальные предприниматели Подмосковья с 1 августа смогут поучаствовать в конкурсе на получение субсидий, они предоставят льготы на аренду недвижимости и коммунальные платежи, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Уже 1 августа в Подмосковье стартует конкурс на получение субсидий для социальных предпринимателей. Это позволит компенсировать бизнесу часть затрат по аренде, коммунальным платежам. Также у нас есть грантовая поддержка для социальных и молодых предпринимателей – это средства на развитие бизнеса. Конкурс продлится до 31 августа, и мы ждём заявки ото всех, кто реализует себя в этом важном направлении", - отметил Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства Московской области. По данным пресс-службы, льготы социальным предпринимателям выдаются на выкуп и аренду помещений, коммунальные платежи, текущий и капремонт, сырье, расходные материалы, оборудование и мебель. Субсидии покроют до 85% затрат и до 2 миллионов рублей, до 85% затрат и до 3 миллионов рублей для субъектов малого и среднего бизнеса, осуществляющих деятельность по созданию и развитию в детских центрах групп для детей до трех лет. Также гранты социальным предприятиям и молодым предпринимателям в возрасте до 25 лет на аренду, ремонт, оборудование, коммунальные и лизинговые платежи покроют до 75% от запланированных затрат или 500 тысяч рублей, сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20230724/konkurs-1886028693.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей воробьев, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Социальные предприниматели Подмосковья с 1 августа смогут поучаствовать в конкурсе на получение субсидий, они предоставят льготы на аренду недвижимости и коммунальные платежи, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Уже 1 августа в Подмосковье
стартует конкурс на получение субсидий для социальных предпринимателей. Это позволит компенсировать бизнесу часть затрат по аренде, коммунальным платежам. Также у нас есть грантовая поддержка для социальных и молодых предпринимателей – это средства на развитие бизнеса. Конкурс продлится до 31 августа, и мы ждём заявки ото всех, кто реализует себя в этом важном направлении", - отметил Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
По данным пресс-службы, льготы социальным предпринимателям выдаются на выкуп и аренду помещений, коммунальные платежи, текущий и капремонт, сырье, расходные материалы, оборудование и мебель. Субсидии покроют до 85% затрат и до 2 миллионов рублей, до 85% затрат и до 3 миллионов рублей для субъектов малого и среднего бизнеса, осуществляющих деятельность по созданию и развитию в детских центрах групп для детей до трех лет.
Также гранты социальным предприятиям и молодым предпринимателям в возрасте до 25 лет на аренду, ремонт, оборудование, коммунальные и лизинговые платежи покроют до 75% от запланированных затрат или 500 тысяч рублей, сообщили в ведомстве.
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