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В Москве возбудили уголовное дело о хищении 227 миллионов рублей - РИА Новости, 26.07.2023
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19:18 26.07.2023 (обновлено: 19:46 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/khischeniya-1886468760.html
В Москве возбудили уголовное дело о хищении 227 миллионов рублей
В Москве возбудили уголовное дело о хищении 227 миллионов рублей - РИА Новости, 26.07.2023
В Москве возбудили уголовное дело о хищении 227 миллионов рублей
В Москве возбудили уголовное дело о хищении бюджетных средств, общий ущерб составил 227 миллионов рублей, сообщатся в Telegram-канале СК России. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T19:18
2023-07-26T19:46
москва
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
россия
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В Москве возбудили уголовное дело о хищении бюджетных средств, общий ущерб составил 227 миллионов рублей, сообщатся в Telegram-канале СК России."По факту причинения государству ущерба при осуществлении закупок для госнужд возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)", — говорится в заявлении.По предварительным данным, при проведении госзакупок стоимость приобретаемого товара завысили на 227 миллионов рублей. Уточняется, что следователи допросили по делу 12 человек и провели 20 обысков. Расследование продолжается.
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москва, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия
Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Россия
В Москве возбудили уголовное дело о хищении 227 миллионов рублей

В Москве СК возбудил дело о хищении бюджетных средств на сумму в 227 миллионов рублей

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В Москве возбудили уголовное дело о хищении бюджетных средств, общий ущерб составил 227 миллионов рублей, сообщатся в Telegram-канале СК России.
"По факту причинения государству ущерба при осуществлении закупок для госнужд возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)", — говорится в заявлении.
По предварительным данным, при проведении госзакупок стоимость приобретаемого товара завысили на 227 миллионов рублей.
Уточняется, что следователи допросили по делу 12 человек и провели 20 обысков. Расследование продолжается.
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