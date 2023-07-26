https://ria.ru/20230726/keys-chempionat-1885251130.html

Подведены итоги кейс-чемпионата "Техносфера"

Подведены итоги кейс-чемпионата "Техносфера" - РИА Новости, 26.07.2023

Подведены итоги кейс-чемпионата "Техносфера"

Подведены итоги кейс-чемпионата "Техносфера" – проекта в области экологии и устойчивого развития, созданного факультетом экотехнологий (GreenTech) ИТМО, в... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T10:00

2023-07-26T10:00

2023-07-26T10:00

технологии

россия

вымпелком

билайн

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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Подведены итоги кейс-чемпионата "Техносфера" – проекта в области экологии и устойчивого развития, созданного факультетом экотехнологий (GreenTech) ИТМО, в котором ПАО "ВымпелКом" выступил партнером и совместно с компанией "Супервэйв" представил свой кейс для решения студентам, сообщает пресс-служба ПАО "ВымпелКом".Участники предложили новые способы переработки телекоммуникационного и IT-оборудования.Кейс-чемпионат собрал студентов третьих-четвертых курсов бакалавриата, магистратуры, а также недавних выпускников технических, естественно-научных, инженерных и смежных специальностей и стал платформой для разработки инновационных решений в сфере GreenTech и замкнутого цикла экономики при поддержке экспертов индустрии и преподавателей факультета экотехнологий.По данным пресс-службы, от ПАО "ВымпелКом" и партнера билайна компании "Супервэйв" команды получили кейс по поиску "зеленых решений" в процессе технологического цикла восстановления, рециклинга, сопутствующего применения телекоммуникационного и IT-оборудования. Предложенный кейс основывался на сотрудничестве партнеров, которые совместно реализуют проект Refurbishment – восстановление абонентского оборудования до первоначального состояния. Участникам была предоставлена уникальная возможность погрузиться в особенности этого проекта, благодаря проведенному вебинару командой устойчивого развития ПАО "ВымпелКом" и "Супервэйв".Как отмечается в сообщении, на финале "Техносферы" команды Trifolium и ЭКОномика представили идеи по оптимизации технологического цикла восстановления оборудования. Они сравнили процесс рефёрба (восстановления оборудования, "refurbishment") с закупкой нового оборудования с точки зрения экономии природных ресурсов и углеродного следа, проанализировали возможности ускорить процесс тестирования оборудования и проработали варианты вовлечения "хвостов" в переработку и вторичное использование. Финалистом-победителем стала команда ЭКОномика, которая предложила лучшее решение.В качестве призов студенты получили право зачисления в магистратуру на факультет экотехнологий ИТМО без сдачи вступительных экзаменов, а также возможность пройти практику в компании "Супервэйв", ПАО "ВымпелКом" и официальную продукцию с символикой от билайна.

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, россия, вымпелком, билайн