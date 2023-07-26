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Кеннеди-младший призвал наладить диалог с Россией
Кеннеди-младший призвал наладить диалог с Россией - РИА Новости, 26.07.2023
Кеннеди-младший призвал наладить диалог с Россией
Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди выступил за налаживание диалога с Россией на высоком уровне. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T06:23
2023-07-26T06:23
2023-07-26T06:46
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джон кеннеди (политик)
джо байден
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НЬЮ-ЙОРК, 26 июл — РИА Новости. Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди выступил за налаживание диалога с Россией на высоком уровне."У нас нет отношений с Россией на высоком уровне. Нам нужно говорить с ними. Нам нужно поступать, как говорил мой дядя", — подчеркнул он.Политик напомнил, что СССР претерпел огромные потери во Второй мировой войне. В этом контексте 35-й президент США Джон Кеннеди говорил, что Штатам нужно "поставить себя на их место"."И тогда американцы впервые услышали это. Они начали думать по-другому. И, думаю, важно подумать об этом и сегодня, потому что никто не говорил с Путиным в течение года. <...> Мы пребываем в потенциально экзистенциальной битве с Россией. У них на тысячи больше ядерных вооружений, чем у нас. И, похоже, никого это не волнует", — добавил Кеннеди-младший.При этом, по словам политика, его дядя и советский лидер Никита Хрущев смогли добиться "необыкновенной дружбы" друг с другом."Они говорили друг с другом. Мы часто росли с идеей, что мы выиграли войну, Америка победила Гитлера. Мой дядя сказал: нет, это русские выиграли войну", — указал он. Кеннеди-младший соревнуется с действующим главой государства Джо Байденом за номинацию от Демократической партии на президентские выборы в 2024 году.
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в мире, сша, россия, роберт кеннеди, джон кеннеди (политик), джо байден
В мире, США, Россия, Роберт Кеннеди, Джон Кеннеди (политик), Джо Байден
Кеннеди-младший призвал наладить диалог с Россией
Кеннеди-младший выступил за налаживание диалога на высоком уровне с Россией
НЬЮ-ЙОРК, 26 июл — РИА Новости. Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди выступил за налаживание диалога с Россией на высоком уровне.
«
"У нас нет отношений с Россией на высоком уровне. Нам нужно говорить с ними. Нам нужно поступать, как говорил мой дядя", — подчеркнул он.
Политик напомнил, что СССР претерпел огромные потери во Второй мировой войне. В этом контексте 35-й президент США Джон Кеннеди говорил, что Штатам нужно "поставить себя на их место".
"И тогда американцы впервые услышали это. Они начали думать по-другому. И, думаю, важно подумать об этом и сегодня, потому что никто не говорил с Путиным в течение года. <...> Мы пребываем в потенциально экзистенциальной битве с Россией. У них на тысячи больше ядерных вооружений, чем у нас. И, похоже, никого это не волнует", — добавил Кеннеди-младший.
При этом, по словам политика, его дядя и советский лидер Никита Хрущев смогли добиться "необыкновенной дружбы" друг с другом.
"Они говорили друг с другом. Мы часто росли с идеей, что мы выиграли войну, Америка
победила Гитлера. Мой дядя сказал: нет, это русские выиграли войну", — указал он.
Кеннеди-младший соревнуется с действующим главой государства Джо Байденом
за номинацию от Демократической партии на президентские выборы в 2024 году.
Кеннеди-младший увидел в решении Джо Байдена подготовку к войне с Россией