https://ria.ru/20230726/kanonizatsiya-1886374792.html

РПЦ не канонизирует святых по политическому признаку, заявил протоиерей

РПЦ не канонизирует святых по политическому признаку, заявил протоиерей - РИА Новости, 26.07.2023

РПЦ не канонизирует святых по политическому признаку, заявил протоиерей

Русская православная церковь (РПЦ) никогда не канонизировала святых по политическому признаку, заявил настоятель храма святого благоверного князя Александра... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T13:59

2023-07-26T13:59

2023-07-26T13:59

религия

игорь фомин

александр невский

русская православная церковь

мгимо

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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) никогда не канонизировала святых по политическому признаку, заявил настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО протоиерей Игорь Фомин. "У нас никогда не бывает канонизации по политическому признаку. Та же канонизация князя Владимира – это не политический акт, это не потому что он был правителем… Мы действительно подражали князю Владимиру: некогда свирепый, некогда жестокий человек, приносивший жертвы, в том числе даже младенцев, своему идолу Перуну, вдруг перерождается так, что даже отменяет смертную казнь", – сказал он во время видеомоста в медиагруппе "Россия сегодня", приуроченного ко Дню Крещения Руси. "Если мы хотим своей стране чего-то доброго, мы и лично должны переродиться", – добавил он. Фомин отметил, что множество верующих Русской православной церкви пострадало за свои религиозные взгляды, однако есть и еще не канонизированные миссионеры из истории Руси, которые "прославляли имя Христово среди других народов". "С другой стороны, мы видим, что Армянская церковь, например, канонизировала 2 миллиона людей, потому что был геноцид", – добавил протоиерей. 1035-летие крещения Руси, предопределившего историческое развитие России, отмечается в 2023 году. Русская православная церковь празднует День Крещения Руси 28 июля. Ожидается, что в этот день патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит крестный ход и молебен у памятника крестителю Руси князю Владимиру на Боровицкой площади.

https://ria.ru/20230726/pamyatnik-1886326360.html

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игорь фомин, александр невский, русская православная церковь, мгимо