https://ria.ru/20230726/kambodzha-1886352191.html

Передача поста сыну не требует поддержки, заявил премьер Камбоджи

Передача поста сыну не требует поддержки, заявил премьер Камбоджи - РИА Новости, 26.07.2023

Передача поста сыну не требует поддержки, заявил премьер Камбоджи

Премьер-министр Камбоджи Хун Сен заявил Khmer Times, что передача поста главы правительства его сыну, генералу Хун Манету, не требует иностранной поддержки. РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T12:52

2023-07-26T12:52

2023-07-26T13:02

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Премьер-министр Камбоджи Хун Сен заявил Khmer Times, что передача поста главы правительства его сыну, генералу Хун Манету, не требует иностранной поддержки. Ранее сегодня Хун Сен обратился к гражданам страны по национальному телевидению и объявил, что уходит в отставку и передает пост своему сыну Хун Манету. Королевское распоряжение о назначении нового премьера выйдет 7 августа, а Хун Сен окончательно будет освобожден от своих обязанностей 22 августа. "Премьер заявил, что не будет вмешиваться в работу Хун Манета на посту премьер-министра, и добавил, что инаугурация Хун Манета на посту премьер-министра не требует какой-либо иностранной поддержки - достаточно поддержки народа, которую он получит", - приводит текст обращения Хун Сена камбоджийская газета Khmer Times. Премьер-министр добавил, что назначение Хун Манета на пост главы правительства законно - он участвовал в выборах в качестве кандидата на равных правах со всеми. Хун Сен также рассказал о своем собственном политическом будущем. По его словам, экс-премьер будет назначен председателем Верховного совета при короле Камбоджи, также председателем парламента страны. Хун Сен отметил свое 38-летие у власти в январе 2023 года. Впервые он вступил в должность премьер-министра 14 января 1985 года, после того как Национальная ассамблея единогласно избрала его преемником Чан Си, скончавшегося при исполнении служебных обязанностей в декабре 1984 года. Тогда Хун Сен стал самым молодым премьер-министром в мире в возрасте 32 лет. После смерти 11 ноября 2020 года премьер-министра Бахрейна Халифы ибн Салман Аль Халифы именно Хун Сен стал рекордсменом среди действующих премьеров по продолжительности пребывания в должности.

https://ria.ru/20230723/vybory-1885827992.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, хун сен, камбоджа, бахрейн