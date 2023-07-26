https://ria.ru/20230726/kambodzha-1886317607.html
Премьер Камбоджи Хун Сен подал в отставку
Премьер Камбоджи Хун Сен подал в отставку - РИА Новости, 26.07.2023
Премьер Камбоджи Хун Сен подал в отставку
Премьер-министр Камбоджи Хун Сен объявил, что уходит в отставку и передает пост своему сыну, генералу Хун Манету, сообщает камбоджийский телеканал Dap News. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T10:33
2023-07-26T10:33
2023-07-26T10:33
в мире
камбоджа
хун сен
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Премьер-министр Камбоджи Хун Сен объявил, что уходит в отставку и передает пост своему сыну, генералу Хун Манету, сообщает камбоджийский телеканал Dap News. "Господин Хун Сен больше не будет премьер-министром. В специальном сообщении чуть ранее господин Хун Сен подтвердил, что больше не будет занимать пост премьер-министра, а новым премьер-министром станет господин Хун Манет", - сообщает телеканал. Во вторник Хун Сен допустил возможность того, что его старший сын генерал Хун Манет может занять пост премьера в течение трех или четырех недель после национальных выборов. Правящая Народная партия Камбоджи (НПК), по предварительным данным Национальной избирательной комиссии, уверенно победила на выборах в прошлое воскресенье, получив 120 из 125 мест в Национальной Ассамблее (парламенте) страны. Хун Сен отметил свое 38-летие у власти в январе 2023 года. Впервые он вступил в должность премьер-министра 14 января 1985 года, после того как Национальная ассамблея единогласно избрала его преемником Чан Си, скончавшегося при исполнении служебных обязанностей в декабре 1984 года. Тогда Хун Сен стал самым молодым премьер-министром в мире в возрасте 32 лет. После смерти 11 ноября 2020 года премьер-министра Бахрейна Халифы ибн Салман Аль Халифы именно Хун Сен стал рекордсменом среди действующих премьеров по продолжительности пребывания в должности.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, камбоджа, хун сен
В мире, Камбоджа, Хун Сен
Премьер Камбоджи Хун Сен подал в отставку
Премьер Камбоджи Хун Сен заявил о передаче власти своему сыну генералу Хун Манету
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости.
Премьер-министр Камбоджи Хун Сен объявил, что уходит в отставку и передает пост своему сыну, генералу Хун Манету, сообщает камбоджийский телеканал Dap News
.
"Господин Хун Сен больше не будет премьер-министром. В специальном сообщении чуть ранее господин Хун Сен подтвердил, что больше не будет занимать пост премьер-министра, а новым премьер-министром станет господин Хун Манет", - сообщает телеканал.
Во вторник Хун Сен допустил возможность того, что его старший сын генерал Хун Манет может занять пост премьера в течение трех или четырех недель после национальных выборов. Правящая Народная партия Камбоджи (НПК), по предварительным данным Национальной избирательной комиссии, уверенно победила на выборах в прошлое воскресенье, получив 120 из 125 мест в Национальной Ассамблее (парламенте) страны.
Хун Сен отметил свое 38-летие у власти в январе 2023 года. Впервые он вступил в должность премьер-министра 14 января 1985 года, после того как Национальная ассамблея единогласно избрала его преемником Чан Си, скончавшегося при исполнении служебных обязанностей в декабре 1984 года. Тогда Хун Сен стал самым молодым премьер-министром в мире в возрасте 32 лет. После смерти 11 ноября 2020 года премьер-министра Бахрейна
Халифы ибн Салман Аль Халифы именно Хун Сен стал рекордсменом среди действующих премьеров по продолжительности пребывания в должности.
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