https://ria.ru/20230726/kambodzha-1886317607.html

Премьер Камбоджи Хун Сен подал в отставку

Премьер Камбоджи Хун Сен подал в отставку - РИА Новости, 26.07.2023

Премьер Камбоджи Хун Сен подал в отставку

Премьер-министр Камбоджи Хун Сен объявил, что уходит в отставку и передает пост своему сыну, генералу Хун Манету, сообщает камбоджийский телеканал Dap News. РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T10:33

2023-07-26T10:33

2023-07-26T10:33

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хун сен

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Премьер-министр Камбоджи Хун Сен объявил, что уходит в отставку и передает пост своему сыну, генералу Хун Манету, сообщает камбоджийский телеканал Dap News. "Господин Хун Сен больше не будет премьер-министром. В специальном сообщении чуть ранее господин Хун Сен подтвердил, что больше не будет занимать пост премьер-министра, а новым премьер-министром станет господин Хун Манет", - сообщает телеканал. Во вторник Хун Сен допустил возможность того, что его старший сын генерал Хун Манет может занять пост премьера в течение трех или четырех недель после национальных выборов. Правящая Народная партия Камбоджи (НПК), по предварительным данным Национальной избирательной комиссии, уверенно победила на выборах в прошлое воскресенье, получив 120 из 125 мест в Национальной Ассамблее (парламенте) страны. Хун Сен отметил свое 38-летие у власти в январе 2023 года. Впервые он вступил в должность премьер-министра 14 января 1985 года, после того как Национальная ассамблея единогласно избрала его преемником Чан Си, скончавшегося при исполнении служебных обязанностей в декабре 1984 года. Тогда Хун Сен стал самым молодым премьер-министром в мире в возрасте 32 лет. После смерти 11 ноября 2020 года премьер-министра Бахрейна Халифы ибн Салман Аль Халифы именно Хун Сен стал рекордсменом среди действующих премьеров по продолжительности пребывания в должности.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, камбоджа, хун сен