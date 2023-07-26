https://ria.ru/20230726/kagarlitskiy-1886449849.html
Публициста Кагарлицкого* арестовали за оправдание терроризма
Публициста Кагарлицкого* арестовали за оправдание терроризма - РИА Новости, 26.07.2023
Публициста Кагарлицкого* арестовали за оправдание терроризма
Социолог и публицист Борис Кагарлицкий* (признан в России иноагентом) заключен в СИЗО по уголовному делу об оправдании терроризма, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T17:51
2023-07-26T17:51
2023-07-26T18:05
москва
происшествия
россия
теракт на крымском мосту
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Социолог и публицист Борис Кагарлицкий* (признан в России иноагентом) заключен в СИЗО по уголовному делу об оправдании терроризма, сообщает пресс-служба Сыктывкарского городского суда в среду."Постановлением Сыктывкарского городского суда удовлетворено ходатайство органов предварительного следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кагарлицкого Б.Ю.*", - говорится в сообщении пресс-службы. По версии следствия, Кагарлицкий*, будучи главным редактором интернет-площадки "Рабкор", "разместил в открытом доступе информационный материал (видеоролик), направленный на публичное оправдание терроризма". О каком именно видео идет речь, не уточняется.Кагарлицкому* вменяется часть 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием интернета). Максимальное наказание - семи лет заключения. Следствие ведет УФСБ по Коми.Кагарлицкий* – социолог, публицист, преподаватель, главный редактор интернет-издания и YouTube-канала "Рабкор". В мае прошлого года Минюст внес его в реестр иностранных агентов.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, россия, теракт на крымском мосту
Москва, Происшествия, Россия, Теракт на Крымском мосту
Публициста Кагарлицкого* арестовали за оправдание терроризма
Публициста Кагарлицкого заключили в СИЗО по обвинению в оправдании терроризма
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Социолог и публицист Борис Кагарлицкий* (признан в России иноагентом) заключен в СИЗО по уголовному делу об оправдании терроризма, сообщает пресс-служба Сыктывкарского городского суда в среду.
"Постановлением Сыктывкарского городского суда удовлетворено ходатайство органов предварительного следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кагарлицкого Б.Ю.*", - говорится в сообщении пресс-службы. По версии следствия, Кагарлицкий*, будучи главным редактором интернет-площадки "Рабкор", "разместил в открытом доступе информационный материал (видеоролик), направленный на публичное оправдание терроризма". О каком именно видео идет речь, не уточняется.
Кагарлицкому* вменяется часть 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием интернета). Максимальное наказание - семи лет заключения. Следствие ведет УФСБ по Коми.
Кагарлицкий* – социолог, публицист, преподаватель, главный редактор интернет-издания и YouTube-канала "Рабкор". В мае прошлого года Минюст внес его в реестр иностранных агентов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
В Хакасии задержали пропагандиста "Азова"*