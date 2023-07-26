https://ria.ru/20230726/kagarlitskiy-1886449849.html

Публициста Кагарлицкого* арестовали за оправдание терроризма

Публициста Кагарлицкого* арестовали за оправдание терроризма - РИА Новости, 26.07.2023

Публициста Кагарлицкого* арестовали за оправдание терроризма

Социолог и публицист Борис Кагарлицкий* (признан в России иноагентом) заключен в СИЗО по уголовному делу об оправдании терроризма, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T17:51

2023-07-26T17:51

2023-07-26T18:05

москва

происшествия

россия

теракт на крымском мосту

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Социолог и публицист Борис Кагарлицкий* (признан в России иноагентом) заключен в СИЗО по уголовному делу об оправдании терроризма, сообщает пресс-служба Сыктывкарского городского суда в среду."Постановлением Сыктывкарского городского суда удовлетворено ходатайство органов предварительного следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кагарлицкого Б.Ю.*", - говорится в сообщении пресс-службы. По версии следствия, Кагарлицкий*, будучи главным редактором интернет-площадки "Рабкор", "разместил в открытом доступе информационный материал (видеоролик), направленный на публичное оправдание терроризма". О каком именно видео идет речь, не уточняется.Кагарлицкому* вменяется часть 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием интернета). Максимальное наказание - семи лет заключения. Следствие ведет УФСБ по Коми.Кагарлицкий* – социолог, публицист, преподаватель, главный редактор интернет-издания и YouTube-канала "Рабкор". В мае прошлого года Минюст внес его в реестр иностранных агентов.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20230726/zaderzhanie-1886307305.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, происшествия, россия, теракт на крымском мосту