https://ria.ru/20230726/investvozmozhnosti-1886384819.html
Бречалов рассказал послу Омана в России об инвествозможностях Удмуртии
Бречалов рассказал послу Омана в России об инвествозможностях Удмуртии - РИА Новости, 26.07.2023
Бречалов рассказал послу Омана в России об инвествозможностях Удмуртии
Глава Удмуртии Александр Бречалов представил инвестиционные возможности региона послу Султаната Оман в России Хамуд Салим Абдулла Аль Тувайху и пригласил его на РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T14:39
2023-07-26T14:39
2023-07-26T14:39
удмуртская республика
александр бречалов
оман
россия
москва
удмуртская республика (удмуртия)
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УФА, 26 июл – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов представил инвестиционные возможности региона послу Султаната Оман в России Хамуд Салим Абдулла Аль Тувайху и пригласил его на форум "Сделано в Удмуртии", который пройдет в сентябре, сообщили в пресс-службе руководителя республики. В пресс-службе пояснили, что Бречалов встретился с послом Султаната Оман в России в Москве. "Пригласил посла Омана на форум "Сделано в Удмуртии" в сентябре - лично познакомиться с нашими производителями и продукцией. У нас уже есть опыт поставок туда продукции машиностроения, деревообработки - будем наращивать. На прошлой неделе мы подписали соглашение о поставках в Оман продукции "Ува-Молоко". Первая отгрузка запланирована уже на конец июля. В планах также создание в Омане совместного предприятия по фасовке сухих молочных продуктов и производству моцареллы", - написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава Удмуртии. В пресс-службе рассказали, что Бречалов представил послу предложения к сотрудничеству со стороны удмуртских компаний и презентовал их инвестиционные возможности. Он отметил, что в регионе сформированы территориально-производственные кластеры с характерными чертами – это крупные масштабы производства, разнообразие выпускаемой продукции, возможность размещения практически любого производства, широкая производственная кооперация, известность предприятий в стране и за рубежом. "В качестве примеров члены делегации рассказали о продукции компании "Ситек" с автоматизацией складской логистики, "Вортекс" с премиум линейкой автохимии Smart Open, "Приволжской химии" с производством мыла, щелочных и кислотных, синтетических, технических и дезинфицирующих средств. В части сельского хозяйства Султанату Оман может быть интересен Глазовский комбикормовый завод, который производит различные виды кормов для домашних животных. Его продукция экологична, безопасна, проходит все необходимые проверки и исследования", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, стороны также обсудили возможности сотрудничества в области медицины, деревообработки. "Кроме того, глава республики отметил, что в Удмуртии есть 60 тысяч гектаров земель, на которых может быть произведена сельхозпродукция для Султаната", - добавили в релизе. По данным региональных властей, Удмуртия уже имеет опыт сотрудничества с Султанатом Оман - в 2020 году был произведен экспорт товаров из Удмуртии на сумму 66,1 тысячи долларов США.
https://ria.ru/20230717/biznes-1884594615.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр бречалов, оман, россия, москва, удмуртская республика (удмуртия)
Удмуртская Республика, Александр Бречалов, Оман, Россия, Москва, Удмуртская Республика (Удмуртия)
УФА, 26 июл – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов представил инвестиционные возможности региона послу Султаната Оман в России Хамуд Салим Абдулла Аль Тувайху и пригласил его на форум "Сделано в Удмуртии", который пройдет в сентябре, сообщили в пресс-службе руководителя республики.
В пресс-службе пояснили, что Бречалов встретился с послом Султаната Оман в России в Москве
.
"Пригласил посла Омана на форум "Сделано в Удмуртии" в сентябре - лично познакомиться с нашими производителями и продукцией. У нас уже есть опыт поставок туда продукции машиностроения, деревообработки - будем наращивать. На прошлой неделе мы подписали соглашение о поставках в Оман продукции "Ува-Молоко". Первая отгрузка запланирована уже на конец июля. В планах также создание в Омане совместного предприятия по фасовке сухих молочных продуктов и производству моцареллы", - написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава Удмуртии.
В пресс-службе рассказали, что Бречалов представил послу предложения к сотрудничеству со стороны удмуртских компаний и презентовал их инвестиционные возможности. Он отметил, что в регионе сформированы территориально-производственные кластеры с характерными чертами – это крупные масштабы производства, разнообразие выпускаемой продукции, возможность размещения практически любого производства, широкая производственная кооперация, известность предприятий в стране и за рубежом.
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"В качестве примеров члены делегации рассказали о продукции компании "Ситек" с автоматизацией складской логистики, "Вортекс" с премиум линейкой автохимии Smart Open, "Приволжской химии" с производством мыла, щелочных и кислотных, синтетических, технических и дезинфицирующих средств. В части сельского хозяйства Султанату Оман может быть интересен Глазовский комбикормовый завод, который производит различные виды кормов для домашних животных. Его продукция экологична, безопасна, проходит все необходимые проверки и исследования", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, стороны также обсудили возможности сотрудничества в области медицины, деревообработки. "Кроме того, глава республики отметил, что в Удмуртии есть 60 тысяч гектаров земель, на которых может быть произведена сельхозпродукция для Султаната", - добавили в релизе.
По данным региональных властей, Удмуртия уже имеет опыт сотрудничества с Султанатом Оман - в 2020 году был произведен экспорт товаров из Удмуртии на сумму 66,1 тысячи долларов США
.
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