https://ria.ru/20230726/investproekty-1886260008.html

Ефимов: город выделил землю для реализации 28 масштабных инвестпроектов

Ефимов: город выделил землю для реализации 28 масштабных инвестпроектов - РИА Новости, 26.07.2023

Ефимов: город выделил землю для реализации 28 масштабных инвестпроектов

За первое полугодие текущего года власти столицы выделили более 50 гектаров земли под масштабные инвестпроекты (МаИП), сообщил заммэра по вопросам экономической РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T14:16

2023-07-26T14:16

2023-07-26T14:16

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. За первое полугодие текущего года власти столицы выделили более 50 гектаров земли под масштабные инвестпроекты (МаИП), сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы Владимир Ефимов."С января по июнь текущего года город заключил с застройщиками и инвесторами двадцать восемь договоров аренды земельных участков площадью 53 гектара для реализации масштабных инвестпроектов", – сказал вице-мэр Москвы, его слова приводит пресс-служба комплекса экономполитики города.Он добавил, что в Москве появятся различные соцобъекты - образовательные учреждения, спортивные комплексы, а также увеличится коммерческий сектор, транспортные и другие объекты, общая их площадь более четырехсот тысяч квадратных метров.Заммэра отметил, что МаИП является особым статусом, который могут получить, например, производственные комплексы, учреждения социальной направленности, а также учреждения культуры и другие объекты.Земельные площади под их возведение предоставляются в арендное пользование без торгов и сроком на 5 лет.В департаменте городского имущества пояснили, что на сегодняшний день 8 участков площадью 15,6 гектара выделено для спорткомплексов, 5 участков площадью 6,8 гектара передано под строительство образовательных объектов, вместимость которых рассчитана более чем на две тысячи человек.Под коммерческие объекты было выделено 22 гектара земли, более восьми гектаров отдано под возведение объектов для транспортной, производственной и коммунальной сфер.Благодаря инициативе школа с дошкольным отделением общей вместимостью на 800 учеников появится в поселении Щапово новой Москвы.На сегодняшний день идут активные строительные работы на Ленинградском проспекте. Там инвестор возведет многофункциональный ледовый комплекс, площадь которого составит около 170 тысяч квадратных метров.Торговые площади, галерея современного искусства, а также точки общепита появятся в скором времени на проспекте Андропова, где будет возведено два общественно-деловых комплекса.

https://ria.ru/20230719/zaymy-1884943923.html

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москва

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва