Рейтинг@Mail.ru
ЦБ ограничит начинающим инвесторам размер кредитного плеча - РИА Новости, 26.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:04 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/investitsii-1886480289.html
ЦБ ограничит начинающим инвесторам размер кредитного плеча
ЦБ ограничит начинающим инвесторам размер кредитного плеча - РИА Новости, 26.07.2023
ЦБ ограничит начинающим инвесторам размер кредитного плеча
ЦБ РФ для ограничения рисков начинающих инвесторов обяжет брокеров ограничивать им размер кредитного плеча при маржинальных сделках на всех рынках, следует из... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T20:04
2023-07-26T20:04
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
науфор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776108835_0:30:3124:1787_1920x0_80_0_0_816fd77b1277c723d9bd8de05ec823db.jpg
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. ЦБ РФ для ограничения рисков начинающих инвесторов обяжет брокеров ограничивать им размер кредитного плеча при маржинальных сделках на всех рынках, следует из проекта соответствующего указания финансового регулятора. "Банк России вводит новую категорию клиентов — физических лиц, к которой брокер будет относить инвесторов c опытом торговли с плечом (совершение необеспеченных сделок) менее года", - сообщает Центробанк. "Это предусмотрено проектом указания Банка России, разработанным взамен ныне действующего регулирования маржинальных сделок. Размер плеча для этих клиентов будет снижен. А брокеры должны будут заранее уведомлять их о совершении таких сделок. Кроме того, действующие требования к заключению необеспеченных сделок будут распространяться и на опционы", - говорится в сообщении. "Проект направлен на ограничение рисков инвесторов", - поясняет ЦБ. Брокер не должен совершать действий, приводящих к возникновению или увеличению в абсолютном выражении отрицательного значения плановой позиции по ценной бумаге, иностранной валюте или драгоценному металлу, отмечает регулятор. Предложения и замечания к проекту принимаются до 16 августа. Ранее НАУФОР пояснял, что размер кредитного плеча зависит от группы риска, к которой отнесен инвестор, а также от размера дисконта по ценной бумаге, который для каждой ценной бумаги рассчитывает клиринговая организация. Инвесторам со стандартным уровнем риска, к которым относятся большинство розничных инвесторов, обычно предоставляется кредитное плечо размером до 1:3, отмечал НАУФОР.
https://ria.ru/20230721/stavka-1885558738.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776108835_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_7f95df88a2e50f3bf6a69f450768d848.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), науфор
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), НАУФОР
ЦБ ограничит начинающим инвесторам размер кредитного плеча

ЦБ ограничит начинающим инвесторам размер кредитного плеча для ограничения рисков

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкГрафик на мониторе компьютера трейдера
График на мониторе компьютера трейдера - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
График на мониторе компьютера трейдера. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. ЦБ РФ для ограничения рисков начинающих инвесторов обяжет брокеров ограничивать им размер кредитного плеча при маржинальных сделках на всех рынках, следует из проекта соответствующего указания финансового регулятора.
"Банк России вводит новую категорию клиентов — физических лиц, к которой брокер будет относить инвесторов c опытом торговли с плечом (совершение необеспеченных сделок) менее года", - сообщает Центробанк.
"Это предусмотрено проектом указания Банка России, разработанным взамен ныне действующего регулирования маржинальных сделок. Размер плеча для этих клиентов будет снижен. А брокеры должны будут заранее уведомлять их о совершении таких сделок. Кроме того, действующие требования к заключению необеспеченных сделок будут распространяться и на опционы", - говорится в сообщении.
"Проект направлен на ограничение рисков инвесторов", - поясняет ЦБ. Брокер не должен совершать действий, приводящих к возникновению или увеличению в абсолютном выражении отрицательного значения плановой позиции по ценной бумаге, иностранной валюте или драгоценному металлу, отмечает регулятор. Предложения и замечания к проекту принимаются до 16 августа.
Ранее НАУФОР пояснял, что размер кредитного плеча зависит от группы риска, к которой отнесен инвестор, а также от размера дисконта по ценной бумаге, который для каждой ценной бумаги рассчитывает клиринговая организация. Инвесторам со стандартным уровнем риска, к которым относятся большинство розничных инвесторов, обычно предоставляется кредитное плечо размером до 1:3, отмечал НАУФОР.
Здание Банка России - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
"Девальвационный эффект": почему ЦБ резко повысил ставку
21 июля, 17:46
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)НАУФОР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала