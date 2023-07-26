https://ria.ru/20230726/innovatsii-1886400345.html
Sitronics Group представила инновации в области цифровизации городов
Sitronics Group представила инновации в области цифровизации городов - РИА Новости, 26.07.2023
Sitronics Group представила инновации в области цифровизации городов
Компания Sitronics Group презентовала инновационные решения для цифровизации городов на IV международном форуме "Умный город – Умная страна", проходящем с 26 по РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T15:17
2023-07-26T15:17
2023-07-26T15:17
пресс-релизы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886399893_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_50e3c903f2aa698a66c398ffc8e580f5.jpg
МОСКВА, 26 июл - пресс-служба АО "Ситроникс". Компания Sitronics Group презентовала инновационные решения для цифровизации городов на IV международном форуме "Умный город – Умная страна", проходящем с 26 по 28 июля в Уфе. В рамках мероприятия российский ИТ-разработчик представил интеллектуальную транспортную систему, инновационные электросуда, модульные центры обработки данных, "умный" кампус и сканер IQ городов. Для цифровизации транспортной сферы компания разработала интеллектуальную транспортную систему (ИТС) – программно-аппаратный комплекс призван повысить уровень безопасности дорожного движения, а также снизить напряженность транспортных артерий. Компания уже реализует проект по внедрению ИТС в Новосибирской области. Также Sitronics Group представила водные городские электросуда для пассажирских перевозок вместимостью от 50 до 200 человек. Производимый компанией электротранспорт уже вышел на маршруты в Москве, Нижнем Новгороде и Красноярске. Кроме того, на форуме были презентованы модульные центры обработки данных (ЦОД) с долей отечественных компонентов более 60%. Такой центр обработки данных может вмещать от 4 до 750 стоек и позволяет размещать все типы ИТ-нагрузок. В рамках экспозиции Sitronics Group также продемонстрировала решения для создания "умного" кампуса - многофункциональный комплекс систем, аппаратных решений и интегрированных платформ для управления материальными и нематериальными ресурсами учебного заведения, начиная от входа на территорию образовательного учреждения до электронных сервисов для студентов и преподавателей. Проект предусматривает внедрение таких интеллектуальных систем, как видеонаблюдение, навигация по территории, управление освещением и климатом, бесконтактный проход, зоны коворкинга и многое другое. Sitronics Group — российская ИТ-компания, реализующая цифровые проекты для бизнеса и государства, занимается внедрением комплексных решений для "умного города", безопасности и транспорта, цифровизацией стратегических отраслей экономики, судоходства, морской навигации, производит ИТ-оборудование под собственной маркой, оказывает услуги цифрового мониторинга, разрабатывает IoT-системы и программное обеспечение. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886399893_513:0:3244:2048_1920x0_80_0_0_553494b7fa3788c54767c72e33b1276b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 26 июл - пресс-служба АО "Ситроникс". Компания Sitronics Group презентовала инновационные решения для цифровизации городов на IV международном форуме "Умный город – Умная страна", проходящем с 26 по 28 июля в Уфе.
В рамках мероприятия российский ИТ-разработчик представил интеллектуальную транспортную систему, инновационные электросуда, модульные центры обработки данных, "умный" кампус и сканер IQ городов.
Для цифровизации транспортной сферы компания разработала интеллектуальную транспортную систему (ИТС) – программно-аппаратный комплекс призван повысить уровень безопасности дорожного движения, а также снизить напряженность транспортных артерий. Компания уже реализует проект по внедрению ИТС в Новосибирской области.
Также Sitronics Group представила водные городские электросуда для пассажирских перевозок вместимостью от 50 до 200 человек. Производимый компанией электротранспорт уже вышел на маршруты в Москве
, Нижнем Новгороде и Красноярске.
Кроме того, на форуме были презентованы модульные центры обработки данных (ЦОД) с долей отечественных компонентов более 60%. Такой центр обработки данных может вмещать от 4 до 750 стоек и позволяет размещать все типы ИТ-нагрузок.
В рамках экспозиции Sitronics Group также продемонстрировала решения для создания "умного" кампуса - многофункциональный комплекс систем, аппаратных решений и интегрированных платформ для управления материальными и нематериальными ресурсами учебного заведения, начиная от входа на территорию образовательного учреждения до электронных сервисов для студентов и преподавателей. Проект предусматривает внедрение таких интеллектуальных систем, как видеонаблюдение, навигация по территории, управление освещением и климатом, бесконтактный проход, зоны коворкинга и многое другое.
Sitronics Group — российская ИТ-компания, реализующая цифровые проекты для бизнеса и государства, занимается внедрением комплексных решений для "умного города", безопасности и транспорта, цифровизацией стратегических отраслей экономики, судоходства, морской навигации, производит ИТ-оборудование под собственной маркой, оказывает услуги цифрового мониторинга, разрабатывает IoT-системы и программное обеспечение.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.