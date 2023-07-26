https://ria.ru/20230726/innovatsii-1886400345.html

Sitronics Group представила инновации в области цифровизации городов

Sitronics Group представила инновации в области цифровизации городов - РИА Новости, 26.07.2023

Sitronics Group представила инновации в области цифровизации городов

Компания Sitronics Group презентовала инновационные решения для цифровизации городов на IV международном форуме "Умный город – Умная страна", проходящем с 26 по РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T15:17

2023-07-26T15:17

2023-07-26T15:17

пресс-релизы

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МОСКВА, 26 июл - пресс-служба АО "Ситроникс". Компания Sitronics Group презентовала инновационные решения для цифровизации городов на IV международном форуме "Умный город – Умная страна", проходящем с 26 по 28 июля в Уфе. В рамках мероприятия российский ИТ-разработчик представил интеллектуальную транспортную систему, инновационные электросуда, модульные центры обработки данных, "умный" кампус и сканер IQ городов. Для цифровизации транспортной сферы компания разработала интеллектуальную транспортную систему (ИТС) – программно-аппаратный комплекс призван повысить уровень безопасности дорожного движения, а также снизить напряженность транспортных артерий. Компания уже реализует проект по внедрению ИТС в Новосибирской области. Также Sitronics Group представила водные городские электросуда для пассажирских перевозок вместимостью от 50 до 200 человек. Производимый компанией электротранспорт уже вышел на маршруты в Москве, Нижнем Новгороде и Красноярске. Кроме того, на форуме были презентованы модульные центры обработки данных (ЦОД) с долей отечественных компонентов более 60%. Такой центр обработки данных может вмещать от 4 до 750 стоек и позволяет размещать все типы ИТ-нагрузок. В рамках экспозиции Sitronics Group также продемонстрировала решения для создания "умного" кампуса - многофункциональный комплекс систем, аппаратных решений и интегрированных платформ для управления материальными и нематериальными ресурсами учебного заведения, начиная от входа на территорию образовательного учреждения до электронных сервисов для студентов и преподавателей. Проект предусматривает внедрение таких интеллектуальных систем, как видеонаблюдение, навигация по территории, управление освещением и климатом, бесконтактный проход, зоны коворкинга и многое другое. Sitronics Group — российская ИТ-компания, реализующая цифровые проекты для бизнеса и государства, занимается внедрением комплексных решений для "умного города", безопасности и транспорта, цифровизацией стратегических отраслей экономики, судоходства, морской навигации, производит ИТ-оборудование под собственной маркой, оказывает услуги цифрового мониторинга, разрабатывает IoT-системы и программное обеспечение. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы