https://ria.ru/20230726/gumpomosch-1886460247.html

Жители Североморска собрали для участников СВО 600 килограммов гумпомощи

Жители Североморска собрали для участников СВО 600 килограммов гумпомощи - РИА Новости, 26.07.2023

Жители Североморска собрали для участников СВО 600 килограммов гумпомощи

Жители столицы Северного флота Североморска в Мурманской области собрали для участников спецоперации 600 килограммов гуманитарной помощи, в том числе лекарства... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T18:36

2023-07-26T18:36

2023-07-26T18:36

надежные люди

североморск

мурманская область

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МУРМАНСК, 26 июл – РИА Новости. Жители столицы Северного флота Североморска в Мурманской области собрали для участников спецоперации 600 килограммов гуманитарной помощи, в том числе лекарства и средства личной гигиены, сообщил оперативный штаб региона. "Североморцы собрали для участников СВО 600 килограммов гуманитарной помощи. В коробках – медицинские препараты и перевязочные материалы, маскировочные сети, средства первой необходимости, в том числе 500 упаковок "сухого душа", - говорится в сообщении. Отмечается, что в сборе помощи участвовали сотрудники и родители воспитанников детских садов, общественные организации и просто неравнодушные североморцы. Собранная помощь будет отправлена в зону спецоперации в составе регулярного груза в рамках акции "Север помогает".

https://ria.ru/20230710/lodki-1883219394.html

североморск

мурманская область

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североморск, мурманская область