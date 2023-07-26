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Жители Североморска собрали для участников СВО 600 килограммов гумпомощи
Жители Североморска собрали для участников СВО 600 килограммов гумпомощи - РИА Новости, 26.07.2023
Жители Североморска собрали для участников СВО 600 килограммов гумпомощи
Жители столицы Северного флота Североморска в Мурманской области собрали для участников спецоперации 600 килограммов гуманитарной помощи, в том числе лекарства... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T18:36
2023-07-26T18:36
2023-07-26T18:36
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МУРМАНСК, 26 июл – РИА Новости. Жители столицы Северного флота Североморска в Мурманской области собрали для участников спецоперации 600 килограммов гуманитарной помощи, в том числе лекарства и средства личной гигиены, сообщил оперативный штаб региона. "Североморцы собрали для участников СВО 600 килограммов гуманитарной помощи. В коробках – медицинские препараты и перевязочные материалы, маскировочные сети, средства первой необходимости, в том числе 500 упаковок "сухого душа", - говорится в сообщении. Отмечается, что в сборе помощи участвовали сотрудники и родители воспитанников детских садов, общественные организации и просто неравнодушные североморцы. Собранная помощь будет отправлена в зону спецоперации в составе регулярного груза в рамках акции "Север помогает".
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североморск, мурманская область
Надежные люди, Североморск, Мурманская область
Жители Североморска собрали для участников СВО 600 килограммов гумпомощи
Жители Североморска собрали для участников спецоперации 600 килограммов гумпомощи