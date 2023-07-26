https://ria.ru/20230726/gumanitarka-1886457198.html
Пермский край отправил в зону СВО бронеавтомобили и гуманитарный груз
Пермский край отправил в зону СВО бронеавтомобили и гуманитарный груз - РИА Новости, 26.07.2023
Пермский край отправил в зону СВО бронеавтомобили и гуманитарный груз
Пермский край отправил груз с бронированными автомобилями для участников СВО и гуманитарную помощь для жителей Северодонецка, сообщается на сайте губернатора и... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T18:22
2023-07-26T18:22
2023-07-26T18:22
пермский край
дмитрий махонин
северодонецк
луганская народная республика
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ПЕРМЬ, 26 июл - РИА Новости. Пермский край отправил груз с бронированными автомобилями для участников СВО и гуманитарную помощь для жителей Северодонецка, сообщается на сайте губернатора и правительства региона. "Из Пермского края в Луганскую Народную Республику направлен один из крупнейших гуманитарных грузов, предназначенный участникам специальной военной операции (СВО) и жителям Северодонецка", – говорится в сообщении. В пресс-службе губернатора уточнили, что груз собран с участием жителей региона, общественных объединений, коммерческих и государственных организаций. В сборе и координации работы участвовали также краевые министерства и ведомства. "Значительная часть груза направлена землякам в войсковые части, чтобы помочь им в решении боевых задач и организации быта <…> двумя автовозами направлены 10 бронированных автомобилей "Нива" и маскировочные сети для них, спальные мешки, туристические коврики, резиновые сапоги, средства гигиены, медицинские аптечки и другие личные вещи", – отмечают в пресс-службе губернатора. На передовую в зоне СВО также отправлены письма, рисунки, плакаты и поделки детей и взрослых из Пермского края "для поддержания боевого духа". По словам главы региона Дмитрия Махонина, груз собирался с учетом потребностей военнослужащих и граждан Северодонецка: "Мы благодарны всем неравнодушным пермякам, предпринимателям, компаниям, предприятиям и объединениям за их активное участие в поддержке наших земляков и соотечественников. Спасибо, что продолжаете помогать". В Северодонецк из Пермского края привезут компьютеры и многофункциональные устройства, телефоны. В составе груза есть также оргтехника для организации работы МФЦ, дорожные знаки с названиями на русском языке и мебель. "Школам отправлены наглядные материалы с правилами орфографии и пунктуации для 1-9 классов, периодическая система Менделеева, таблицы для начальной школы, портреты физиков, математиков, химиков, путешественников, писателей, композиторов, биологов <…> учреждения получат <…> многофункциональные устройства, интерактивный программно-аппаратный комплекс, мультимедийные проекторы", – добавляют в пресс-службе губернатора. Помимо этого, в школы передадут флаги России и флагштоки. Для ребят начальной школы собраны рюкзаки и канцелярскими принадлежностями. В День знаний первоклассники из Северодонецка получат в подарок сборники "Здравствуй, школа!" пермского детского писателя Андрея Зеленина.
https://ria.ru/20230726/gruz-1886430232.html
https://ria.ru/20230620/seti-1879380513.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пермский край, дмитрий махонин, северодонецк, луганская народная республика
Пермский край, Дмитрий Махонин, Северодонецк, Луганская Народная Республика
ПЕРМЬ, 26 июл - РИА Новости. Пермский край отправил груз с бронированными автомобилями для участников СВО и гуманитарную помощь для жителей Северодонецка, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.
"Из Пермского края в Луганскую Народную Республику
направлен один из крупнейших гуманитарных грузов, предназначенный участникам специальной военной операции (СВО) и жителям Северодонецка", – говорится в сообщении.
В пресс-службе губернатора уточнили, что груз собран с участием жителей региона, общественных объединений, коммерческих и государственных организаций. В сборе и координации работы участвовали также краевые министерства и ведомства.
"Значительная часть груза направлена землякам в войсковые части, чтобы помочь им в решении боевых задач и организации быта <…> двумя автовозами направлены 10 бронированных автомобилей "Нива" и маскировочные сети для них, спальные мешки, туристические коврики, резиновые сапоги, средства гигиены, медицинские аптечки и другие личные вещи", – отмечают в пресс-службе губернатора.
На передовую в зоне СВО также отправлены письма, рисунки, плакаты и поделки детей и взрослых из Пермского края "для поддержания боевого духа".
Пермский край отправил гуманитарный груз в Северодонецк
По словам главы региона Дмитрия Махонина
, груз собирался с учетом потребностей военнослужащих и граждан Северодонецка: "Мы благодарны всем неравнодушным пермякам, предпринимателям, компаниям, предприятиям и объединениям за их активное участие в поддержке наших земляков и соотечественников. Спасибо, что продолжаете помогать".
В Северодонецк из Пермского края привезут компьютеры и многофункциональные устройства, телефоны. В составе груза есть также оргтехника для организации работы МФЦ, дорожные знаки с названиями на русском языке и мебель.
"Школам отправлены наглядные материалы с правилами орфографии и пунктуации для 1-9 классов, периодическая система Менделеева, таблицы для начальной школы, портреты физиков, математиков, химиков, путешественников, писателей, композиторов, биологов <…> учреждения получат <…> многофункциональные устройства, интерактивный программно-аппаратный комплекс, мультимедийные проекторы", – добавляют в пресс-службе губернатора.
Помимо этого, в школы передадут флаги России
и флагштоки. Для ребят начальной школы собраны рюкзаки и канцелярскими принадлежностями. В День знаний первоклассники из Северодонецка получат в подарок сборники "Здравствуй, школа!" пермского детского писателя Андрея Зеленина.
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