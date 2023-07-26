Рейтинг@Mail.ru
В Забайкалье грузовик раздавил шестилетнего мальчика - РИА Новости, 26.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:23 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/gruzovik-1886314778.html
В Забайкалье грузовик раздавил шестилетнего мальчика
В Забайкалье грузовик раздавил шестилетнего мальчика - РИА Новости, 26.07.2023
В Забайкалье грузовик раздавил шестилетнего мальчика
Шестилетний мальчик погиб после того, как его прижало грузовиком к дому во время игры без присмотра взрослых в Забайкальском крае, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T10:23
2023-07-26T10:23
происшествия
забайкальский край
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c5ecb86778afae17241a75743980d501.jpg
ЧИТА, 26 июл - РИА Новости. Шестилетний мальчик погиб после того, как его прижало грузовиком к дому во время игры без присмотра взрослых в Забайкальском крае, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ на сайте. В релизе отмечается, что днем 25 июля "в поселке Карымское в одном из частных домов два шестилетних мальчика играли без присмотра взрослых". "Мальчики влезли в кабину стоящего микрогрузовика, который был открыт. Один из мальчиков во время игры снял автомобиль со стояночного тормоза, и грузовик, стоящий на склоне, покатился. Мальчик испугался, выпрыгнул из машины и попытался забежать в дом. В этот момент его зажало между стеной дома и автомобилем", - говорится в сообщении. От полученных травм мальчик скончался на месте. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Осмотрено место происшествия, допрошены родители детей, другие члены семей. Назначена судмедэкспертиза для установления причины смерти погибшего.
https://ria.ru/20230726/otravlenie-1886290992.html
забайкальский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b3d45ab1049d9c6a481d01ff81f8634.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, забайкальский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Забайкальский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Забайкалье грузовик раздавил шестилетнего мальчика

В поселке Карымское Забайкальского края грузовик раздавил шестилетнего мальчика

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧИТА, 26 июл - РИА Новости. Шестилетний мальчик погиб после того, как его прижало грузовиком к дому во время игры без присмотра взрослых в Забайкальском крае, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ на сайте.
В релизе отмечается, что днем 25 июля "в поселке Карымское в одном из частных домов два шестилетних мальчика играли без присмотра взрослых".
«
"Мальчики влезли в кабину стоящего микрогрузовика, который был открыт. Один из мальчиков во время игры снял автомобиль со стояночного тормоза, и грузовик, стоящий на склоне, покатился. Мальчик испугался, выпрыгнул из машины и попытался забежать в дом. В этот момент его зажало между стеной дома и автомобилем", - говорится в сообщении.
От полученных травм мальчик скончался на месте.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Осмотрено место происшествия, допрошены родители детей, другие члены семей. Назначена судмедэкспертиза для установления причины смерти погибшего.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
В Приморье четыре ребенка попали в больницу с признаками отравления горючим
Вчера, 06:04
 
ПроисшествияЗабайкальский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала