https://ria.ru/20230726/gruzovik-1886314778.html

В Забайкалье грузовик раздавил шестилетнего мальчика

В Забайкалье грузовик раздавил шестилетнего мальчика - РИА Новости, 26.07.2023

В Забайкалье грузовик раздавил шестилетнего мальчика

Шестилетний мальчик погиб после того, как его прижало грузовиком к дому во время игры без присмотра взрослых в Забайкальском крае, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T10:23

2023-07-26T10:23

2023-07-26T10:23

происшествия

забайкальский край

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧИТА, 26 июл - РИА Новости. Шестилетний мальчик погиб после того, как его прижало грузовиком к дому во время игры без присмотра взрослых в Забайкальском крае, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ на сайте. В релизе отмечается, что днем 25 июля "в поселке Карымское в одном из частных домов два шестилетних мальчика играли без присмотра взрослых". "Мальчики влезли в кабину стоящего микрогрузовика, который был открыт. Один из мальчиков во время игры снял автомобиль со стояночного тормоза, и грузовик, стоящий на склоне, покатился. Мальчик испугался, выпрыгнул из машины и попытался забежать в дом. В этот момент его зажало между стеной дома и автомобилем", - говорится в сообщении. От полученных травм мальчик скончался на месте. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Осмотрено место происшествия, допрошены родители детей, другие члены семей. Назначена судмедэкспертиза для установления причины смерти погибшего.

https://ria.ru/20230726/otravlenie-1886290992.html

забайкальский край

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происшествия, забайкальский край, следственный комитет россии (ск рф)