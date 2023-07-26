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Пермский край отправил гуманитарный груз в Северодонецк - РИА Новости, 26.07.2023
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16:52 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/gruz-1886430232.html
Пермский край отправил гуманитарный груз в Северодонецк
Пермский край отправил гуманитарный груз в Северодонецк - РИА Новости, 26.07.2023
Пермский край отправил гуманитарный груз в Северодонецк
Пермский край отправил северодонецким школьникам подарки к 1 сентября и наборы для учебы, пермякам на передовой направлены 10 бронированных вездеходов "Нива" и... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T16:52
2023-07-26T16:52
надежные люди
пермский край
северодонецк
дмитрий махонин
общество
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ПЕРМЬ, 26 июл - РИА Новости. Пермский край отправил северодонецким школьникам подарки к 1 сентября и наборы для учебы, пермякам на передовой направлены 10 бронированных вездеходов "Нива" и рисунки от детей, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. "Везем много полезных вещей и для жителей Северодонецка. Порадуем школьников перед 1 сентября подарочными наборами и всем необходимым для учебы. Направили оргтехнику для организации работы местного МФЦ, русскоязычные дорожные знаки, мебель и многое другое", — написал глава региона в своем телеграм-канале в среду. Он уточнил, что в зону спецоперации направлены десять бронированных "Нив" и различные вещи по запросам бойцов. "Такие компактные и проходимые автомобили пригодятся на линии боевого соприкосновения, это спасенные жизни парней. А письма и рисунки от детей со всего Прикамья согреют в трудную минуту и напомнят о доме", — добавил Махонин. По данным пермского гуманитарного центра, за прошлую неделю, с 17 по 23 июля, военнослужащим и жителям на территории СВО было отправлено более 2650 килограммов гуманитарной помощи.
https://ria.ru/20230726/voda-1886428940.html
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пермский край, северодонецк, дмитрий махонин, общество
Надежные люди, Пермский край, Северодонецк, Дмитрий Махонин, Общество
Пермский край отправил гуманитарный груз в Северодонецк

Губернатор Махонин: Пермский край отправил северодонецким школьникам подарки к 1 сентября

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБуква Z стекле машины
Буква Z стекле машины - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ПЕРМЬ, 26 июл - РИА Новости. Пермский край отправил северодонецким школьникам подарки к 1 сентября и наборы для учебы, пермякам на передовой направлены 10 бронированных вездеходов "Нива" и рисунки от детей, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
"Везем много полезных вещей и для жителей Северодонецка. Порадуем школьников перед 1 сентября подарочными наборами и всем необходимым для учебы. Направили оргтехнику для организации работы местного МФЦ, русскоязычные дорожные знаки, мебель и многое другое", — написал глава региона в своем телеграм-канале в среду.
Он уточнил, что в зону спецоперации направлены десять бронированных "Нив" и различные вещи по запросам бойцов.
"Такие компактные и проходимые автомобили пригодятся на линии боевого соприкосновения, это спасенные жизни парней. А письма и рисунки от детей со всего Прикамья согреют в трудную минуту и напомнят о доме", — добавил Махонин.
По данным пермского гуманитарного центра, за прошлую неделю, с 17 по 23 июля, военнослужащим и жителям на территории СВО было отправлено более 2650 килограммов гуманитарной помощи.
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Надежные людиПермский крайСеверодонецкДмитрий МахонинОбщество
 
 
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