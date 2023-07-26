https://ria.ru/20230726/gruz-1886430232.html

Пермский край отправил гуманитарный груз в Северодонецк

Пермский край отправил гуманитарный груз в Северодонецк - РИА Новости, 26.07.2023

Пермский край отправил гуманитарный груз в Северодонецк

Пермский край отправил северодонецким школьникам подарки к 1 сентября и наборы для учебы, пермякам на передовой направлены 10 бронированных вездеходов "Нива" и... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T16:52

2023-07-26T16:52

2023-07-26T16:52

надежные люди

пермский край

северодонецк

дмитрий махонин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788850054_0:77:3087:1813_1920x0_80_0_0_394df5b7d891ba2431809114834020ce.jpg

ПЕРМЬ, 26 июл - РИА Новости. Пермский край отправил северодонецким школьникам подарки к 1 сентября и наборы для учебы, пермякам на передовой направлены 10 бронированных вездеходов "Нива" и рисунки от детей, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. "Везем много полезных вещей и для жителей Северодонецка. Порадуем школьников перед 1 сентября подарочными наборами и всем необходимым для учебы. Направили оргтехнику для организации работы местного МФЦ, русскоязычные дорожные знаки, мебель и многое другое", — написал глава региона в своем телеграм-канале в среду. Он уточнил, что в зону спецоперации направлены десять бронированных "Нив" и различные вещи по запросам бойцов. "Такие компактные и проходимые автомобили пригодятся на линии боевого соприкосновения, это спасенные жизни парней. А письма и рисунки от детей со всего Прикамья согреют в трудную минуту и напомнят о доме", — добавил Махонин. По данным пермского гуманитарного центра, за прошлую неделю, с 17 по 23 июля, военнослужащим и жителям на территории СВО было отправлено более 2650 килограммов гуманитарной помощи.

https://ria.ru/20230726/voda-1886428940.html

пермский край

северодонецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

пермский край, северодонецк, дмитрий махонин, общество