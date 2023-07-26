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Средства от пошлин на вино пойдут на строительство модульных гостиниц
Средства от пошлин на вино пойдут на строительство модульных гостиниц - РИА Новости, 26.07.2023
Средства от пошлин на вино пойдут на строительство модульных гостиниц
Средства от пошлин на вино из недружественных стран пойдут на строительство быстровозводимых модульных гостиниц в России, сообщил министр экономического... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T18:35
2023-07-26T18:35
2023-07-26T18:35
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экономика
россия
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 июл – РИА Новости. Средства от пошлин на вино из недружественных стран пойдут на строительство быстровозводимых модульных гостиниц в России, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании по развитию туризма и индустрии гостеприимства в России. Во вторник пресс-служба Минэкономразвития сообщила, что правительство России до конца 2023 года повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран – с 12,5 процентов до 20 процентов, но не менее 1,5 доллара за литр. "По поручению Президента, которое он дал в ходе Санкт-Петербургского форума, дополнительные 11 миллиардов рублей позволят поддержать еще более 400 проектов (по возведению быстровозводимых модульных гостиниц – ред.) более чем на 8,4 тысячи номеров. При этом это те проекты, которые сейчас есть, есть инвесторы, участки. Если мы сейчас оперативно выделим эти деньги и примем решение в августе и по 2023 году, и по 2024, тогда инвесторы начнут реализовывать эти вещи", – сказал Решетников. "Более того, источники финансирования в целом определены – доходы бюджета от повышения пошлин на вино из недружественных стран. Еще часть средств перераспределим внутри нацпроекта. И часть денег – то, что ушло в резервный фонд, – платежи иностранцев от продажи активов в туризме здесь, в стране. Просим поддержать нас вместе с Минфином и оперативно внести это постановление в правительство. И, в целом, это позволит за это время создать более 18 тысяч номеров в 66 регионах. Это на 4 процента позволит увеличить отрасль", – добавил он. Министр уточнил, что поддержку по программе бюджетных и быстровозводимых модульных гостиниц на этот и следующий год уже получили более 200 проектов из 38 регионов, это почти 6,5 тысяч новых номеров. Он добавил, что до регионов довели уже 6 миллиардов, оставшиеся 2 миллиарда доведут в ближайшее время.
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новости - туризм, экономика, россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство финансов рф (минфин россии)
Туризм, Новости - Туризм, Экономика, Россия, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Министерство финансов РФ (Минфин России)
Средства от пошлин на вино пойдут на строительство модульных гостиниц
Глава МЭР Решетников: средства от пошлин на вино пойдут на возведение модульных гостиниц
ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 июл – РИА Новости. Средства от пошлин на вино из недружественных стран пойдут на строительство быстровозводимых модульных гостиниц в России, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании по развитию туризма и индустрии гостеприимства в России.
Во вторник пресс-служба Минэкономразвития
сообщила, что правительство России до конца 2023 года повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран – с 12,5 процентов до 20 процентов, но не менее 1,5 доллара за литр.
"По поручению Президента, которое он дал в ходе Санкт-Петербургского форума, дополнительные 11 миллиардов рублей позволят поддержать еще более 400 проектов (по возведению быстровозводимых модульных гостиниц – ред.) более чем на 8,4 тысячи номеров. При этом это те проекты, которые сейчас есть, есть инвесторы, участки. Если мы сейчас оперативно выделим эти деньги и примем решение в августе и по 2023 году, и по 2024, тогда инвесторы начнут реализовывать эти вещи", – сказал Решетников.
"Более того, источники финансирования в целом определены – доходы бюджета от повышения пошлин на вино из недружественных стран. Еще часть средств перераспределим внутри нацпроекта. И часть денег – то, что ушло в резервный фонд, – платежи иностранцев от продажи активов в туризме здесь, в стране. Просим поддержать нас вместе с Минфином и
оперативно внести это постановление в правительство. И, в целом, это позволит за это время создать более 18 тысяч номеров в 66 регионах. Это на 4 процента позволит увеличить отрасль", – добавил он.
Министр уточнил, что поддержку по программе бюджетных и быстровозводимых модульных гостиниц на этот и следующий год уже получили более 200 проектов из 38 регионов, это почти 6,5 тысяч новых номеров. Он добавил, что до регионов довели уже 6 миллиардов, оставшиеся 2 миллиарда доведут в ближайшее время.
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