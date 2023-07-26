https://ria.ru/20230726/gladkov-1886422222.html

Гладков заявил о создании новой системы безопасности белгородских школ

Гладков заявил о создании новой системы безопасности белгородских школ - РИА Новости, 26.07.2023

Гладков заявил о создании новой системы безопасности белгородских школ

В школах и детских садах Белгородской области создается новая уникальная система безопасности, которая позволит ученикам и преподавателям чувствовать себя... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T16:30

2023-07-26T16:30

2023-07-26T16:30

белгородская область

вячеслав гладков

белгород

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БЕЛГОРОД, 26 июл – РИА Новости. В школах и детских садах Белгородской области создается новая уникальная система безопасности, которая позволит ученикам и преподавателям чувствовать себя спокойно, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Глава региона рассказал, что вместе с директорами школ и заведующими детскими садами проверил, как устроена система безопасности в двух учреждениях образования Белгорода - в детском саду №2 и в школе №35. Гладков отметил, что в обоих учреждениях проблемы общие. В обоих зданиях отсутствуют подвальные помещения, поэтому педагоги подготовили безопасные зоны для укрытия в случае обстрела — в основном, это внутренние помещения без окон. Здесь есть лавочки, фонари, запас воды, но аптечки рассчитаны практически только на одного возможного пострадавшего. Также нет хорошей визуальной схемы перемещения внутри и снаружи учреждений. "Это, конечно, неправильно, будем исправлять. В обоих учреждениях также плохо продумана система пропуска. Наша главная задача — не создавать столпотворения у входа, когда детей привозят и забирают из школ и детских садов, и при этом не давать возможности пройти внутрь незнакомцам", - пояснил Гладков. Он также подчеркнул, что если для достижения этой цели необходимо полностью запретить доступ взрослых на территорию, то будет рассматриваться и такой вариант. "Сейчас в наших школах и детских садах мы выявляем большое количество неэффективных или ошибочных мер, но в этом нет вины руководства учреждений. По сути, мы создаём уникальную систему безопасности, никто в стране через это ещё не проходил и никаких стандартов, на которые можно было бы опираться, пока не существует", - пояснил глава региона. Он добавил, что принято решение - по каждому учреждению будет вынесено заключение специально созданной для этого комиссии. В нее войдут представители правительства Белгородской области, министерства образования, силового блока и МЧС. "До устранения всех замечаний ни одна школа или детский сад у нас не откроются. Надеюсь, что все принятые нами меры найдут понимание у родительской и педагогической общественности. Ведь, еще раз повторюсь, приоритет — безопасность детей", - резюмировал Гладков.

https://ria.ru/20230713/gladkov-1884022922.html

https://ria.ru/20230706/obuchenie-1882545826.html

белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

вячеслав гладков, белгород