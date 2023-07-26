https://ria.ru/20230726/finansirovanie-1886410616.html

МККК урезал финансирование на Украине

МККК урезал финансирование на Украине - РИА Новости, 26.07.2023

МККК урезал финансирование на Украине

Международный комитет Красного Креста (МККК) снизил финансирование в гуманитарном секторе на Украине, сообщила в среду вице-премьер страны Ирина Верещук. РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T15:50

2023-07-26T15:50

2023-07-26T15:50

специальная военная операция на украине

в мире

украина

ирина верещук

международный комитет красного креста (мккк)

дтэк

вооруженные силы рф

жкх

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) снизил финансирование в гуманитарном секторе на Украине, сообщила в среду вице-премьер страны Ирина Верещук. "Международный Комитет Красного Креста проинформировал об уменьшении финансирования, поэтому (украинские власти - ред.) должны искать источники, которые помогут в регионах, особенно пострадавших больше всего - Харьковском, Херсонском, Запорожском", - приводит слова Верещук агентство "Укринформ". По ее словам, как отмечают эксперты, в этом году зима будет сложнее, чем предыдущая, поскольку тогда "были резервы". Как сообщал 7 июля исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук, предстоящая зима для энергосистемы Украины будет более сложной, чем прошлая, из-за повреждения объектов генерации и передачи электроэнергии. Он подчеркнул, что состояние энергосистемы на момент старта отопительного сезона по стране будет значительно хуже того, что было до начала обстрелов в октябре прошлого года. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230719/konflikt-1884952887.html

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в мире, украина, ирина верещук, международный комитет красного креста (мккк), дтэк, вооруженные силы рф, жкх