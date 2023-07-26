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МККК урезал финансирование на Украине - РИА Новости, 26.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:50 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/finansirovanie-1886410616.html
МККК урезал финансирование на Украине
МККК урезал финансирование на Украине - РИА Новости, 26.07.2023
МККК урезал финансирование на Украине
Международный комитет Красного Креста (МККК) снизил финансирование в гуманитарном секторе на Украине, сообщила в среду вице-премьер страны Ирина Верещук. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T15:50
2023-07-26T15:50
специальная военная операция на украине
в мире
украина
ирина верещук
международный комитет красного креста (мккк)
дтэк
вооруженные силы рф
жкх
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) снизил финансирование в гуманитарном секторе на Украине, сообщила в среду вице-премьер страны Ирина Верещук. "Международный Комитет Красного Креста проинформировал об уменьшении финансирования, поэтому (украинские власти - ред.) должны искать источники, которые помогут в регионах, особенно пострадавших больше всего - Харьковском, Херсонском, Запорожском", - приводит слова Верещук агентство "Укринформ". По ее словам, как отмечают эксперты, в этом году зима будет сложнее, чем предыдущая, поскольку тогда "были резервы". Как сообщал 7 июля исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук, предстоящая зима для энергосистемы Украины будет более сложной, чем прошлая, из-за повреждения объектов генерации и передачи электроэнергии. Он подчеркнул, что состояние энергосистемы на момент старта отопительного сезона по стране будет значительно хуже того, что было до начала обстрелов в октябре прошлого года. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, украина, ирина верещук, международный комитет красного креста (мккк), дтэк, вооруженные силы рф, жкх
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Ирина Верещук, Международный комитет Красного Креста (МККК), ДТЭК, Вооруженные силы РФ, ЖКХ
МККК урезал финансирование на Украине

Премьер Верещук: МККК урезал финансирование в гуманитарном секторе Украины

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкМашины Международного Комитета Красного Креста (МККК)
Машины Международного Комитета Красного Креста (МККК) - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Машины Международного Комитета Красного Креста (МККК). Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) снизил финансирование в гуманитарном секторе на Украине, сообщила в среду вице-премьер страны Ирина Верещук.
"Международный Комитет Красного Креста проинформировал об уменьшении финансирования, поэтому (украинские власти - ред.) должны искать источники, которые помогут в регионах, особенно пострадавших больше всего - Харьковском, Херсонском, Запорожском", - приводит слова Верещук агентство "Укринформ".
По ее словам, как отмечают эксперты, в этом году зима будет сложнее, чем предыдущая, поскольку тогда "были резервы".
Как сообщал 7 июля исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук, предстоящая зима для энергосистемы Украины будет более сложной, чем прошлая, из-за повреждения объектов генерации и передачи электроэнергии. Он подчеркнул, что состояние энергосистемы на момент старта отопительного сезона по стране будет значительно хуже того, что было до начала обстрелов в октябре прошлого года.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаИрина ВерещукМеждународный комитет Красного Креста (МККК)ДТЭКВооруженные силы РФЖКХ
 
 
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