https://ria.ru/20230726/energetiki-1886347622.html

В Кузбассе подготовили законопроект о запрете продажи энергетиков детям

В Кузбассе подготовили законопроект о запрете продажи энергетиков детям - РИА Новости, 26.07.2023

В Кузбассе подготовили законопроект о запрете продажи энергетиков детям

Региональный законопроект о запрете продажи энергетиков детям подготовлен в Кузбассе, заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в ходе прямой линии с жителями... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T12:32

2023-07-26T12:32

2023-07-26T12:32

кемеровская область

сергей цивилев

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КЕМЕРОВО, 26 июл – РИА Новости. Региональный законопроект о запрете продажи энергетиков детям подготовлен в Кузбассе, заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в ходе прямой линии с жителями региона. Жители в ходе прямой линии обратились к Сергею Цивилеву с предложением запретить в Кузбассе продажу энергетиков и тонизирующих напитков несовершеннолетним. "Такая законодательная инициатива уже есть, я полностью ее поддерживаю, считаю, что энергетики нельзя продавать детям. Законопроект сейчас проходит экспертизу в наших надзорных органах. Мое обращение к депутатам и правительству Кузбасса: как можно быстрее закончить все процедуры по согласованию этого документа и принять его, чтобы защитить наших детей", — сказал Сергей Цивилев. Как уточняет пресс-служба правительства Кемеровской области, на сегодняшний день в парламенте Кузбасса разработан проект регионального закона "Об установлении ограничений в сфере розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе безалкогольных энергетических напитков". Им предлагается ограничить в Кузбассе продажу несовершеннолетним энергетиков, запретить их продажу через торговые автоматы, в детских, молодежных, образовательных, медицинских организациях и на прилегающих к ним территориях, в организациях культуры, физкультурно-спортивных организациях, а также в спортивных сооружениях. Отмечается, что в данный момент законопроект проходит оценку, а также экспертизу в прокуратуре Кузбасса и в управлении министерства юстиции России по Кузбассу, после чего он будет рассмотрен на заседании регионального парламента.

https://ria.ru/20230725/avtomobili-1886129537.html

кемеровская область

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кемеровская область, сергей цивилев