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Гатилов назвал заявления УВКПЧ по обстрелу СИЗО в Еленовке некомпетентными - РИА Новости, 26.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:23 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/elenovka-1886330312.html
Гатилов назвал заявления УВКПЧ по обстрелу СИЗО в Еленовке некомпетентными
Гатилов назвал заявления УВКПЧ по обстрелу СИЗО в Еленовке некомпетентными - РИА Новости, 26.07.2023
Гатилов назвал заявления УВКПЧ по обстрелу СИЗО в Еленовке некомпетентными
Заявления главы УВКПЧ Фолькера Тюрка о том, что удар по СИЗО в Еленовке прошлым летом не был нанесен ракетой HIMARS, вызывают недоумение, его ведомство... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T11:23
2023-07-26T11:23
специальная военная операция на украине
в мире
геннадий гатилов
донецкая народная республика
оон
управление верховного комиссара оон по делам беженцев
украина
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ЖЕНЕВА, 26 июл – РИА Новости. Заявления главы УВКПЧ Фолькера Тюрка о том, что удар по СИЗО в Еленовке прошлым летом не был нанесен ракетой HIMARS, вызывают недоумение, его ведомство некомпетентно в этой сфере, заявил РИА Новости постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. "Вызывает недоумение заявление Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка о том, что гибель более пятидесяти человек в следственном изоляторе города Еленовка не была вызвана попаданием ракеты HIMARS. Хочется поинтересоваться у господина Тюрка, откуда у него и у его Управления, не имеющих надлежащей компетенции в столь специфической сфере, подобная убежденность", - сказал дипломат. Гатилов добавил, что для того, чтобы делать столь громкие заявления, необходимо для начала провести комплекс следственных действий и экспертиз, а "ничего этого" Управлением сделано не было, и на поверку имеется "очередное пустое откровение" из категории "весьма вероятно". "При этом Фолькером Тюрком демонстративно игнорируется официальная информация от министерства обороны и Следственного комитета России, которая неоднократно доводилась до широкой общественности. Сожалеем, что верховный комиссар в очередной раз продемонстрировал "двойные стандарты" в оценке событий", - отметил постпред РФ. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов ранее заявил, что УВКПЧ ООН исполняет задачи, которые перед ним ставят западные доноры, и штатный состав практически целиком состоит из западников. Он также считает, что эта организация предпочитает игнорировать многочисленные нарушения украинскими военными норм международного гуманитарного права. Минобороны России в августе 2022 года сообщали, что при украинском ударе из HIMARS по изолятору в Еленовке в конце июля погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности, из "Азова" (террористическая организация, запрещена в РФ), начали давать показания. В Минобороны РФ заявили, что Россия призывает экспертов ООН и МККК для расследования в Еленовке. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в сентябре прошлого года сообщал, что технические детали для поездки делегации ООН в Еленовку находятся на стадии согласования, Россия со своей стороны сделала все возможное, чтобы такая поездка состоялась, и мяч сейчас на стороне ООН. Генсек ООН Антониу Гутерреш в январе распустил миссию по установлению фактов обстрела СИЗО в Еленовке, так как не были созданы необходимые условия для ее отправки.
https://ria.ru/20230628/elenovka-1880962000.html
https://ria.ru/20220325/plennye-1780159652.html
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в мире, геннадий гатилов, донецкая народная республика, оон, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Геннадий Гатилов, Донецкая Народная Республика, ООН, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Украина
Гатилов назвал заявления УВКПЧ по обстрелу СИЗО в Еленовке некомпетентными

Гатилов увидел двойные стандарты в заявлениях УВКПЧ об источнике удара по СИЗО в Еленовке

© РИА НовостиМесто содержания пленных украинских боевиков в следственном изоляторе Еленовки. Скриншот видео
Место содержания пленных украинских боевиков в следственном изоляторе Еленовки. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости
Место содержания пленных украинских боевиков в следственном изоляторе Еленовки. Скриншот видео. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 26 июл – РИА Новости. Заявления главы УВКПЧ Фолькера Тюрка о том, что удар по СИЗО в Еленовке прошлым летом не был нанесен ракетой HIMARS, вызывают недоумение, его ведомство некомпетентно в этой сфере, заявил РИА Новости постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
"Вызывает недоумение заявление Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка о том, что гибель более пятидесяти человек в следственном изоляторе города Еленовка не была вызвана попаданием ракеты HIMARS. Хочется поинтересоваться у господина Тюрка, откуда у него и у его Управления, не имеющих надлежащей компетенции в столь специфической сфере, подобная убежденность", - сказал дипломат.
Место содержания пленных украинских боевиков в следственном изоляторе Еленовки, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
Замкомандира "Азова"* уничтожили при ударе по СИЗО в Еленовке в 2022 году
28 июня, 18:21
Гатилов добавил, что для того, чтобы делать столь громкие заявления, необходимо для начала провести комплекс следственных действий и экспертиз, а "ничего этого" Управлением сделано не было, и на поверку имеется "очередное пустое откровение" из категории "весьма вероятно".
«
"При этом Фолькером Тюрком демонстративно игнорируется официальная информация от министерства обороны и Следственного комитета России, которая неоднократно доводилась до широкой общественности. Сожалеем, что верховный комиссар в очередной раз продемонстрировал "двойные стандарты" в оценке событий", - отметил постпред РФ.
Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов ранее заявил, что УВКПЧ ООН исполняет задачи, которые перед ним ставят западные доноры, и штатный состав практически целиком состоит из западников. Он также считает, что эта организация предпочитает игнорировать многочисленные нарушения украинскими военными норм международного гуманитарного права.
Минобороны России в августе 2022 года сообщали, что при украинском ударе из HIMARS по изолятору в Еленовке в конце июля погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности, из "Азова" (террористическая организация, запрещена в РФ), начали давать показания. В Минобороны РФ заявили, что Россия призывает экспертов ООН и МККК для расследования в Еленовке.
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в сентябре прошлого года сообщал, что технические детали для поездки делегации ООН в Еленовку находятся на стадии согласования, Россия со своей стороны сделала все возможное, чтобы такая поездка состоялась, и мяч сейчас на стороне ООН.
Генсек ООН Антониу Гутерреш в январе распустил миссию по установлению фактов обстрела СИЗО в Еленовке, так как не были созданы необходимые условия для ее отправки.
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГеннадий ГатиловДонецкая Народная РеспубликаООНУправление Верховного комиссара ООН по делам беженцевУкраина
 
 
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