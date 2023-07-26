https://ria.ru/20230726/egipet-1886495621.html

Президент Египта отметил особый характер отношений с Россией

Президент Египта отметил особый характер отношений с Россией - РИА Новости, 26.07.2023

Президент Египта отметил особый характер отношений с Россией

Двусторонние отношения Египта и России имеют особый характер, египетская сторона всегда положительно относится к российским инициативам, в том числе в области... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T22:13

2023-07-26T22:13

2023-07-26T22:16

египет

россия

африка

абдель фаттах ас-сиси

владимир путин

аэс "эль-дабаа"

форум "россия — африка"

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Двусторонние отношения Египта и России имеют особый характер, египетская сторона всегда положительно относится к российским инициативам, в том числе в области международного сотрудничества и взаимодействия в Африке, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. "Мы всегда с позитивом относимся ко всем инициативам, приглашениям, в том числе и с вашей стороны, которые касаются международного сотрудничества, взаимодействия на африканском континенте. Разумеется мы держим в поле зрения и сотрудничество в двусторонней сфере… Позвольте мне, господин президент, отметить особый характер отношений, который связывает наши страны", - сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным, переговоры транслировал телеканал "Россия 24". Среди основополагающих двусторонних проектов Каира и Москвы египетский лидер назвал строительство АЭС "Эль-Дабаа" и Российской промышленной зоны на территории республики. Президент Египта поблагодарил российского коллегу за тёплый приём и отметил, что "с гордостью вспоминает своё председательство" на саммите "Россия-Африка" в 2019 году.

https://ria.ru/20230726/energetika-1886488665.html

египет

россия

африка

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египет, россия, африка, абдель фаттах ас-сиси, владимир путин, аэс "эль-дабаа", форум "россия — африка"