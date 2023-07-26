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Президент Египта отметил особый характер отношений с Россией - РИА Новости, 26.07.2023
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22:13 26.07.2023 (обновлено: 22:16 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/egipet-1886495621.html
Президент Египта отметил особый характер отношений с Россией
Президент Египта отметил особый характер отношений с Россией - РИА Новости, 26.07.2023
Президент Египта отметил особый характер отношений с Россией
Двусторонние отношения Египта и России имеют особый характер, египетская сторона всегда положительно относится к российским инициативам, в том числе в области... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T22:13
2023-07-26T22:16
египет
россия
африка
абдель фаттах ас-сиси
владимир путин
аэс "эль-дабаа"
форум "россия — африка"
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Двусторонние отношения Египта и России имеют особый характер, египетская сторона всегда положительно относится к российским инициативам, в том числе в области международного сотрудничества и взаимодействия в Африке, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. "Мы всегда с позитивом относимся ко всем инициативам, приглашениям, в том числе и с вашей стороны, которые касаются международного сотрудничества, взаимодействия на африканском континенте. Разумеется мы держим в поле зрения и сотрудничество в двусторонней сфере… Позвольте мне, господин президент, отметить особый характер отношений, который связывает наши страны", - сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным, переговоры транслировал телеканал "Россия 24". Среди основополагающих двусторонних проектов Каира и Москвы египетский лидер назвал строительство АЭС "Эль-Дабаа" и Российской промышленной зоны на территории республики. Президент Египта поблагодарил российского коллегу за тёплый приём и отметил, что "с гордостью вспоминает своё председательство" на саммите "Россия-Африка" в 2019 году.
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египет, россия, африка, абдель фаттах ас-сиси, владимир путин, аэс "эль-дабаа", форум "россия — африка"
Египет, Россия, Африка, Абдель Фаттах ас-Сиси, Владимир Путин, АЭС "Эль-Дабаа", Форум "Россия — Африка"
Президент Египта отметил особый характер отношений с Россией

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси отметил особый характер отношений с Россией

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент России В. Путин провел встречу с президентом Египта А. Сиси
Президент России В. Путин провел встречу с президентом Египта А. Сиси - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент России В. Путин провел встречу с президентом Египта А. Сиси
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Двусторонние отношения Египта и России имеют особый характер, египетская сторона всегда положительно относится к российским инициативам, в том числе в области международного сотрудничества и взаимодействия в Африке, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.
"Мы всегда с позитивом относимся ко всем инициативам, приглашениям, в том числе и с вашей стороны, которые касаются международного сотрудничества, взаимодействия на африканском континенте. Разумеется мы держим в поле зрения и сотрудничество в двусторонней сфере… Позвольте мне, господин президент, отметить особый характер отношений, который связывает наши страны", - сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным, переговоры транслировал телеканал "Россия 24".
Среди основополагающих двусторонних проектов Каира и Москвы египетский лидер назвал строительство АЭС "Эль-Дабаа" и Российской промышленной зоны на территории республики.
Президент Египта поблагодарил российского коллегу за тёплый приём и отметил, что "с гордостью вспоминает своё председательство" на саммите "Россия-Африка" в 2019 году.
Президент РФ В. Путин провел встречу с президентом Египта А. Сиси - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
Путин рассказал о сотрудничестве России и Египта в области энергетики
Вчера, 21:09
 
ЕгипетРоссияАфрикаАбдель Фаттах ас-СисиВладимир ПутинАЭС "Эль-Дабаа"Форум "Россия — Африка"
 
 
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