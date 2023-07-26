https://ria.ru/20230726/dvizhenie-1886308020.html

На Крымском мосту временно перекрыли движение

На Крымском мосту временно перекрыли движение - РИА Новости, 26.07.2023

На Крымском мосту временно перекрыли движение

Автомобильное движение временно перекрыли на Крымском мосту, сообщили в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе. РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T09:42

2023-07-26T09:42

2023-07-26T09:50

крымский мост

туризм

россия

общество

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КРАСНОДАР, 26 июл – РИА Новости. Автомобильное движение временно перекрыли на Крымском мосту, сообщили в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе."Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении.Находящихся на мосту и в зоне досмотра граждан призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.За последние несколько дней движение машин по мосту перекрывали около десятка раз.Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта - в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй - к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.

https://ria.ru/20230725/ugrozy-1886172411.html

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крымский мост, россия, общество