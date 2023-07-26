На Крымском мосту временно перекрыли движение
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост
Пункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост. Архивное фото
КРАСНОДАР, 26 июл – РИА Новости. Автомобильное движение временно перекрыли на Крымском мосту, сообщили в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра граждан призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
За последние несколько дней движение машин по мосту перекрывали около десятка раз.
Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта - в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй - к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.