Рейтинг@Mail.ru
Райффайзенбанк приостановит прием долларов и евро через кассу у физлиц - РИА Новости, 26.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:10 26.07.2023 (обновлено: 13:28 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/dollary-1886357266.html
Райффайзенбанк приостановит прием долларов и евро через кассу у физлиц
Райффайзенбанк приостановит прием долларов и евро через кассу у физлиц - РИА Новости, 26.07.2023
Райффайзенбанк приостановит прием долларов и евро через кассу у физлиц
Райффайзенбанк временно приостановит прием и покупку наличных долларов и евро в своих кассах с 1 августа, говорится в пресс-релизе кредитной организации. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T13:10
2023-07-26T13:28
райффайзенбанк
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112802/57/1128025790_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_95551064799470cbde92d28e9f7d6bcf.jpg
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Райффайзенбанк временно приостановит прием и покупку наличных долларов и евро в своих кассах с 1 августа, говорится в пресс-релизе кредитной организации. "С 1 августа Райффайзенбанк временно приостанавливает прием и покупку наличной валюты у клиентов-физических лиц", — следует из заявления. Отмечается, что это решение вызвано необходимостью эффективно управлять валютной позицией банка.При этом в организации уточнили, что валютные переводы и конвертация рублей в иностранную валюту все еще доступны в мобильном приложении и онлайн-банке "Райффайзен Онлайн".В феврале Райффайзенбанк прекратил прием наличных долларов и евро и через банкоматы.
https://ria.ru/20230725/bank-1886115572.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112802/57/1128025790_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_322f4aaf6de5581e3320a670d1c460dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
райффайзенбанк, экономика
Райффайзенбанк, Экономика
Райффайзенбанк приостановит прием долларов и евро через кассу у физлиц

Райффайзенбанк приостановит прием и покупку наличных долларов и евро у физлиц с 1 августа

© РИА Новости / Михаил Кутузов | Перейти в медиабанкДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Михаил Кутузов
Перейти в медиабанк
Денежные купюры. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Райффайзенбанк временно приостановит прием и покупку наличных долларов и евро в своих кассах с 1 августа, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
"С 1 августа Райффайзенбанк временно приостанавливает прием и покупку наличной валюты у клиентов-физических лиц", — следует из заявления.
Отмечается, что это решение вызвано необходимостью эффективно управлять валютной позицией банка.
При этом в организации уточнили, что валютные переводы и конвертация рублей в иностранную валюту все еще доступны в мобильном приложении и онлайн-банке "Райффайзен Онлайн".
В феврале Райффайзенбанк прекратил прием наличных долларов и евро и через банкоматы.
Долларовые купюры - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
В России большинство банков перестали принимать валюту через банкоматы
25 июля, 11:19
 
РайффайзенбанкЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала