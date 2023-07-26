https://ria.ru/20230726/dollary-1886357266.html
Райффайзенбанк приостановит прием долларов и евро через кассу у физлиц
Райффайзенбанк приостановит прием долларов и евро через кассу у физлиц - РИА Новости, 26.07.2023
Райффайзенбанк приостановит прием долларов и евро через кассу у физлиц
Райффайзенбанк временно приостановит прием и покупку наличных долларов и евро в своих кассах с 1 августа, говорится в пресс-релизе кредитной организации. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T13:10
2023-07-26T13:10
2023-07-26T13:28
райффайзенбанк
экономика
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Райффайзенбанк временно приостановит прием и покупку наличных долларов и евро в своих кассах с 1 августа, говорится в пресс-релизе кредитной организации. "С 1 августа Райффайзенбанк временно приостанавливает прием и покупку наличной валюты у клиентов-физических лиц", — следует из заявления. Отмечается, что это решение вызвано необходимостью эффективно управлять валютной позицией банка.При этом в организации уточнили, что валютные переводы и конвертация рублей в иностранную валюту все еще доступны в мобильном приложении и онлайн-банке "Райффайзен Онлайн".В феврале Райффайзенбанк прекратил прием наличных долларов и евро и через банкоматы.
https://ria.ru/20230725/bank-1886115572.html
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райффайзенбанк, экономика
Райффайзенбанк, Экономика
Райффайзенбанк приостановит прием долларов и евро через кассу у физлиц
Райффайзенбанк приостановит прием и покупку наличных долларов и евро у физлиц с 1 августа
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости.
Райффайзенбанк временно приостановит прием и покупку наличных долларов и евро в своих кассах с 1 августа, говорится в пресс-релизе
кредитной организации.
"С 1 августа Райффайзенбанк временно приостанавливает прием и покупку наличной валюты у клиентов-физических лиц", — следует из заявления.
Отмечается, что это решение вызвано необходимостью эффективно управлять валютной позицией банка.
При этом в организации уточнили, что валютные переводы и конвертация рублей в иностранную валюту все еще доступны в мобильном приложении и онлайн-банке "Райффайзен Онлайн".
В феврале Райффайзенбанк прекратил прием наличных долларов и евро и через банкоматы.
В России большинство банков перестали принимать валюту через банкоматы