Кремль анонсировал ответные меры на решение Кишинева о высылке дипломатов
Песков: решение Кишинева о высылке российских дипломатов не останется без ответа
© Sputnik / Мирослав РотарьЗдание посольства России в Кишиневе
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Здание посольства России в Кишиневе. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Москва ответит на решение Кишинева сократить численность сотрудников российского посольства, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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"Это продолжение недружественного поведения от нынешнего руководства республики по отношению к нашей стране. <...> Разумеется, подобные шаги по дипломатическим правилам не остаются без взаимности", — сказал представитель Кремля.
Он отметил, что власти Молдавии поощряют русофобию и сознательно заводят двусторонние отношения "в очень жалкое состояние", о чем можно только cожалеть. В то же время жители республики этого не поддерживают, добавил Песков.
Ранее сегодня министр иностранных дел и вице-премьер Молдавии Нику Попеску сообщил о сокращении числа аккредитованных в республике российских дипломатов. Как уточнил советник главы МИД Игорь Захаров, речь не идет о присвоении им статуса persona non grata, персонал просят покинуть страну для обеспечения паритета численности сотрудников посольств двух стран.
Так, в срок до 15 августа из республики должны выехать 22 дипломата и 23 представителя технического персонала.
В июне правящая партия Молдавии "Действие и солидарность" призвала МИД сократить число дипломатов, работающих в российском посольстве в Кишиневе. Такое предложение прозвучало после того, как глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ обвинил ФСБ в создании разведывательной сети в республике.
В посольстве России в Кишиневе заявили, что узнали о шпионском скандале из прессы, а обвинения в "дестабилизации и оказании влияния на внутренние политические процессы" стали уже визитной карточкой антироссийской политики властей Молдавии. В дипмиссии подчеркнули, что Россия уважает суверенитет других государств и не вмешивается в их внутренние дела.
Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что Кишинев использует антироссийскую риторику, чтобы отвести от себя обвинения в провале социально-экономической политики, которая вызывает возмущение у граждан страны.