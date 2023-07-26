https://ria.ru/20230726/diplomatiya-1886406192.html

Кремль анонсировал ответные меры на решение Кишинева о высылке дипломатов

Кремль анонсировал ответные меры на решение Кишинева о высылке дипломатов - РИА Новости, 26.07.2023

Кремль анонсировал ответные меры на решение Кишинева о высылке дипломатов

Москва ответит на решение Кишинева сократить численность сотрудников российского посольства, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T15:33

2023-07-26T15:33

2023-07-26T16:23

кишинев

россия

молдавия

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Москва ответит на решение Кишинева сократить численность сотрудников российского посольства, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Это продолжение недружественного поведения от нынешнего руководства республики по отношению к нашей стране. <...> Разумеется, подобные шаги по дипломатическим правилам не остаются без взаимности", — сказал представитель Кремля.Он отметил, что власти Молдавии поощряют русофобию и сознательно заводят двусторонние отношения "в очень жалкое состояние", о чем можно только cожалеть. В то же время жители республики этого не поддерживают, добавил Песков.Ранее сегодня министр иностранных дел и вице-премьер Молдавии Нику Попеску сообщил о сокращении числа аккредитованных в республике российских дипломатов. Как уточнил советник главы МИД Игорь Захаров, речь не идет о присвоении им статуса persona non grata, персонал просят покинуть страну для обеспечения паритета численности сотрудников посольств двух стран.Так, в срок до 15 августа из республики должны выехать 22 дипломата и 23 представителя технического персонала.В июне правящая партия Молдавии "Действие и солидарность" призвала МИД сократить число дипломатов, работающих в российском посольстве в Кишиневе. Такое предложение прозвучало после того, как глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ обвинил ФСБ в создании разведывательной сети в республике.В посольстве России в Кишиневе заявили, что узнали о шпионском скандале из прессы, а обвинения в "дестабилизации и оказании влияния на внутренние политические процессы" стали уже визитной карточкой антироссийской политики властей Молдавии. В дипмиссии подчеркнули, что Россия уважает суверенитет других государств и не вмешивается в их внутренние дела.Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что Кишинев использует антироссийскую риторику, чтобы отвести от себя обвинения в провале социально-экономической политики, которая вызывает возмущение у граждан страны.

https://ria.ru/20230713/nato-1883986356.html

https://ria.ru/20230713/moldaviya-1884003210.html

https://ria.ru/20230608/vysylka-1877028252.html

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молдавия

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кишинев, россия, молдавия, в мире, дмитрий песков