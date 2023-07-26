https://ria.ru/20230726/deputat-1886290336.html

Депутата из Приморья лишили полномочий за пропуски заседаний

Депутата из Приморья лишили полномочий за пропуски заседаний - РИА Новости, 26.07.2023

Депутата из Приморья лишили полномочий за пропуски заседаний

Депутаты законодательного собрания Приморского края проголосовали за досрочное прекращение полномочий парламентария Дмитрия Назарца, многократно пропустившего... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T05:49

2023-07-26T05:49

2023-07-26T05:49

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ВЛАДИВОСТОК, 26 июл - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Приморского края проголосовали за досрочное прекращение полномочий парламентария Дмитрия Назарца, многократно пропустившего заседания его комитета без уважительных причин и находящегося за пределами России около года. По словам выступившего на заседании в среду председателя комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы заксобрания Всеволода Романова, Назарец находится за границей с июля 2022 года и депутатской работой не занимается. Предложение рассмотреть досрочное прекращение полномочий Назарца поступило 3 июля от комитета по продовольственной политике и природопользованию. В этот комитет входит сам Назарец. Обращение было связано с пропуском депутатом десяти заседаний комитета без уважительных причин. Комитет по депутатской этике пригласил депутата на свое заседание 19 июля для рассмотрения вопроса, но Назарец не явился на него. Причины отсутствия депутата на десяти заседаниях комитет по этике счел неуважительными и посчитал их основанием для досрочного прекращения полномочий Назарца. Этот вопрос комитет внес на рассмотрение заксобрания. "Комитет… рекомендует законодательному собранию Приморского края принять проект постановления законодательного собрания Приморского края о досрочном прекращении полномочий депутата законодательного собрания Приморского края Назарца Дмитрия Юрьевича и прекратить досрочно полномочия депутата", - заявил на заседании краевого парламента Романов. Решение о досрочном прекращении полномочий Назарца было принято 34 голосами, против не высказался никто из приморских депутатов. Как сообщается в опубликованном на сайте заксобрания протоколе заседания комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы от 19 июля, Назарец десять раз без уважительных причин не участвовал в заседаниях комитета по продовольственной политике и природопользованию в период с 17 января по 20 июня 2023 года. Кроме этого, в протоколе заседания уточняется, что 4 июля Назарцу адресовали послание с предложением в течение десяти дней направить письменное пояснение и приложить документы, подтверждающие причину отсутствия. Только 18 июля комитет по регламенту и депутатской этике получил от Назарца письмо, к которому были приложены документы, заверенные в министерстве юстиции Южной Кореи. Как решил комитет, оформленные в соответствии с законодательством Кореи документы, которые по большей части не относятся к периоду отсутствия на заседаниях, не могут быть рассмотрены. Копии предоставленных документов были нотариально удостоверены в учреждении корейского министерства юстиции, а не оформлены в российских учреждениях, расположенных в "стране пребывания" Назарца, отмечается в протоколе. По информации с сайта заксобрания, депутат от "Единой России" Дмитрий Назарец был избран в законодательное собрание в 2021 году. С 2013 года по настоящее время он занимает пост гендиректора компании "Приморский экспорт".

https://ria.ru/20230712/kleveta-1883667839.html

https://ria.ru/20230703/prigovor-1881929868.html

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политика, приморский край, россия, единая россия