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Денежная реформа в России (1993)

Денежная реформа в России (1993) - РИА Новости, 26.07.2023

Денежная реформа в России (1993)

26 июля 1993 года в России началась денежная реформа. Формальным основанием для старта реформы стала телеграмма за подписью тогдашнего главы Центробанка Виктора РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T02:01

2023-07-26T02:01

2023-07-26T02:01

справки

россия

деньги

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26 июля 1993 года в России началась денежная реформа. Формальным основанием для старта реформы стала телеграмма за подписью тогдашнего главы Центробанка Виктора Геращенко.В телеграмме говорилось, что с ноля часов 26 июля по всей стране прекращается хождение банкнот образца 1961-1992 годов. А все "старые" советские рубли подлежат обмену до 7 августа.Из обращения изымались государственные казначейские билеты СССР образца 1961 года достоинством 1, 3, 5 рублей, билеты Государственного банка СССР образца 1961-1992 годов достоинством 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100, 200, 500, 1000 рублей и банкноты Банка России образца 1992 года достоинством 5000 и 10 000 рублей. Оставались в обращении банкноты Банка России образца 1993 года достоинством 100, 200, 500, 1000, 5000, 10 000 и 50 000 рублей и металлическая монета СССР и Банка России образца 1961 и последующих годов.Официально реформа проводилась с двумя целями – нейтрализовать инфляцию, которая превратилась в "гипер" после либерализации цен в 1992 году, а также прекратить поступление денег из бывших советских республик. После распада Советского Союза бывшие советские республики стали независимыми государствами со своими центральными банками. Причем все они (в том числе страны Балтии, формально объявившие о введении собственных валют) использовали в расчетах старый советский рубль. Центробанки новых государств развернули массовую безналичную эмиссию рублей, раздавая кредиты предприятиям для взаиморасчетов. В конечном итоге на эти ничем не обеспеченные рубли закупали товары в России. В ситуации политического распада страны и экономической нестабильности (в 1992 году цены выросли в 26 раз) страна испытала рублевый натиск из стран бывшего СССР, которые "сбрасывали" рубли в Россию. Началось "вымывание" товаров из России, ставшей вынужденным кредитором на неформальной основе. Первоначально было предписано, что по прописке поменять можно было не больше 35 тысяч рублей на человека. Сумма, превышающая 35 тысяч рублей, подлежала зачислению учреждением Сбербанка России на срочный депозит сроком на шесть месяцев с начислением установленных процентов по счету. После проведенной операции ставился штамп в паспорте, чтобы люди не пытались воспользоваться правом дважды.Граждане других государств, временно находившиеся на территории Российской Федерации, могли произвести обмен на сумму до 15 тысяч рублей при предъявлении паспорта.Предприятиям, организациям и учреждениям, имеющим в своих кассах изымаемую из оборота денежную наличность, предписывалось заактировать ее на начало дня 26 июля и сдать в банки для зачисления на счета. С 28 июля прекращался прием денег от коммерческих банков. В стране возникла паника, подогреваемая тем, что начало реформы пришлось на субботу, когда Сбербанк не работал (а других банков для населения просто не существовало). К тому же обменять деньги можно было лишь по месту прописки, а многие граждане находились в летних отпусках далеко от дома.Указом президента РФ от 26 июля 1993 года, сумма принимаемых к обмену банкнот увеличилась до 100 тысяч рублей на человека. Срок обмена продлили до конца августа 1993 года. Позднее он был продлен до конца года, но с 1 октября менять "старые деньги" можно было только при предъявлении документов, подтверждающих невозможность совершения этой операции в более ранние сроки.По данным Центробанка, всего на территории Российской Федерации изъято из обращения к концу 1993 года около 1900 миллиардов рублей старого образца. Из них от юридических лиц поступило в кассы учреждений Банка России более 700 миллиардов рублей. От населения поступило около 1200 миллиардов рублей. В том числе через учреждения Сбербанка РФ в срок с 26 июля по 31 августа 24 миллиона человек обменяли деньги на общую сумму более 1100 миллиардов рублей, из них 167 тысяч человек положили на депозиты свыше 43 миллиардов рублей.Шестого августа, подводя итоги обмена денег, премьер-министр Виктор Черномырдин произнес фразу, ставшую крылатой: "Хотели как лучше, а получилось как всегда". Тем не менее, как отмечают эксперты, реформа была благом для экономики. Рублевая зона в СНГ перестала существовать. До конца 1993 года все страны бывшего СССР (за исключением Таджикистана) ввели собственные валюты. Формально потребность в рублях у них отпала, так что перечисления технических кредитов из России в 1994 году практически прекратились. Кредиты, выданные в 1992-1993 годах, переоформили в официальную государственную задолженность стран СНГ перед Россией. В итоге правительство добилось желаемого: инфляция снизилась с 22,4% в июле до 12,5% в декабре. В 1994 году рост цен замедлился в четыре раза по сравнению с предыдущим годом – с 840% до 215%.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, деньги