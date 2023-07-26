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В Челябинской области возбудили дело после гибели подростка в лагере

В Челябинской области возбудили дело после гибели подростка в лагере - РИА Новости, 26.07.2023

В Челябинской области возбудили дело после гибели подростка в лагере

Следствие возбудило уголовное дело о халатности после смерти подростка в среду в детском оздоровительном лагере в Челябинской области, рядом с ним нашли... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T19:16

2023-07-26T19:16

2023-07-26T19:16

происшествия

челябинская область

россия

алексей текслер

здоровье - общество

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ЧЕЛЯБИНСК, 26 июл – РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело о халатности после смерти подростка в среду в детском оздоровительном лагере в Челябинской области, рядом с ним нашли баллончик с газосодержащей смесью, сообщило СУСК РФ по региону. По данным правительства региона, сегодня в детском оздоровительном лагере имени Лаптева Саткинского муниципального района умер ребенок 2012 года рождения. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил провести проверку всех обстоятельств случившегося. "Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении. При осмотре места происшествия рядом с ребенком обнаружен баллончик с газосодержащей смесью, уточняется в сообщении. Будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасного пребывания детей на территории лагеря, добавляется в сообщении. Также проверку проводит прокуратура региона. "Саткинская городская прокуратура проверит исполнение требований федерального законодательства об образовании со стороны должностных лиц учреждения в части соблюдения прав несовершеннолетних на охрану жизни и здоровья. По результатам прокурорской проверки будут приняты исчерпывающие меры реагирования, направленные на установление виновных лиц и привлечение их к ответственности", - добавляет пресс-центр прокуратуры региона. Пресс-служба минздрава региона поясняла, что ребенку были проведены реанимационные мероприятия как фельдшером лагеря до приезда "скорой", так и бригадой скорой помощи. Несмотря на проведение полного комплекса реанимационных мероприятий, к сожалению, спасти ребенка не удалось, добавили в Минздраве.

https://ria.ru/20230629/otravlenie-1881015451.html

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происшествия, челябинская область, россия, алексей текслер, здоровье - общество