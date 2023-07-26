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Бизнесмен из Читы презентовал Мишустину свое производство уличной мебели - РИА Новости, 26.07.2023
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Забайкальский край
 
07:01 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/biznesmen-1886292056.html
Бизнесмен из Читы презентовал Мишустину свое производство уличной мебели
Бизнесмен из Читы презентовал Мишустину свое производство уличной мебели - РИА Новости, 26.07.2023
Бизнесмен из Читы презентовал Мишустину свое производство уличной мебели
Руководитель компании Александр Приловский из Читы во время Всероссийского форума "Развитие малых городов и исторических поселений" во Владивостоке презентовал... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T07:01
2023-07-26T07:01
забайкальский край
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чита
владивосток
михаил мишустин
александр осипов
забайкальский край
экономика
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ЧИТА, 26 июл - РИА Новости. Руководитель компании Александр Приловский из Читы во время Всероссийского форума "Развитие малых городов и исторических поселений" во Владивостоке презентовал премьер-министру России Михаилу Мишустину уличную мебель собственного производства, сообщили в пресс-службе правительства Забайкалья. "24 июля во Владивостоке прошел Всероссийский форум "Развитие малых городов и исторических поселений". На одной из выставочных площадок читинский предприниматель Александр Приловский представил забайкальскую продукцию премьер-министру России Михаилу Мишустину", - уточнили в пресс-службе. Отмечается, что предприниматель презентовал экомебель, которая уже зарекомендовала себя в регионе. "Покупателями скамеек, урн и другой продукции стали как крупные предприятия Забайкальского края, так и частные лица, а также государственные организации. Наша компания участвовала в благоустройстве городского пляжа на озере Кенон", - процитировали в пресс-службе Приловского. В этом году уличная мебель компании появится на других объектах благоустройства. Беседки из экологически чистых материалов установят в будущем эко-парке "Сосна" в поселке Атамановка и поселке Первомайском, где обустроят "Калинов парк". Также на форуме выступил губернатор Забайкалья Александр Осипов. На пленарной сессии "Малые города — опора большой страны" с участием министра строительства России Ирека Файзуллина глава края рассказал, как идет благоустройство населённых пунктов региона. Во время форума определили победителей Всероссийского конкурса благоустройства этого года. Шесть забайкальских проектов получат 400 миллионов рублей. По 100 миллионов рублей направят в поселки Чернышевск и Шерловая Гора, по 50 миллионов рублей — поселки Оловянная, Кокуй, Красный Чикой, Вершино-Дарасунский. В Чернышевске, Вершино-Дарасунском, Оловянной, Кокуе, Шерловой Горе благоустроят парки, а в селе Красный Чикой — сквер.
https://ria.ru/20230309/zabaykale-1856658785.html
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россия, чита, владивосток, михаил мишустин, александр осипов, забайкальский край, экономика
Забайкальский край, Россия, Чита, Владивосток, Михаил Мишустин, Александр Осипов, Забайкальский край, Экономика
Бизнесмен из Читы презентовал Мишустину свое производство уличной мебели

Бизнесмен из Читы презентовал Мишустину уличную мебель собственного производства

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкВид города Читы с воздуха
Вид города Читы с воздуха - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Вид города Читы с воздуха. Архивное фото
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ЧИТА, 26 июл - РИА Новости. Руководитель компании Александр Приловский из Читы во время Всероссийского форума "Развитие малых городов и исторических поселений" во Владивостоке презентовал премьер-министру России Михаилу Мишустину уличную мебель собственного производства, сообщили в пресс-службе правительства Забайкалья.
«
"24 июля во Владивостоке прошел Всероссийский форум "Развитие малых городов и исторических поселений". На одной из выставочных площадок читинский предприниматель Александр Приловский представил забайкальскую продукцию премьер-министру России Михаилу Мишустину", - уточнили в пресс-службе.
Отмечается, что предприниматель презентовал экомебель, которая уже зарекомендовала себя в регионе. "Покупателями скамеек, урн и другой продукции стали как крупные предприятия Забайкальского края, так и частные лица, а также государственные организации. Наша компания участвовала в благоустройстве городского пляжа на озере Кенон", - процитировали в пресс-службе Приловского.
В этом году уличная мебель компании появится на других объектах благоустройства. Беседки из экологически чистых материалов установят в будущем эко-парке "Сосна" в поселке Атамановка и поселке Первомайском, где обустроят "Калинов парк".
Также на форуме выступил губернатор Забайкалья Александр Осипов. На пленарной сессии "Малые города — опора большой страны" с участием министра строительства России Ирека Файзуллина глава края рассказал, как идет благоустройство населённых пунктов региона. Во время форума определили победителей Всероссийского конкурса благоустройства этого года. Шесть забайкальских проектов получат 400 миллионов рублей.
По 100 миллионов рублей направят в поселки Чернышевск и Шерловая Гора, по 50 миллионов рублей — поселки Оловянная, Кокуй, Красный Чикой, Вершино-Дарасунский. В Чернышевске, Вершино-Дарасунском, Оловянной, Кокуе, Шерловой Горе благоустроят парки, а в селе Красный Чикой — сквер.
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