https://ria.ru/20230726/biznesmen-1886292056.html

Бизнесмен из Читы презентовал Мишустину свое производство уличной мебели

Бизнесмен из Читы презентовал Мишустину свое производство уличной мебели - РИА Новости, 26.07.2023

Бизнесмен из Читы презентовал Мишустину свое производство уличной мебели

Руководитель компании Александр Приловский из Читы во время Всероссийского форума "Развитие малых городов и исторических поселений" во Владивостоке презентовал... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T07:01

2023-07-26T07:01

2023-07-26T07:01

забайкальский край

россия

чита

владивосток

михаил мишустин

александр осипов

забайкальский край

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149030/31/1490303141_0:144:2932:1793_1920x0_80_0_0_d83b1b0bd1e99dca8862b1bb6c29aafe.jpg

ЧИТА, 26 июл - РИА Новости. Руководитель компании Александр Приловский из Читы во время Всероссийского форума "Развитие малых городов и исторических поселений" во Владивостоке презентовал премьер-министру России Михаилу Мишустину уличную мебель собственного производства, сообщили в пресс-службе правительства Забайкалья. "24 июля во Владивостоке прошел Всероссийский форум "Развитие малых городов и исторических поселений". На одной из выставочных площадок читинский предприниматель Александр Приловский представил забайкальскую продукцию премьер-министру России Михаилу Мишустину", - уточнили в пресс-службе. Отмечается, что предприниматель презентовал экомебель, которая уже зарекомендовала себя в регионе. "Покупателями скамеек, урн и другой продукции стали как крупные предприятия Забайкальского края, так и частные лица, а также государственные организации. Наша компания участвовала в благоустройстве городского пляжа на озере Кенон", - процитировали в пресс-службе Приловского. В этом году уличная мебель компании появится на других объектах благоустройства. Беседки из экологически чистых материалов установят в будущем эко-парке "Сосна" в поселке Атамановка и поселке Первомайском, где обустроят "Калинов парк". Также на форуме выступил губернатор Забайкалья Александр Осипов. На пленарной сессии "Малые города — опора большой страны" с участием министра строительства России Ирека Файзуллина глава края рассказал, как идет благоустройство населённых пунктов региона. Во время форума определили победителей Всероссийского конкурса благоустройства этого года. Шесть забайкальских проектов получат 400 миллионов рублей. По 100 миллионов рублей направят в поселки Чернышевск и Шерловая Гора, по 50 миллионов рублей — поселки Оловянная, Кокуй, Красный Чикой, Вершино-Дарасунский. В Чернышевске, Вершино-Дарасунском, Оловянной, Кокуе, Шерловой Горе благоустроят парки, а в селе Красный Чикой — сквер.

https://ria.ru/20230309/zabaykale-1856658785.html

россия

чита

владивосток

забайкальский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, чита, владивосток, михаил мишустин, александр осипов, забайкальский край, экономика