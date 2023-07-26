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Белый дом отказался комментировать дело Хантера Байдена
Белый дом отказался комментировать дело Хантера Байдена - РИА Новости, 26.07.2023
Белый дом отказался комментировать дело Хантера Байдена
Белый дом не комментирует дело Хантера Байдена - он частный гражданин, но президент Байден с супругой поддерживают его, заявила на брифинге в среду... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T21:02
2023-07-26T21:02
2023-07-26T21:02
сша
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хантер байден
карин жан-пьер
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Белый дом не комментирует дело Хантера Байдена - он частный гражданин, но президент Байден с супругой поддерживают его, заявила на брифинге в среду пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер. "Хантер Байден - частный гражданин и это его личное дело", - сказала пресс-секретарь президента США. Она повторила, что Байден-старший и Первая Леди США "поддерживают его в его усилиях изменить свою жизнь". "Это дело рассматривалось независимо и, как вы все знаете, велось прокурором, назначенным экс-президентом Дональдом Трампом", - подчеркнула она, рекомендовав все дополнительные вопросы направить в минюст или представителям Хантера Байдена. Ранее в среду Хантер Байден заявил в суде Делавера, что не признает вину в уклонении от уплаты налогов и незаконном владении оружием. По сообщениям СМИ, суд сначала отклонил, достигнутую ранее сделку между представителями Байдена и прокуратурой, затем стало известно, что она состоится, но с обновленными условиями. Точного понимания ее условий и последствий для обвиняемого пока нет.
https://ria.ru/20230725/bayden-1886213826.html
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сша, в мире, хантер байден, карин жан-пьер, дональд трамп
США, В мире, Хантер Байден, Карин Жан-Пьер, Дональд Трамп
Белый дом отказался комментировать дело Хантера Байдена
Белый дом отказался комментировать дело Хантера Байдена о налоговых правонарушениях
ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Белый дом не комментирует дело Хантера Байдена - он частный гражданин, но президент Байден с супругой поддерживают его, заявила на брифинге в среду пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер.
"Хантер Байден - частный гражданин и это его личное дело", - сказала пресс-секретарь президента США. Она повторила, что Байден-старший и Первая Леди США "поддерживают его в его усилиях изменить свою жизнь".
"Это дело рассматривалось независимо и, как вы все знаете, велось прокурором, назначенным экс-президентом Дональдом Трампом
", - подчеркнула она, рекомендовав все дополнительные вопросы направить в минюст или представителям Хантера Байдена.
Ранее в среду Хантер Байден заявил в суде Делавера, что не признает вину в уклонении от уплаты налогов и незаконном владении оружием. По сообщениям СМИ, суд сначала отклонил, достигнутую ранее сделку между представителями Байдена и прокуратурой, затем стало известно, что она состоится, но с обновленными условиями. Точного понимания ее условий и последствий для обвиняемого пока нет.
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