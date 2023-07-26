https://ria.ru/20230726/biden-1886487845.html

Белый дом отказался комментировать дело Хантера Байдена

Белый дом отказался комментировать дело Хантера Байдена - РИА Новости, 26.07.2023

Белый дом отказался комментировать дело Хантера Байдена

Белый дом не комментирует дело Хантера Байдена - он частный гражданин, но президент Байден с супругой поддерживают его, заявила на брифинге в среду... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T21:02

2023-07-26T21:02

2023-07-26T21:02

сша

в мире

хантер байден

карин жан-пьер

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Белый дом не комментирует дело Хантера Байдена - он частный гражданин, но президент Байден с супругой поддерживают его, заявила на брифинге в среду пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер. "Хантер Байден - частный гражданин и это его личное дело", - сказала пресс-секретарь президента США. Она повторила, что Байден-старший и Первая Леди США "поддерживают его в его усилиях изменить свою жизнь". "Это дело рассматривалось независимо и, как вы все знаете, велось прокурором, назначенным экс-президентом Дональдом Трампом", - подчеркнула она, рекомендовав все дополнительные вопросы направить в минюст или представителям Хантера Байдена. Ранее в среду Хантер Байден заявил в суде Делавера, что не признает вину в уклонении от уплаты налогов и незаконном владении оружием. По сообщениям СМИ, суд сначала отклонил, достигнутую ранее сделку между представителями Байдена и прокуратурой, затем стало известно, что она состоится, но с обновленными условиями. Точного понимания ее условий и последствий для обвиняемого пока нет.

https://ria.ru/20230725/bayden-1886213826.html

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сша, в мире, хантер байден, карин жан-пьер, дональд трамп