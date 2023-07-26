Рейтинг@Mail.ru
Белый дом отказался комментировать дело Хантера Байдена - РИА Новости, 26.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:02 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/biden-1886487845.html
Белый дом отказался комментировать дело Хантера Байдена
Белый дом отказался комментировать дело Хантера Байдена - РИА Новости, 26.07.2023
Белый дом отказался комментировать дело Хантера Байдена
Белый дом не комментирует дело Хантера Байдена - он частный гражданин, но президент Байден с супругой поддерживают его, заявила на брифинге в среду... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T21:02
2023-07-26T21:02
сша
в мире
хантер байден
карин жан-пьер
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841752559_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e40cb8c0ec57bcfe021c87dd5bbceaa9.jpg
ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Белый дом не комментирует дело Хантера Байдена - он частный гражданин, но президент Байден с супругой поддерживают его, заявила на брифинге в среду пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер. "Хантер Байден - частный гражданин и это его личное дело", - сказала пресс-секретарь президента США. Она повторила, что Байден-старший и Первая Леди США "поддерживают его в его усилиях изменить свою жизнь". "Это дело рассматривалось независимо и, как вы все знаете, велось прокурором, назначенным экс-президентом Дональдом Трампом", - подчеркнула она, рекомендовав все дополнительные вопросы направить в минюст или представителям Хантера Байдена. Ранее в среду Хантер Байден заявил в суде Делавера, что не признает вину в уклонении от уплаты налогов и незаконном владении оружием. По сообщениям СМИ, суд сначала отклонил, достигнутую ранее сделку между представителями Байдена и прокуратурой, затем стало известно, что она состоится, но с обновленными условиями. Точного понимания ее условий и последствий для обвиняемого пока нет.
https://ria.ru/20230725/bayden-1886213826.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841752559_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9e387494c320cc207443f7090306b10c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, в мире, хантер байден, карин жан-пьер, дональд трамп
США, В мире, Хантер Байден, Карин Жан-Пьер, Дональд Трамп
Белый дом отказался комментировать дело Хантера Байдена

Белый дом отказался комментировать дело Хантера Байдена о налоговых правонарушениях

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Белый дом не комментирует дело Хантера Байдена - он частный гражданин, но президент Байден с супругой поддерживают его, заявила на брифинге в среду пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер.
"Хантер Байден - частный гражданин и это его личное дело", - сказала пресс-секретарь президента США. Она повторила, что Байден-старший и Первая Леди США "поддерживают его в его усилиях изменить свою жизнь".
"Это дело рассматривалось независимо и, как вы все знаете, велось прокурором, назначенным экс-президентом Дональдом Трампом", - подчеркнула она, рекомендовав все дополнительные вопросы направить в минюст или представителям Хантера Байдена.
Ранее в среду Хантер Байден заявил в суде Делавера, что не признает вину в уклонении от уплаты налогов и незаконном владении оружием. По сообщениям СМИ, суд сначала отклонил, достигнутую ранее сделку между представителями Байдена и прокуратурой, затем стало известно, что она состоится, но с обновленными условиями. Точного понимания ее условий и последствий для обвиняемого пока нет.
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
СМИ раскрыли подробности о продаже картин Хантера Байдена
25 июля, 16:48
 
СШАВ миреХантер БайденКарин Жан-ПьерДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала