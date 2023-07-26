https://ria.ru/20230726/biden-1886485446.html

СМИ: сделку сына Байдена по делу о налогах восстановили с ограничениями

СМИ: сделку сына Байдена по делу о налогах восстановили с ограничениями - РИА Новости, 26.07.2023

СМИ: сделку сына Байдена по делу о налогах восстановили с ограничениями

Сделка с американской прокуратурой о признании вины сыном действующего президента США Хантером Байденом возобновлена в ограниченном виде, передает телеканал... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T20:05

2023-07-26T20:05

2023-07-26T20:47

в мире

сша

хантер байден

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ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Сделка с американской прокуратурой о признании вины сыном действующего президента США Хантером Байденом возобновлена в ограниченном виде, передает телеканал CNN. Согласно его информации, стороны обвинения и защиты договорились о пересмотре соглашения. Оно будет распространяться на период с 2014 по 2019 год и затрагивать лишь эпизоды, относящиеся к налоговым правонарушениям, употреблению наркотических веществ и хранению оружия Байденом-младшим. В рамках обновленной сделки, как уточняет телеканал, сын американского лидера по-прежнему намерен признать себя виновным в налоговых правонарушениях 2017-2018 годов, однако действие соглашения будет распространяться и на три предшествовавших этому периоду года. Помимо этого, обе стороны согласились, что нынешняя сделка со следствием не защитит Байдена-младшего от возможности выдвижения обвинений против него в будущем.

https://ria.ru/20230720/bayden-1885192344.html

сша

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в мире, сша, хантер байден