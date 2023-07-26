https://ria.ru/20230726/biden-1886460948.html

СМИ: Сын Байдена пообещал признать вину по делу о налоговых нарушениях

СМИ: Сын Байдена пообещал признать вину по делу о налоговых нарушениях - РИА Новости, 26.07.2023

СМИ: Сын Байдена пообещал признать вину по делу о налоговых нарушениях

Сын президента США Джо Байдена - Хантер Байден - заявил в окружном суде штата Делавэр, что готов признать вину по делу о налоговых правонарушениях, передает в... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T18:41

2023-07-26T18:41

2023-07-26T20:31

в мире

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джо байден

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ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Сын президента США Джо Байдена - Хантер Байден - заявил в окружном суде штата Делавэр, что готов признать вину по делу о налоговых правонарушениях, передает в среду телеканал CNN. "Да, ваша честь", - ответил Байден-младший, когда судья спросил его, намерен ли он признать себя виновным во вменяемых ему нарушениях. Согласно информации телеканала, ожидается, что в рамках соглашения о признании вины минюст США вынесет рекомендацию назначить сыну американского президента испытательный срок. В минувшем месяце прокурор округа Делавэр Дэвид Вайс объявил, что Хантер Байден согласился признать себя виновным в двух налоговых правонарушениях в рамках сделки по урегулированию трех предъявленных ему пунктов обвинения. Еще один пункт касается предполагаемого использования Байденом-младшим наркотических веществ и владения револьвером Colt, что также запрещено законом. Это первый за всю историю США случай, когда минюст предъявил обвинения сыну действующего главы государства.

https://ria.ru/20230724/biden-1886042015.html

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в мире, сша, делавэр, хантер байден, джо байден