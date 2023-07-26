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СМИ: Сын Байдена пообещал признать вину по делу о налоговых нарушениях
СМИ: Сын Байдена пообещал признать вину по делу о налоговых нарушениях - РИА Новости, 26.07.2023
СМИ: Сын Байдена пообещал признать вину по делу о налоговых нарушениях
Сын президента США Джо Байдена - Хантер Байден - заявил в окружном суде штата Делавэр, что готов признать вину по делу о налоговых правонарушениях, передает в... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T18:41
2023-07-26T18:41
2023-07-26T20:31
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ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Сын президента США Джо Байдена - Хантер Байден - заявил в окружном суде штата Делавэр, что готов признать вину по делу о налоговых правонарушениях, передает в среду телеканал CNN. "Да, ваша честь", - ответил Байден-младший, когда судья спросил его, намерен ли он признать себя виновным во вменяемых ему нарушениях. Согласно информации телеканала, ожидается, что в рамках соглашения о признании вины минюст США вынесет рекомендацию назначить сыну американского президента испытательный срок. В минувшем месяце прокурор округа Делавэр Дэвид Вайс объявил, что Хантер Байден согласился признать себя виновным в двух налоговых правонарушениях в рамках сделки по урегулированию трех предъявленных ему пунктов обвинения. Еще один пункт касается предполагаемого использования Байденом-младшим наркотических веществ и владения револьвером Colt, что также запрещено законом. Это первый за всю историю США случай, когда минюст предъявил обвинения сыну действующего главы государства.
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в мире, сша, делавэр, хантер байден, джо байден
В мире, США, Делавэр, Хантер Байден, Джо Байден
СМИ: Сын Байдена пообещал признать вину по делу о налоговых нарушениях
CNN: Хантер Байден заявил о готовности признать вину по делу о налоговых правонарушениях
ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости.
Сын президента США Джо Байдена - Хантер Байден - заявил в окружном суде штата Делавэр, что готов признать вину по делу о налоговых правонарушениях, передает в среду телеканал CNN
.
"Да, ваша честь", - ответил Байден-младший, когда судья спросил его, намерен ли он признать себя виновным во вменяемых ему нарушениях. Согласно информации телеканала, ожидается, что в рамках соглашения о признании вины минюст США вынесет рекомендацию назначить сыну американского президента испытательный срок.
В минувшем месяце прокурор округа Делавэр Дэвид Вайс объявил, что Хантер Байден согласился признать себя виновным в двух налоговых правонарушениях в рамках сделки по урегулированию трех предъявленных ему пунктов обвинения. Еще один пункт касается предполагаемого использования Байденом-младшим наркотических веществ и владения револьвером Colt, что также запрещено законом.
Это первый за всю историю США случай, когда минюст предъявил обвинения сыну действующего главы государства.
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