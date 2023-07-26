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В Мапуту прошли консультации по безопасности между Россией и Мозамбиком
В Мапуту прошли консультации по безопасности между Россией и Мозамбиком - РИА Новости, 26.07.2023
В Мапуту прошли консультации по безопасности между Россией и Мозамбиком
Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев и министр внутренних дел Мозамбика Арсения Массинге провели в Мапуту консультации по безопасности,... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T19:37
2023-07-26T19:37
2023-07-26T19:37
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николай патрушев
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев и министр внутренних дел Мозамбика Арсения Массинге провели в Мапуту консультации по безопасности, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ. "В городе Мапуту состоялись российско-мозамбикские консультации по безопасности. Их провели секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев и министр внутренних дел Республики Мозамбик Арсения Массинге с участием представителей ряда министерств и ведомств двух стран", - говорится в сообщении. Уточняется, что Патрушев также провел рабочую встречу с Директором службы информации и государственной безопасности Мозамбика Бернарду Лидимбой. Стороны обменялись мнениями по актуальным проблемам в области международной безопасности. "Подробно обсуждены вопросы активизации взаимодействия по линии советов безопасности, а также правоохранительных органов и спецслужб двух стран. Отдельное внимание уделено углублению сотрудничества по практическим аспектам борьбы с терроризмом и экстремизмом, распространением и пропагандой радикальной идеологии, международной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, отмыванием полученных преступным путем доходов", - отмечается в сообщении. Отмечается, что Россия и Мозамбик подтвердили дальнейшее стремление укреплять традиционно дружественные отношения "на основе принципов равенства, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела".
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россия, мозамбик, мапуту, николай патрушев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Мозамбик, Мапуту, Николай Патрушев, В мире
В Мапуту прошли консультации по безопасности между Россией и Мозамбиком
Совбез: в Мапуту прошли консультации по безопасности между Россией и Мозамбиком
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости.
Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев и министр внутренних дел Мозамбика Арсения Массинге провели в Мапуту консультации по безопасности, сообщили в пресс-службе
аппарата Совбеза РФ.
"В городе Мапуту состоялись российско-мозамбикские консультации по безопасности. Их провели секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев и министр внутренних дел Республики Мозамбик Арсения Массинге с участием представителей ряда министерств и ведомств двух стран", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Патрушев также провел рабочую встречу с Директором службы информации и государственной безопасности Мозамбика Бернарду Лидимбой. Стороны обменялись мнениями по актуальным проблемам в области международной безопасности.
"Подробно обсуждены вопросы активизации взаимодействия по линии советов безопасности, а также правоохранительных органов и спецслужб двух стран. Отдельное внимание уделено углублению сотрудничества по практическим аспектам борьбы с терроризмом и экстремизмом, распространением и пропагандой радикальной идеологии, международной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, отмыванием полученных преступным путем доходов", - отмечается в сообщении.
Отмечается, что Россия и Мозамбик подтвердили дальнейшее стремление укреплять традиционно дружественные отношения "на основе принципов равенства, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела".
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