https://ria.ru/20230726/bezopasnost-1886473267.html

В Мапуту прошли консультации по безопасности между Россией и Мозамбиком

В Мапуту прошли консультации по безопасности между Россией и Мозамбиком - РИА Новости, 26.07.2023

В Мапуту прошли консультации по безопасности между Россией и Мозамбиком

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев и министр внутренних дел Мозамбика Арсения Массинге провели в Мапуту консультации по безопасности,... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T19:37

2023-07-26T19:37

2023-07-26T19:37

специальная военная операция на украине

россия

мозамбик

мапуту

николай патрушев

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев и министр внутренних дел Мозамбика Арсения Массинге провели в Мапуту консультации по безопасности, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ. "В городе Мапуту состоялись российско-мозамбикские консультации по безопасности. Их провели секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев и министр внутренних дел Республики Мозамбик Арсения Массинге с участием представителей ряда министерств и ведомств двух стран", - говорится в сообщении. Уточняется, что Патрушев также провел рабочую встречу с Директором службы информации и государственной безопасности Мозамбика Бернарду Лидимбой. Стороны обменялись мнениями по актуальным проблемам в области международной безопасности. "Подробно обсуждены вопросы активизации взаимодействия по линии советов безопасности, а также правоохранительных органов и спецслужб двух стран. Отдельное внимание уделено углублению сотрудничества по практическим аспектам борьбы с терроризмом и экстремизмом, распространением и пропагандой радикальной идеологии, международной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, отмыванием полученных преступным путем доходов", - отмечается в сообщении. Отмечается, что Россия и Мозамбик подтвердили дальнейшее стремление укреплять традиционно дружественные отношения "на основе принципов равенства, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела".

https://ria.ru/20230531/eritreya-1875192930.html

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россия, мозамбик, мапуту, николай патрушев, в мире