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Госдума расширила доступность внесудебной процедуры банкротства граждан - РИА Новости, 26.07.2023
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12:51 26.07.2023 (обновлено: 12:52 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/bankrotstvo-1886352044.html
Госдума расширила доступность внесудебной процедуры банкротства граждан
Госдума расширила доступность внесудебной процедуры банкротства граждан - РИА Новости, 26.07.2023
Госдума расширила доступность внесудебной процедуры банкротства граждан
Госдума приняла закон об изменении максимальной и минимальной суммы долга, при которой допускается внесудебная процедура банкротства граждан, и о... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T12:51
2023-07-26T12:52
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Госдума приняла закон об изменении максимальной и минимальной суммы долга, при которой допускается внесудебная процедура банкротства граждан, и о распространении этой процедуры на пенсионеров и некоторых других лиц. Документ направлен на расширение доступности внесудебной процедуры банкротства граждан. Правительство РФ рассчитывает, что закон поможет поддержать людей, и они смогут восстановить свои доходы, не опасаясь блокировки счетов или визита судебных приставов, пояснял ранее премьер-министр Михаил Мишустин. Максимальный порог долга для внесудебного банкротства увеличивается до 1 миллиона с 500 тысяч рублей, а минимальный - снижается до 25 тысяч с 50 тысяч рублей. А в перечень лиц, которым доступна внесудебная процедура банкротства, включаются граждане, у которых основным доходом является пенсия, и получатели ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, но при условии, что у таких лиц нет имущества, на которое можно обратить взыскание. Сейчас эта процедура недоступна пенсионерам и женщинам в декрете, поскольку при наличии у них долга, который они не могут вернуть, в отношении них можно открыть исполнительное производство. Причем оно не может быть закрыто, поскольку у такого должника есть постоянный доход в виде пенсий и социальных выплат. При этом действующее законодательство ограничивает взыскание долгов лишь с небольших пенсий и социальных выплат. Новый закон разрешает пенсионерам и гражданам, единственным доходом которых являются такие выплаты социального характера, инициировать внесудебную процедуру личного банкротства через год после начала принудительного взыскания с них долга, а другим гражданам - через семь лет. Повторное внесудебное банкротство можно будет инициировать через пять лет вместо прежних 10 лет. Закон вступает в силу через 90 дней после официального опубликования, за исключением некоторых норм, для которых установлен иной срок.
https://ria.ru/20230721/nalog-1885436221.html
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россия, михаил мишустин, госдума рф
Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Госдума расширила доступность внесудебной процедуры банкротства граждан

ГД приняла закон об изменении суммы долга для внесудебной процедуры банкротства граждан

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Госдума приняла закон об изменении максимальной и минимальной суммы долга, при которой допускается внесудебная процедура банкротства граждан, и о распространении этой процедуры на пенсионеров и некоторых других лиц.
Документ направлен на расширение доступности внесудебной процедуры банкротства граждан. Правительство РФ рассчитывает, что закон поможет поддержать людей, и они смогут восстановить свои доходы, не опасаясь блокировки счетов или визита судебных приставов, пояснял ранее премьер-министр Михаил Мишустин.
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Максимальный порог долга для внесудебного банкротства увеличивается до 1 миллиона с 500 тысяч рублей, а минимальный - снижается до 25 тысяч с 50 тысяч рублей.
А в перечень лиц, которым доступна внесудебная процедура банкротства, включаются граждане, у которых основным доходом является пенсия, и получатели ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, но при условии, что у таких лиц нет имущества, на которое можно обратить взыскание.
Сейчас эта процедура недоступна пенсионерам и женщинам в декрете, поскольку при наличии у них долга, который они не могут вернуть, в отношении них можно открыть исполнительное производство. Причем оно не может быть закрыто, поскольку у такого должника есть постоянный доход в виде пенсий и социальных выплат. При этом действующее законодательство ограничивает взыскание долгов лишь с небольших пенсий и социальных выплат.
Новый закон разрешает пенсионерам и гражданам, единственным доходом которых являются такие выплаты социального характера, инициировать внесудебную процедуру личного банкротства через год после начала принудительного взыскания с них долга, а другим гражданам - через семь лет. Повторное внесудебное банкротство можно будет инициировать через пять лет вместо прежних 10 лет.
Закон вступает в силу через 90 дней после официального опубликования, за исключением некоторых норм, для которых установлен иной срок.
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