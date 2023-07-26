https://ria.ru/20230726/bankrotstvo-1886352044.html
Госдума расширила доступность внесудебной процедуры банкротства граждан
Госдума расширила доступность внесудебной процедуры банкротства граждан - РИА Новости, 26.07.2023
Госдума расширила доступность внесудебной процедуры банкротства граждан
Госдума приняла закон об изменении максимальной и минимальной суммы долга, при которой допускается внесудебная процедура банкротства граждан, и о... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T12:51
2023-07-26T12:51
2023-07-26T12:52
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Госдума приняла закон об изменении максимальной и минимальной суммы долга, при которой допускается внесудебная процедура банкротства граждан, и о распространении этой процедуры на пенсионеров и некоторых других лиц. Документ направлен на расширение доступности внесудебной процедуры банкротства граждан. Правительство РФ рассчитывает, что закон поможет поддержать людей, и они смогут восстановить свои доходы, не опасаясь блокировки счетов или визита судебных приставов, пояснял ранее премьер-министр Михаил Мишустин. Максимальный порог долга для внесудебного банкротства увеличивается до 1 миллиона с 500 тысяч рублей, а минимальный - снижается до 25 тысяч с 50 тысяч рублей. А в перечень лиц, которым доступна внесудебная процедура банкротства, включаются граждане, у которых основным доходом является пенсия, и получатели ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, но при условии, что у таких лиц нет имущества, на которое можно обратить взыскание. Сейчас эта процедура недоступна пенсионерам и женщинам в декрете, поскольку при наличии у них долга, который они не могут вернуть, в отношении них можно открыть исполнительное производство. Причем оно не может быть закрыто, поскольку у такого должника есть постоянный доход в виде пенсий и социальных выплат. При этом действующее законодательство ограничивает взыскание долгов лишь с небольших пенсий и социальных выплат. Новый закон разрешает пенсионерам и гражданам, единственным доходом которых являются такие выплаты социального характера, инициировать внесудебную процедуру личного банкротства через год после начала принудительного взыскания с них долга, а другим гражданам - через семь лет. Повторное внесудебное банкротство можно будет инициировать через пять лет вместо прежних 10 лет. Закон вступает в силу через 90 дней после официального опубликования, за исключением некоторых норм, для которых установлен иной срок.
https://ria.ru/20230721/nalog-1885436221.html
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россия, михаил мишустин, госдума рф
Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Госдума расширила доступность внесудебной процедуры банкротства граждан
ГД приняла закон об изменении суммы долга для внесудебной процедуры банкротства граждан
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Госдума приняла закон об изменении максимальной и минимальной суммы долга, при которой допускается внесудебная процедура банкротства граждан, и о распространении этой процедуры на пенсионеров и некоторых других лиц.
Документ направлен на расширение доступности внесудебной процедуры банкротства граждан. Правительство РФ
рассчитывает, что закон поможет поддержать людей, и они смогут восстановить свои доходы, не опасаясь блокировки счетов или визита судебных приставов, пояснял ранее премьер-министр Михаил Мишустин
.
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Максимальный порог долга для внесудебного банкротства увеличивается до 1 миллиона с 500 тысяч рублей, а минимальный - снижается до 25 тысяч с 50 тысяч рублей.
А в перечень лиц, которым доступна внесудебная процедура банкротства, включаются граждане, у которых основным доходом является пенсия, и получатели ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, но при условии, что у таких лиц нет имущества, на которое можно обратить взыскание.
Сейчас эта процедура недоступна пенсионерам и женщинам в декрете, поскольку при наличии у них долга, который они не могут вернуть, в отношении них можно открыть исполнительное производство. Причем оно не может быть закрыто, поскольку у такого должника есть постоянный доход в виде пенсий и социальных выплат. При этом действующее законодательство ограничивает взыскание долгов лишь с небольших пенсий и социальных выплат.
Новый закон разрешает пенсионерам и гражданам, единственным доходом которых являются такие выплаты социального характера, инициировать внесудебную процедуру личного банкротства через год после начала принудительного взыскания с них долга, а другим гражданам - через семь лет. Повторное внесудебное банкротство можно будет инициировать через пять лет вместо прежних 10 лет.
Закон вступает в силу через 90 дней после официального опубликования, за исключением некоторых норм, для которых установлен иной срок.
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