https://ria.ru/20230726/avtomobili-1886321483.html

Ялтинцы отправили на фронт партию автомобилей повышенной проходимости

Ялтинцы отправили на фронт партию автомобилей повышенной проходимости - РИА Новости, 26.07.2023

Ялтинцы отправили на фронт партию автомобилей повышенной проходимости

Ялтинцы отправили на фронт очередную партию помощи, в том числе автомобили повышенной проходимости, сообщила глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T10:50

2023-07-26T10:50

2023-07-26T10:50

надежные люди

янина павленко

ульяновский автомобильный завод (уаз)

ялта

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости. Ялтинцы отправили на фронт очередную партию помощи, в том числе автомобили повышенной проходимости, сообщила глава администрации города Янина Павленко. "Очередную партию помощи отправили на фронт. Авто, в том числе повышенной проходимости. Ну и, конечно, вместе с машинами отправляем гуманитарную помощь – продукты, маскировочные сети, бутилированную воду и многое другое", - написала Павленко в своем телеграм-канале. В частности, по её словам, автомобили, среди которых УАЗы-"буханки", куплены местными предпринимателями. Машины перегонят и передадут бойцам на фронт.

https://ria.ru/20230619/buryatiya-1879044948.html

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янина павленко, ульяновский автомобильный завод (уаз), ялта, республика крым