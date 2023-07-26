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Ялтинцы отправили на фронт партию автомобилей повышенной проходимости - РИА Новости, 26.07.2023
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Надежные люди
 
10:50 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/avtomobili-1886321483.html
Ялтинцы отправили на фронт партию автомобилей повышенной проходимости
Ялтинцы отправили на фронт партию автомобилей повышенной проходимости - РИА Новости, 26.07.2023
Ялтинцы отправили на фронт партию автомобилей повышенной проходимости
Ялтинцы отправили на фронт очередную партию помощи, в том числе автомобили повышенной проходимости, сообщила глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T10:50
2023-07-26T10:50
надежные люди
янина павленко
ульяновский автомобильный завод (уаз)
ялта
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости. Ялтинцы отправили на фронт очередную партию помощи, в том числе автомобили повышенной проходимости, сообщила глава администрации города Янина Павленко. "Очередную партию помощи отправили на фронт. Авто, в том числе повышенной проходимости. Ну и, конечно, вместе с машинами отправляем гуманитарную помощь – продукты, маскировочные сети, бутилированную воду и многое другое", - написала Павленко в своем телеграм-канале. В частности, по её словам, автомобили, среди которых УАЗы-"буханки", куплены местными предпринимателями. Машины перегонят и передадут бойцам на фронт.
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ялта
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янина павленко, ульяновский автомобильный завод (уаз), ялта, республика крым
Надежные люди, Янина Павленко, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Ялта, Республика Крым
Ялтинцы отправили на фронт партию автомобилей повышенной проходимости

Ялтинцы отправили на фронт партию автомобилей повышенной проходимости и гумпомощь

© Янина ПаVленко / TelegramЯлтинцы отправили на фронт партию автомобилей повышенной проходимости
Ялтинцы отправили на фронт партию автомобилей повышенной проходимости
© Янина ПаVленко / Telegram
Ялтинцы отправили на фронт партию автомобилей повышенной проходимости
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости. Ялтинцы отправили на фронт очередную партию помощи, в том числе автомобили повышенной проходимости, сообщила глава администрации города Янина Павленко.
«
"Очередную партию помощи отправили на фронт. Авто, в том числе повышенной проходимости. Ну и, конечно, вместе с машинами отправляем гуманитарную помощь – продукты, маскировочные сети, бутилированную воду и многое другое", - написала Павленко в своем телеграм-канале.
В частности, по её словам, автомобили, среди которых УАЗы-"буханки", куплены местными предпринимателями.
Машины перегонят и передадут бойцам на фронт.
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Надежные людиЯнина ПавленкоУльяновский автомобильный завод (УАЗ)ЯлтаРеспублика Крым
 
 
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