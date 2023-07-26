https://ria.ru/20230726/avtobusy-1886353909.html
Липецкая область закупит более полусотни новых автобусов
Липецкая область закупит более полусотни новых автобусов - РИА Новости, 26.07.2023
Липецкая область закупит более полусотни новых автобусов
Липецкой области одобрена заявка на покупку новых пассажирских автобусов за счет специальных казначейских кредитов на общую сумму 398,4 миллиона рублей; на эти... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T13:00
2023-07-26T13:00
2023-07-26T13:00
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Липецкой области одобрена заявка на покупку новых пассажирских автобусов за счет специальных казначейских кредитов на общую сумму 398,4 миллиона рублей; на эти деньги власти приобретут 55 единиц техники для пригородных маршрутов, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он отметил, что новые автобусы позволят повысить качество перевозок, комфорт и безопасность. Артамонов также выразил надежду, что современная техника снизит эксплуатационные затраты на ремонт подвижного состава, а также сократятся выбросы загрязняющих веществ в атмосферу за счет замещения транспортных средств с экологическим классом двигателя ниже Евро-5. "Рад, что у нас все получилось, и жители региона уже скоро будут ездить в комфортном современном транспорте", – отметил Артамонов.
https://ria.ru/20230712/artamonov-1883773035.html
липецкая область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Липецкой области одобрена заявка на покупку новых пассажирских автобусов за счет специальных казначейских кредитов на общую сумму 398,4 миллиона рублей; на эти деньги власти приобретут 55 единиц техники для пригородных маршрутов, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что новые автобусы позволят повысить качество перевозок, комфорт и безопасность. Артамонов также выразил надежду, что современная техника снизит эксплуатационные затраты на ремонт подвижного состава, а также сократятся выбросы загрязняющих веществ в атмосферу за счет замещения транспортных средств с экологическим классом двигателя ниже Евро-5.
"Рад, что у нас все получилось, и жители региона уже скоро будут ездить в комфортном современном транспорте", – отметил Артамонов
.
Игорь Артамонов возглавил липецкий Совет по улучшению качества жизни