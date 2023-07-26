https://ria.ru/20230726/avtobusy-1886353909.html

Липецкая область закупит более полусотни новых автобусов

Липецкая область закупит более полусотни новых автобусов - РИА Новости, 26.07.2023

Липецкая область закупит более полусотни новых автобусов

Липецкой области одобрена заявка на покупку новых пассажирских автобусов за счет специальных казначейских кредитов на общую сумму 398,4 миллиона рублей; на эти... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T13:00

2023-07-26T13:00

2023-07-26T13:00

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Липецкой области одобрена заявка на покупку новых пассажирских автобусов за счет специальных казначейских кредитов на общую сумму 398,4 миллиона рублей; на эти деньги власти приобретут 55 единиц техники для пригородных маршрутов, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он отметил, что новые автобусы позволят повысить качество перевозок, комфорт и безопасность. Артамонов также выразил надежду, что современная техника снизит эксплуатационные затраты на ремонт подвижного состава, а также сократятся выбросы загрязняющих веществ в атмосферу за счет замещения транспортных средств с экологическим классом двигателя ниже Евро-5. "Рад, что у нас все получилось, и жители региона уже скоро будут ездить в комфортном современном транспорте", – отметил Артамонов.

https://ria.ru/20230712/artamonov-1883773035.html

липецкая область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов