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Липецкая область закупит более полусотни новых автобусов - РИА Новости, 26.07.2023
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Липецкая область
 
13:00 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/avtobusy-1886353909.html
Липецкая область закупит более полусотни новых автобусов
Липецкая область закупит более полусотни новых автобусов - РИА Новости, 26.07.2023
Липецкая область закупит более полусотни новых автобусов
Липецкой области одобрена заявка на покупку новых пассажирских автобусов за счет специальных казначейских кредитов на общую сумму 398,4 миллиона рублей; на эти... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T13:00
2023-07-26T13:00
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Липецкой области одобрена заявка на покупку новых пассажирских автобусов за счет специальных казначейских кредитов на общую сумму 398,4 миллиона рублей; на эти деньги власти приобретут 55 единиц техники для пригородных маршрутов, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он отметил, что новые автобусы позволят повысить качество перевозок, комфорт и безопасность. Артамонов также выразил надежду, что современная техника снизит эксплуатационные затраты на ремонт подвижного состава, а также сократятся выбросы загрязняющих веществ в атмосферу за счет замещения транспортных средств с экологическим классом двигателя ниже Евро-5. "Рад, что у нас все получилось, и жители региона уже скоро будут ездить в комфортном современном транспорте", – отметил Артамонов.
https://ria.ru/20230712/artamonov-1883773035.html
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липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов

Липецкая область закупит более полусотни новых автобусов

© РИА Новости / Евгений Самарин | Перейти в медиабанкСалон автобуса
Салон автобуса - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Евгений Самарин
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Салон автобуса
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ЛИПЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Липецкой области одобрена заявка на покупку новых пассажирских автобусов за счет специальных казначейских кредитов на общую сумму 398,4 миллиона рублей; на эти деньги власти приобретут 55 единиц техники для пригородных маршрутов, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что новые автобусы позволят повысить качество перевозок, комфорт и безопасность. Артамонов также выразил надежду, что современная техника снизит эксплуатационные затраты на ремонт подвижного состава, а также сократятся выбросы загрязняющих веществ в атмосферу за счет замещения транспортных средств с экологическим классом двигателя ниже Евро-5.
"Рад, что у нас все получилось, и жители региона уже скоро будут ездить в комфортном современном транспорте", – отметил Артамонов.
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