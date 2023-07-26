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Опубликована записка Жириновского о развале США российского авиапрома - РИА Новости, 26.07.2023
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12:43 26.07.2023 (обновлено: 12:49 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/aviaprom-1886350785.html
Опубликована записка Жириновского о развале США российского авиапрома
Опубликована записка Жириновского о развале США российского авиапрома - РИА Новости, 26.07.2023
Опубликована записка Жириновского о развале США российского авиапрома
Вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов опубликовал записку основателя партии Владимира Жириновского об участии США в развале авиапрома России в девяностые годы в РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T12:43
2023-07-26T12:49
сша
россия
борис чернышов (депутат)
владимир жириновский
госдума рф
лдпр
виталий савельев
в мире
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов опубликовал записку основателя партии Владимира Жириновского об участии США в развале авиапрома России в девяностые годы в Telegram-канале. Чернышов пояснил, что выложил данную записку во время правительственного часа в ГД с участием главы Минтранса Виталия Савельева. "В 90-е годы США путем подкупа чиновников и бизнесменов развалили авиапром России. Сейчас он восстанавливается, но где расследование, кто конкретно соучастники развала и как они наказаны?" – писал ВВЖ в рабочих заметках при подготовке к правительственному часу с министром транспорта в 2019-м году", - приводит Чернышов слова основателя ЛДПР. Также парламентарий отметил, что "развал" советского гражданского авиастроения является для него личной, семейной историей. "Отец много лет работал на Воронежском авиационном заводе, строил самолеты ИЛ-86 и ИЛ-96, некоторые из которых летают до сих пор… Мы и сегодня не сможем двигаться вперед, если не сделаем правильные выводы из провалов 1990-х годов… В последние полтора года жизнь снова показала, что опираться на кооперацию с Западом нельзя", - сообщил политик.
https://ria.ru/20230406/zhirinovskiy-1863539479.html
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сша, россия, борис чернышов (депутат), владимир жириновский, госдума рф, лдпр, виталий савельев, в мире
США, Россия, Борис Чернышов (депутат), Владимир Жириновский, Госдума РФ, ЛДПР, Виталий Савельев, В мире
Опубликована записка Жириновского о развале США российского авиапрома

Вице-спикер Чернышов опубликовал записку Жириновского о развале США российского авиапрома

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет МС-21-310, оснащенный новыми российскими двигателями ПД-14
Самолет МС-21-310, оснащенный новыми российскими двигателями ПД-14 - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолет МС-21-310, оснащенный новыми российскими двигателями ПД-14. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов опубликовал записку основателя партии Владимира Жириновского об участии США в развале авиапрома России в девяностые годы в Telegram-канале.
Чернышов пояснил, что выложил данную записку во время правительственного часа в ГД с участием главы Минтранса Виталия Савельева.
«
"В 90-е годы США путем подкупа чиновников и бизнесменов развалили авиапром России. Сейчас он восстанавливается, но где расследование, кто конкретно соучастники развала и как они наказаны?" – писал ВВЖ в рабочих заметках при подготовке к правительственному часу с министром транспорта в 2019-м году", - приводит Чернышов слова основателя ЛДПР.
Также парламентарий отметил, что "развал" советского гражданского авиастроения является для него личной, семейной историей.
«
"Отец много лет работал на Воронежском авиационном заводе, строил самолеты ИЛ-86 и ИЛ-96, некоторые из которых летают до сих пор… Мы и сегодня не сможем двигаться вперед, если не сделаем правильные выводы из провалов 1990-х годов… В последние полтора года жизнь снова показала, что опираться на кооперацию с Западом нельзя", - сообщил политик.
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СШАРоссияБорис Чернышов (депутат)Владимир ЖириновскийГосдума РФЛДПРВиталий СавельевВ мире
 
 
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