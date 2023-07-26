https://ria.ru/20230726/aviaprom-1886350785.html

Опубликована записка Жириновского о развале США российского авиапрома

Опубликована записка Жириновского о развале США российского авиапрома - РИА Новости, 26.07.2023

Опубликована записка Жириновского о развале США российского авиапрома

Вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов опубликовал записку основателя партии Владимира Жириновского об участии США в развале авиапрома России в девяностые годы в РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T12:43

2023-07-26T12:43

2023-07-26T12:49

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов опубликовал записку основателя партии Владимира Жириновского об участии США в развале авиапрома России в девяностые годы в Telegram-канале. Чернышов пояснил, что выложил данную записку во время правительственного часа в ГД с участием главы Минтранса Виталия Савельева. "В 90-е годы США путем подкупа чиновников и бизнесменов развалили авиапром России. Сейчас он восстанавливается, но где расследование, кто конкретно соучастники развала и как они наказаны?" – писал ВВЖ в рабочих заметках при подготовке к правительственному часу с министром транспорта в 2019-м году", - приводит Чернышов слова основателя ЛДПР. Также парламентарий отметил, что "развал" советского гражданского авиастроения является для него личной, семейной историей. "Отец много лет работал на Воронежском авиационном заводе, строил самолеты ИЛ-86 и ИЛ-96, некоторые из которых летают до сих пор… Мы и сегодня не сможем двигаться вперед, если не сделаем правильные выводы из провалов 1990-х годов… В последние полтора года жизнь снова показала, что опираться на кооперацию с Западом нельзя", - сообщил политик.

https://ria.ru/20230406/zhirinovskiy-1863539479.html

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сша, россия, борис чернышов (депутат), владимир жириновский, госдума рф, лдпр, виталий савельев, в мире