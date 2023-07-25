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Врачи могут купить жилье на сертификаты в любом месте Ярославской области - РИА Новости, 25.07.2023
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
20:40 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/zhile-1886261719.html
Врачи могут купить жилье на сертификаты в любом месте Ярославской области
Врачи могут купить жилье на сертификаты в любом месте Ярославской области - РИА Новости, 25.07.2023
Врачи могут купить жилье на сертификаты в любом месте Ярославской области
​Средства сертификата на 2 миллиона рублей врачи могут потратить на покупку жилья в любом городе Ярославской области, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T20:40
2023-07-25T20:40
ярославская область
ярославская область
ярославль
рыбинск
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 июл — РИА Новости. ​Средства сертификата на 2 миллиона рублей врачи могут потратить на покупку жилья в любом городе Ярославской области, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. Евраев на совещании с главами муниципальных образований сообщил, что региональная программа по поддержке врачей, работающих в сельской местности, больше не имеет ограничений по месту приобретения жилья, информирует областное правительство. "Нам важно не где специалист будет жить, а где он будет работать. Врач, который поедет работать в сельскую местность, где у нас дефицит кадров, и получит региональный сертификат на два миллиона рублей, имеет право приобрести квартиру в любом городе: Ярославле, Рыбинске, Переславле-Залесском. Федеральная выплата по программе "Земский доктор" – это еще один миллион рублей. Итого – три миллиона рублей", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Губернатор добавил, что если квартира будет стоить дешевле, то остаток можно направить на прибавку к зарплате. По данным областного правительства, жилищные сертификаты для врачей на 2 миллиона рублей введены в регионе в 2022 году по инициативе губернатора Михаила Евраева для решения кадрового вопроса в здравоохранении на селе. В программе принимают участие 17 медицинских организаций. Список вакансий широкий, ознакомиться с ним можно на официальном сайте департамента здравоохранения Ярославской области. На работу приглашают узких специалистов, врачей амбулаторного звена и фельдшеров.
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ярославская область, ярославль, рыбинск, михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Ярославль, Рыбинск, Михаил Евраев

Врачи могут купить жилье на сертификаты в любом месте Ярославской области

© Depositphotos.com / Artur VerkhovetskiyКлючи от квартиры
Ключи от квартиры - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© Depositphotos.com / Artur Verkhovetskiy
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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 июл — РИА Новости. ​Средства сертификата на 2 миллиона рублей врачи могут потратить на покупку жилья в любом городе Ярославской области, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
Евраев на совещании с главами муниципальных образований сообщил, что региональная программа по поддержке врачей, работающих в сельской местности, больше не имеет ограничений по месту приобретения жилья, информирует областное правительство.
"Нам важно не где специалист будет жить, а где он будет работать. Врач, который поедет работать в сельскую местность, где у нас дефицит кадров, и получит региональный сертификат на два миллиона рублей, имеет право приобрести квартиру в любом городе: Ярославле, Рыбинске, Переславле-Залесском. Федеральная выплата по программе "Земский доктор" – это еще один миллион рублей. Итого – три миллиона рублей", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Губернатор добавил, что если квартира будет стоить дешевле, то остаток можно направить на прибавку к зарплате.
По данным областного правительства, жилищные сертификаты для врачей на 2 миллиона рублей введены в регионе в 2022 году по инициативе губернатора Михаила Евраева для решения кадрового вопроса в здравоохранении на селе. В программе принимают участие 17 медицинских организаций. Список вакансий широкий, ознакомиться с ним можно на официальном сайте департамента здравоохранения Ярославской области. На работу приглашают узких специалистов, врачей амбулаторного звена и фельдшеров.
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Ярославская областьЯрославская областьЯрославльРыбинскМихаил Евраев
 
 
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