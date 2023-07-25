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Врачи могут купить жилье на сертификаты в любом месте Ярославской области

Врачи могут купить жилье на сертификаты в любом месте Ярославской области - РИА Новости, 25.07.2023

Врачи могут купить жилье на сертификаты в любом месте Ярославской области

​Средства сертификата на 2 миллиона рублей врачи могут потратить на покупку жилья в любом городе Ярославской области, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T20:40

2023-07-25T20:40

2023-07-25T20:40

ярославская область

ярославская область

ярославль

рыбинск

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 июл — РИА Новости. ​Средства сертификата на 2 миллиона рублей врачи могут потратить на покупку жилья в любом городе Ярославской области, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. Евраев на совещании с главами муниципальных образований сообщил, что региональная программа по поддержке врачей, работающих в сельской местности, больше не имеет ограничений по месту приобретения жилья, информирует областное правительство. "Нам важно не где специалист будет жить, а где он будет работать. Врач, который поедет работать в сельскую местность, где у нас дефицит кадров, и получит региональный сертификат на два миллиона рублей, имеет право приобрести квартиру в любом городе: Ярославле, Рыбинске, Переславле-Залесском. Федеральная выплата по программе "Земский доктор" – это еще один миллион рублей. Итого – три миллиона рублей", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Губернатор добавил, что если квартира будет стоить дешевле, то остаток можно направить на прибавку к зарплате. По данным областного правительства, жилищные сертификаты для врачей на 2 миллиона рублей введены в регионе в 2022 году по инициативе губернатора Михаила Евраева для решения кадрового вопроса в здравоохранении на селе. В программе принимают участие 17 медицинских организаций. Список вакансий широкий, ознакомиться с ним можно на официальном сайте департамента здравоохранения Ярославской области. На работу приглашают узких специалистов, врачей амбулаторного звена и фельдшеров.

https://ria.ru/20230627/zarplaty-1880753510.html

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ярославль

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ярославская область, ярославль, рыбинск, михаил евраев