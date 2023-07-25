https://ria.ru/20230725/zerno-1886228956.html

ЕС опасается, что украинское зерно проиграет российскому на мировом рынке

ЕС опасается, что украинское зерно проиграет российскому на мировом рынке - РИА Новости, 25.07.2023

ЕС опасается, что украинское зерно проиграет российскому на мировом рынке

В ЕС опасаются, что РФ окажется в выигрышной позиции на мировых рынках из-за дорогой транспортировки зерна с Украины через порты Прибалтики и значительного... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T17:59

2023-07-25T17:59

2023-07-25T17:59

экономика

россия

евросоюз

зерновая сделка

украина

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БРЮССЕЛЬ, 25 июл – РИА Новости. В ЕС опасаются, что РФ окажется в выигрышной позиции на мировых рынках из-за дорогой транспортировки зерна с Украины через порты Прибалтики и значительного увеличения его конечной стоимости, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар Янош Войцеховский. По его словам, ЕС необходимо поддержать такую транспортировку, в том числе за счет бюджета Евросоюза. Ранее Литва предложила перенести процедуры таможенной и фитосанитарной очистки украинского зерна с украинско-польской границы непосредственно в европейские порты, ждет согласия Польши. "Нам необходимо рассмотреть существенную поддержку транспортировки. Я представлю такую позицию Еврокомиссии, потому что мы должны найти решение, как поддержать стоимость транспортировки, в том числе через бюджет ЕС, потому что есть риск, что Россия станет бенефициаром этой ситуации, поскольку будет дешевле купить зерно у России, чем платить за украинское зерно, перевезенное через Польшу в балтийские порты. Стоимость такого зерна будет значительно выше, чем предлагает на мировом рынке Россия за свою продукцию", - пояснил еврокомиссар по итогам заседания в Брюсселе Совета по сельскому хозяйству ЕС.

https://ria.ru/20230724/ukraina-1886023442.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, евросоюз, зерновая сделка, украина