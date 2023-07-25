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Кулеба считает, что поставки Украине F-16 решат проблему с экспортом зерна - РИА Новости, 25.07.2023
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17:41 25.07.2023 (обновлено: 17:42 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/zerno-1886226132.html
Кулеба считает, что поставки Украине F-16 решат проблему с экспортом зерна
Кулеба считает, что поставки Украине F-16 решат проблему с экспортом зерна - РИА Новости, 25.07.2023
Кулеба считает, что поставки Украине F-16 решат проблему с экспортом зерна
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью телеканалу France24, что, если Украина получит истребители F-16, Киев сможет решить проблему с экспортом... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T17:41
2023-07-25T17:42
f-16
украина
в мире
дмитрий кулеба
зерновая сделка
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью телеканалу France24, что, если Украина получит истребители F-16, Киев сможет решить проблему с экспортом своего зерна. &quot;Если у нас будут F-16, мы не будем подвергаться российскому шантажу при экспорте украинского зерна на мировые рынки. Чем быстрее мы их получим, тем быстрее сможем запустить новый защищенный, эффективный коридор&quot;, - заявил Кулеба.По его словам, вопрос относительно поставок F-16 "уже решен", однако реализация этих планов займет время. Министр также добавил, что, чем быстрее будут осуществлены поставки, тем быстрее "миллионы тонн украинского зерна попадут на мировой рынок". В воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что поставки Киеву американских истребителей F-16 займут примерно несколько месяцев. Ранее руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина надеется получить первые F-16 до конца 2023 года. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не называл сроки поставок Украине F-16, по его словам, это будет зависеть от обучения пилотов и оценки ситуации союзниками. При этом директор операций объединенного штаба Пентагона Дуглас Симс 13 июля заявил, что передача Украине этих истребителей сейчас была бы несвоевременной.
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f-16, украина, в мире, дмитрий кулеба, зерновая сделка
F-16, Украина, В мире, Дмитрий Кулеба, Зерновая сделка
Кулеба считает, что поставки Украине F-16 решат проблему с экспортом зерна

Глава МИД Украины Кулеба считает, что поставки F-16 решат проблему с экспортом зерна

© AP Photo / Andrew KravchenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью телеканалу France24, что, если Украина получит истребители F-16, Киев сможет решить проблему с экспортом своего зерна.
«

"Если у нас будут F-16, мы не будем подвергаться российскому шантажу при экспорте украинского зерна на мировые рынки. Чем быстрее мы их получим, тем быстрее сможем запустить новый защищенный, эффективный коридор", - заявил Кулеба.

По его словам, вопрос относительно поставок F-16 "уже решен", однако реализация этих планов займет время. Министр также добавил, что, чем быстрее будут осуществлены поставки, тем быстрее "миллионы тонн украинского зерна попадут на мировой рынок".
В воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что поставки Киеву американских истребителей F-16 займут примерно несколько месяцев. Ранее руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина надеется получить первые F-16 до конца 2023 года. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не называл сроки поставок Украине F-16, по его словам, это будет зависеть от обучения пилотов и оценки ситуации союзниками. При этом директор операций объединенного штаба Пентагона Дуглас Симс 13 июля заявил, что передача Украине этих истребителей сейчас была бы несвоевременной.
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