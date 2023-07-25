Песков прокомментировал идею Прибалтики по экспорту украинского зерна
Песков назвал идею об экспорте украинского зерна через порты стран Балтии их правом
© AP Photo / Vadim GhirdaРазгрузка украинского зерна с баржи
© AP Photo / Vadim Ghirda
Разгрузка украинского зерна с баржи. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о предложении стран Прибалтики экспортировать украинское зерно через их порты, заявил, что это их суверенное право.
"Это суверенное право этих государств, и здесь вряд ли мы что-то должны оценивать", - сказал Песков журналистам на соответствующий вопрос.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ. Ранее агентство Блумберг писало, что ряд представителей бизнеса по морским грузоперевозкам уверен, что после истечения зерновой сделки никто "в здравом уме" не станет отправлять суда по небезопасным маршрутам на море.