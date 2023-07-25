https://ria.ru/20230725/zerno-1886143669.html

Песков прокомментировал идею Прибалтики по экспорту украинского зерна

Песков прокомментировал идею Прибалтики по экспорту украинского зерна - РИА Новости, 25.07.2023

Песков прокомментировал идею Прибалтики по экспорту украинского зерна

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о предложении стран Прибалтики экспортировать украинское зерно через их порты, заявил, что это их... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T12:46

2023-07-25T12:46

2023-07-25T13:36

прибалтика

экономика

россия

украина

дмитрий песков

зерновая сделка

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о предложении стран Прибалтики экспортировать украинское зерно через их порты, заявил, что это их суверенное право.Ранее Литва предложила перенести процедуры таможенной и фитосанитарной очистки украинского зерна с украинско-польской границы непосредственно в европейские порты, ждет согласия Польши."Это суверенное право этих государств, и здесь вряд ли мы что-то должны оценивать", - сказал Песков журналистам на соответствующий вопрос.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ. Ранее агентство Блумберг писало, что ряд представителей бизнеса по морским грузоперевозкам уверен, что после истечения зерновой сделки никто "в здравом уме" не станет отправлять суда по небезопасным маршрутам на море.

https://ria.ru/20230725/zerno-1886105569.html

https://ria.ru/20230724/ukraina-1886023442.html

прибалтика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

прибалтика, экономика, россия, украина, дмитрий песков, зерновая сделка