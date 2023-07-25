https://ria.ru/20230725/zemletryasenie-1886176731.html

В Адане при землетрясении пострадали восемь человек

В Адане при землетрясении пострадали восемь человек - РИА Новости, 25.07.2023

В Адане при землетрясении пострадали восемь человек

Не менее восьми человек пострадали во вторник в результате землетрясения в турецкой провинции Адана, сообщил министр здравоохранения Фахреттин Коджа. РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T14:44

2023-07-25T14:44

2023-07-25T14:44

адана (провинция)

турция

османие (провинция)

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СТАМБУЛ, 25 июл - РИА Новости. Не менее восьми человек пострадали во вторник в результате землетрясения в турецкой провинции Адана, сообщил министр здравоохранения Фахреттин Коджа. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло во вторник утром в 20 километрах к северо-востоку от города Козан провинции Адана. Очаг залегал на глубине 11 километров. "После землетрясения в Козане два человека в Адане и шесть в Османие пострадали из-за падения с высоты и упавших на них вещей. Пострадавшие госпитализированы", - написал министр в Twitter. Землетрясение в Адане можно считать одним из десятков тысяч афтершоков после землетрясений 6 февраля, заявил ранее глава отдела по снижению рисков AFAD Орхан Татар. Мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения катастрофой века. Число погибших при землетрясениях 6 февраля на юго-востоке Турции достигло 50,5 тысячи человек.

https://ria.ru/20230725/zemletryasenie-1886076498.html

адана (провинция)

турция

османие (провинция)

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адана (провинция), турция, османие (провинция)