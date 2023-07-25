https://ria.ru/20230725/zemletryasenie-1886087165.html

В Турции произошло землетрясение

В Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 25.07.2023

В Турции произошло землетрясение

На юге Турции произошло землетрясение магнитудой 5,5, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T08:55

2023-07-25T08:55

2023-07-25T10:18

в мире

турция

османие (провинция)

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. На юге Турции произошло землетрясение магнитудой 5,5, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Подземные толчки зафиксировали в 05:44 по времени UTC (08:44 мск). Эпицентр располагался в 69 километрах к северо-западу от города Османие и в 20 километрах к северо-востоку от города Козан. Очаг залегал на глубине десяти километров.По информации турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало."На данный момент никаких негативных ситуаций вследствие землетрясения в Адане не возникло. Продолжаем следить за ситуацией", — написал в Twitter глава управления Юнус Сезер.Землетрясение в Адане можно считать одним из десятков тысяч афтершоков после землетрясений 6 февраля, заявил, в свою очередь, глава отдела по снижению рисков AFAD Орхан Татар.Шестого февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошли мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Жертвами стихии стали более 50 тысяч человек. Власти Турции назвали землетрясение катастрофой века.

https://ria.ru/20230713/zemletryasenie-1883876292.html

турция

османие (провинция)

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в мире, турция, османие (провинция), европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)