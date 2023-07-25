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"Теперь нападет на ЕС". Наглое поведение Зеленского шокировало австрийцев - РИА Новости, 25.07.2023
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16:19 25.07.2023 (обновлено: 16:25 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/zelenskiy-1886205793.html
"Теперь нападет на ЕС". Наглое поведение Зеленского шокировало австрийцев
"Теперь нападет на ЕС". Наглое поведение Зеленского шокировало австрийцев - РИА Новости, 25.07.2023
"Теперь нападет на ЕС". Наглое поведение Зеленского шокировало австрийцев
Читатели Exxpress раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после его требования снять запрет на поставки зерна в европейские страны. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T16:19
2023-07-25T16:25
в мире
польша
сша
владимир зеленский
евросоюз
украина
еврокомиссия
матеуш моравецкий
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Читатели Exxpress раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после его требования снять запрет на поставки зерна в европейские страны.По его словам, любые ограничения на ввоз украинского зерна в ЕС "неприемлемы ни в каком виде"."Наступит такой момент, когда поставленное Европейским союзом оружие будет использовано Зеленским для нападения на нас", — написал один из пользователей.&quot;Ему пора просить что-то более реалистичное, а не шантажировать союзников&quot;, — возмутился другой юзер."У нас нет никаких обязательств перед ним. Зеленский должен наконец заткнуться и проявить уважение к европейцам", — высказался еще один комментатор."Может Зеленский уже просто переедет в США и оставит нас в покое?" — предложил участник дискуссии."Почему этому второсортному актеру еще позволяют выступать?" — удивился комментатор.В среду премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава самостоятельно запретит ввоз зерна с Украины, если Еврокомиссия не продлит ограничения, которые истекают 15 сентября. Меры были приняты после того, Польша и еще несколько восточноевропейских стран на фоне протестов местных фермеров весной этого года приостановили импорт украинской сельхозпродукции, которая поступает без пошлин на общеевропейский рынок.
https://ria.ru/20230725/soveschanie-1886071749.html
https://ria.ru/20230724/ukraina-1886023442.html
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в мире, польша, сша, владимир зеленский, евросоюз, украина, еврокомиссия, матеуш моравецкий
В мире, Польша, США, Владимир Зеленский, Евросоюз, Украина, Еврокомиссия, Матеуш Моравецкий
"Теперь нападет на ЕС". Наглое поведение Зеленского шокировало австрийцев

Читателей Exxpress возмутило требование Зеленского снять запрет на поставки зерна в ЕС

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Читатели Exxpress раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после его требования снять запрет на поставки зерна в европейские страны.
По его словам, любые ограничения на ввоз украинского зерна в ЕС "неприемлемы ни в каком виде".
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"Наступит такой момент, когда поставленное Европейским союзом оружие будет использовано Зеленским для нападения на нас", — написал один из пользователей.
«

"Ему пора просить что-то более реалистичное, а не шантажировать союзников", — возмутился другой юзер.

"У нас нет никаких обязательств перед ним. Зеленский должен наконец заткнуться и проявить уважение к европейцам", — высказался еще один комментатор.
"Может Зеленский уже просто переедет в США и оставит нас в покое?" — предложил участник дискуссии.
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"Почему этому второсортному актеру еще позволяют выступать?" — удивился комментатор.
В среду премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава самостоятельно запретит ввоз зерна с Украины, если Еврокомиссия не продлит ограничения, которые истекают 15 сентября. Меры были приняты после того, Польша и еще несколько восточноевропейских стран на фоне протестов местных фермеров весной этого года приостановили импорт украинской сельхозпродукции, которая поступает без пошлин на общеевропейский рынок.
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