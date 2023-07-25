https://ria.ru/20230725/zelenskiy-1886205793.html

"Теперь нападет на ЕС". Наглое поведение Зеленского шокировало австрийцев

"Теперь нападет на ЕС". Наглое поведение Зеленского шокировало австрийцев - РИА Новости, 25.07.2023

"Теперь нападет на ЕС". Наглое поведение Зеленского шокировало австрийцев

Читатели Exxpress раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после его требования снять запрет на поставки зерна в европейские страны. РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T16:19

2023-07-25T16:19

2023-07-25T16:25

в мире

польша

сша

владимир зеленский

евросоюз

украина

еврокомиссия

матеуш моравецкий

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Читатели Exxpress раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после его требования снять запрет на поставки зерна в европейские страны.По его словам, любые ограничения на ввоз украинского зерна в ЕС "неприемлемы ни в каком виде"."Наступит такой момент, когда поставленное Европейским союзом оружие будет использовано Зеленским для нападения на нас", — написал один из пользователей."Ему пора просить что-то более реалистичное, а не шантажировать союзников", — возмутился другой юзер."У нас нет никаких обязательств перед ним. Зеленский должен наконец заткнуться и проявить уважение к европейцам", — высказался еще один комментатор."Может Зеленский уже просто переедет в США и оставит нас в покое?" — предложил участник дискуссии."Почему этому второсортному актеру еще позволяют выступать?" — удивился комментатор.В среду премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава самостоятельно запретит ввоз зерна с Украины, если Еврокомиссия не продлит ограничения, которые истекают 15 сентября. Меры были приняты после того, Польша и еще несколько восточноевропейских стран на фоне протестов местных фермеров весной этого года приостановили импорт украинской сельхозпродукции, которая поступает без пошлин на общеевропейский рынок.

https://ria.ru/20230725/soveschanie-1886071749.html

https://ria.ru/20230724/ukraina-1886023442.html

https://ria.ru/20230725/yarost-1886068323.html

польша

сша

украина

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в мире, польша, сша, владимир зеленский, евросоюз, украина, еврокомиссия, матеуш моравецкий