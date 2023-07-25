https://ria.ru/20230725/zaschita-1886228799.html

Защита инженера ТЦ "Времена года" предложила свои версии ЧП

Защита инженера ТЦ "Времена года" предложила свои версии ЧП - РИА Новости, 25.07.2023

Защита инженера ТЦ "Времена года" предложила свои версии ЧП

Существуют несколько правдоподобных версий, которые бы объяснили прорыв трубы с кипятком во "Временах года" и не возлагали бы вину за гибель людей на главного... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T17:58

2023-07-25T17:58

2023-07-25T18:54

москва

россия

кутузовский проспект

происшествия

сергей собянин

моэк

следственный комитет россии (ск рф)

прорыв трубы в тц "времена года" в москве

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Существуют несколько правдоподобных версий, которые бы объяснили прорыв трубы с кипятком во "Временах года" и не возлагали бы вину за гибель людей на главного инженера обслуживающей ТЦ компании, заявила его защита в Пресненском суде Москвы. По словам адвоката, у следствия нет доказательств виновности инженера Евгения Боткина, об аресте которого оно ходатайствует. "Что произошло - из трубы вылетела заглушка. Это могло произойти в силу ряда причин: несанкционированное механическое воздействие, теракт и так далее, неправильная эксплуатация - могли стукнуть по трубе или положить на нее что-то тяжелое. По нашему мнению, наиболее вероятная причина аварии - действия МОЭК - организации, которая подает горячую воду", - сказала адвокат. Она утверждает, что следствие вообще не проверяло ни одну из этих причин, а просто "нашла виноватого, чтобы успокоить общественное мнение". Адвокат подчеркнула, что теплосистема ТЦ регулярно проверялась и последняя из них пришла к выводу о пригодности к эксплуатации до 2027 года. В субботу в торговом центре "Времена года" на Кутузовском проспекте произошел прорыв трубы с горячей водой. Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, четыре человека погибли; по данным прокуратуры, все погибшие - женщины. По информации столичного главка СК РФ, еще 10 человек пострадали. Боткину предъявлено обвинение по части 3 статьи 217 УК РФ (Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

https://realty.ria.ru/20230725/zakryto-1886118888.html

https://ria.ru/20230724/arest-1885902419.html

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кутузовский проспект

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, россия, кутузовский проспект, происшествия, сергей собянин, моэк, следственный комитет россии (ск рф), прорыв трубы в тц "времена года" в москве