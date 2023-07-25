https://ria.ru/20230725/zaschita-1886228799.html
Защита инженера ТЦ "Времена года" предложила свои версии ЧП
Защита инженера ТЦ "Времена года" предложила свои версии ЧП - РИА Новости, 25.07.2023
Защита инженера ТЦ "Времена года" предложила свои версии ЧП
Существуют несколько правдоподобных версий, которые бы объяснили прорыв трубы с кипятком во "Временах года" и не возлагали бы вину за гибель людей на главного... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T17:58
2023-07-25T17:58
2023-07-25T18:54
москва
россия
кутузовский проспект
происшествия
сергей собянин
моэк
следственный комитет россии (ск рф)
прорыв трубы в тц "времена года" в москве
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Существуют несколько правдоподобных версий, которые бы объяснили прорыв трубы с кипятком во "Временах года" и не возлагали бы вину за гибель людей на главного инженера обслуживающей ТЦ компании, заявила его защита в Пресненском суде Москвы. По словам адвоката, у следствия нет доказательств виновности инженера Евгения Боткина, об аресте которого оно ходатайствует. "Что произошло - из трубы вылетела заглушка. Это могло произойти в силу ряда причин: несанкционированное механическое воздействие, теракт и так далее, неправильная эксплуатация - могли стукнуть по трубе или положить на нее что-то тяжелое. По нашему мнению, наиболее вероятная причина аварии - действия МОЭК - организации, которая подает горячую воду", - сказала адвокат. Она утверждает, что следствие вообще не проверяло ни одну из этих причин, а просто "нашла виноватого, чтобы успокоить общественное мнение". Адвокат подчеркнула, что теплосистема ТЦ регулярно проверялась и последняя из них пришла к выводу о пригодности к эксплуатации до 2027 года. В субботу в торговом центре "Времена года" на Кутузовском проспекте произошел прорыв трубы с горячей водой. Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, четыре человека погибли; по данным прокуратуры, все погибшие - женщины. По информации столичного главка СК РФ, еще 10 человек пострадали. Боткину предъявлено обвинение по части 3 статьи 217 УК РФ (Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
https://realty.ria.ru/20230725/zakryto-1886118888.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, кутузовский проспект, происшествия, сергей собянин, моэк, следственный комитет россии (ск рф), прорыв трубы в тц "времена года" в москве
Москва, Россия, Кутузовский проспект, Происшествия, Сергей Собянин, МОЭК, Следственный комитет России (СК РФ), Прорыв трубы в ТЦ "Времена года" в Москве
Защита инженера ТЦ "Времена года" предложила свои версии ЧП
Адвокат: у следствия нет доказательств вины инженера в прорыве трубы в ТЦ "Времена года"
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Существуют несколько правдоподобных версий, которые бы объяснили прорыв трубы с кипятком во "Временах года" и не возлагали бы вину за гибель людей на главного инженера обслуживающей ТЦ компании, заявила его защита в Пресненском суде Москвы.
По словам адвоката, у следствия нет доказательств виновности инженера Евгения Боткина, об аресте которого оно ходатайствует.
ТЦ "Времена года" в Москве закрыт третий день после гибели людей
"Что произошло - из трубы вылетела заглушка. Это могло произойти в силу ряда причин: несанкционированное механическое воздействие, теракт и так далее, неправильная эксплуатация - могли стукнуть по трубе или положить на нее что-то тяжелое. По нашему мнению, наиболее вероятная причина аварии - действия МОЭК
- организации, которая подает горячую воду", - сказала адвокат.
Она утверждает, что следствие вообще не проверяло ни одну из этих причин, а просто "нашла виноватого, чтобы успокоить общественное мнение".
Адвокат подчеркнула, что теплосистема ТЦ регулярно проверялась и последняя из них пришла к выводу о пригодности к эксплуатации до 2027 года.
В субботу в торговом центре "Времена года" на Кутузовском проспекте
произошел прорыв трубы с горячей водой. Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин
, четыре человека погибли; по данным прокуратуры, все погибшие - женщины. По информации столичного главка СК РФ
, еще 10 человек пострадали.
Боткину предъявлено обвинение по части 3 статьи 217 УК РФ (Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Следствие запросило арест инженера после гибели людей в ТЦ "Времена года"