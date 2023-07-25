https://ria.ru/20230725/zapad-1886128525.html

Запад теряет моральный авторитет в Африке, заявил российский дипломат

Запад теряет моральный авторитет в Африке, заявил российский дипломат - РИА Новости, 25.07.2023

Запад теряет моральный авторитет в Африке, заявил российский дипломат

Запад катастрофически теряет позиции и моральный авторитет на африканском континенте, заявил во вторник посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров. РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T12:13

2023-07-25T12:13

2023-07-25T12:13

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африка

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олег озеров

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл - РИА Новости. Запад катастрофически теряет позиции и моральный авторитет на африканском континенте, заявил во вторник посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров. "Запад катастрофически теряет позиции (на африканском континенте — ред.) не только с точки зрения материальных вложений. Прежде всего, он теряет моральный авторитет. Это очень чувствуется на африканском континенте", - сказал Озеров в ходе конференции "Россия и страны Африки: сложившиеся традиции взаимодействия и перспективы сотрудничества в новом мире", организованной дискуссионным клубом "Валдай".

https://ria.ru/20230725/diplomatiya-1886077960.html

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в мире, африка, россия, олег озеров