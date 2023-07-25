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Запад теряет моральный авторитет в Африке, заявил российский дипломат - РИА Новости, 25.07.2023
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12:13 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/zapad-1886128525.html
Запад теряет моральный авторитет в Африке, заявил российский дипломат
Запад теряет моральный авторитет в Африке, заявил российский дипломат - РИА Новости, 25.07.2023
Запад теряет моральный авторитет в Африке, заявил российский дипломат
Запад катастрофически теряет позиции и моральный авторитет на африканском континенте, заявил во вторник посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T12:13
2023-07-25T12:13
в мире
африка
россия
олег озеров
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл - РИА Новости. Запад катастрофически теряет позиции и моральный авторитет на африканском континенте, заявил во вторник посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров. "Запад катастрофически теряет позиции (на африканском континенте — ред.) не только с точки зрения материальных вложений. Прежде всего, он теряет моральный авторитет. Это очень чувствуется на африканском континенте", - сказал Озеров в ходе конференции "Россия и страны Африки: сложившиеся традиции взаимодействия и перспективы сотрудничества в новом мире", организованной дискуссионным клубом "Валдай".
https://ria.ru/20230725/diplomatiya-1886077960.html
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в мире, африка, россия, олег озеров
В мире, Африка, Россия, Олег Озеров
Запад теряет моральный авторитет в Африке, заявил российский дипломат

Дипломат Озеров: Запад катастрофически теряет позиции и моральный авторитет в Африке

© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкПосол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Олег Озеров
Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Олег Озеров
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Олег Озеров. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл - РИА Новости. Запад катастрофически теряет позиции и моральный авторитет на африканском континенте, заявил во вторник посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров.
«
"Запад катастрофически теряет позиции (на африканском континенте — ред.) не только с точки зрения материальных вложений. Прежде всего, он теряет моральный авторитет. Это очень чувствуется на африканском континенте", - сказал Озеров в ходе конференции "Россия и страны Африки: сложившиеся традиции взаимодействия и перспективы сотрудничества в новом мире", организованной дискуссионным клубом "Валдай".
Посол по особым поручениям МИД России, руководитель Секретариата Форума партнерства Россия – Африка Олег Озеров - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
В МИД заявили о провале попыток Запада "прогнуть" страны Африки
06:25
 
В миреАфрикаРоссияОлег Озеров
 
 
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