https://ria.ru/20230725/zapad-1886128525.html
Запад теряет моральный авторитет в Африке, заявил российский дипломат
Запад теряет моральный авторитет в Африке, заявил российский дипломат - РИА Новости, 25.07.2023
Запад теряет моральный авторитет в Африке, заявил российский дипломат
Запад катастрофически теряет позиции и моральный авторитет на африканском континенте, заявил во вторник посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T12:13
2023-07-25T12:13
2023-07-25T12:13
в мире
африка
россия
олег озеров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886098428_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_f073328e1315ad4cc27a8f697e96bbe4.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл - РИА Новости. Запад катастрофически теряет позиции и моральный авторитет на африканском континенте, заявил во вторник посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров. "Запад катастрофически теряет позиции (на африканском континенте — ред.) не только с точки зрения материальных вложений. Прежде всего, он теряет моральный авторитет. Это очень чувствуется на африканском континенте", - сказал Озеров в ходе конференции "Россия и страны Африки: сложившиеся традиции взаимодействия и перспективы сотрудничества в новом мире", организованной дискуссионным клубом "Валдай".
https://ria.ru/20230725/diplomatiya-1886077960.html
африка
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886098428_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_68e573641ed41e7a11394793abc8f283.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, африка, россия, олег озеров
В мире, Африка, Россия, Олег Озеров
Запад теряет моральный авторитет в Африке, заявил российский дипломат
Дипломат Озеров: Запад катастрофически теряет позиции и моральный авторитет в Африке